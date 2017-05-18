Твердый стул. Короткие тренировки со стулом – для дома и офиса

Нет гантелей, нет штанги, нет турника – эти отговорки больше не работают. Даже с помощью обычного стула можно тренироваться по-настоящему интенсивно.

«Советский спорт» разбирался, как превратить домашний или офисный стул в хардкорный тренировочный снаряд, который один заменит тренажерный зал.

Упражнения

С помощью стула можно одинаково хорошо развивать мышцы верха тела, кор, пресс, нижнюю часть спины и ноги. Стул также может стать подспорьем для развития выносливости и взрывной силы, которой позавидует даже элитный атлет кроссфита.

Все упражнения можно выполнять в классическом стиле – подход-отдых. Или комбинировать из них круговые и интервальные тренировки – этот вариант больше подойдет, если у вас мало времени и вы занимаетесь, например, в офисе.

Упражнения со стулом для верха тела

Distraction can make you do funny things 🐒 #Vsit #tgif #chairworkout Публикация от Eda Bicer (@yoga.ayeda) Май 5 2017 в 8:06 PDT

Основные упражнения для верха тела с использованием стула: обратные отжимания, отжимания на трицепс, обратные гиперэкстензии, скручивания на пресс.

Обратные отжимания – вы отжимаетесь от пола, положив ноги на стул. По сравнению с обычными отжиманиями (ноги на полу), обратные отжимания дают куда большую нагрузку на грудные мышцы, трицепсы и дельты – им приходится удерживать больший вес. Показалось легко? Попробуйте забросить ноги еще выще – на спинку стула. Вы почувствуете, что нагрузка опять увеличилась.

Отжимания на трицепсы – классическое упражнение программ по бодибилдингу и одно из основных для прокачки трицепса. Именно трицепс или трехглавая мышца плеча (а не бицепс, который значительно меньше по размерам) дает вашей руке объем. Упражнение должно быть вам хорошо знакомо. Стоя спиной к стулу, упираетесь в его край руками средним или узким хватом, вытягиваете вперед ноги и начинаете сгибать и разгибать руки в локтях.

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Обратные гиперэкстензии – ложитесь грудью на стул, опускаете прямые ноги до касания пола носками, затем поднимаете их до прямой линии с туловищем. Гиперэкстензии – лучшее упражнение для устранения неприятных ощущений в пояснице, профилактики травм и болезней позвоночника. Кроме этого, они подтянут ваши ягодицы и бедра.

Скручивания – садитесь поперек стула, корпус слега откинут назад, ноги выпрямлены и висят над полом, руками держитесь за край стула. На вдохе сгибаете ноги в коленях и подаете к ним корпус. На выдохе – разгибаетесь, возвращаясь в исходное положение. Это упражнение рекомендовал сам Арнольд: оно способно нагрузить одновременно «нижний» и «верхний» пресс, чего сложно достичь другими движениями.





Упражнения со стулом для низа тела

Главными движениями для развития ног станут выпады, прыжки и прыжки из приседа.

Выпады – вы становитесь спиной к стулу, одну ногу отводите назад и ставите носком на стул. Вторая нога стоит на полу: вы начинаете сгибать и выпрямлять ее в колене, выполняя движение, похожее на присед. Делаете повторения до отказа, затем меняете ноги.

Прыжки и прыжки из приседа – запрыгиваете на стул и спускаетесь на землю. Усложняете упражнения, делая сначала глубокий присед, а затем запрыгивая на стул из него. Упражнение разовьет мышцы ног, общую выносливость и станет отличным жиросжигателем.

Берпи с запрыгиванием на стул – упражнение «упал-отжался-подпрыгнул» в его самом продвинутом варианте. Хотите запустить процесс жиросжигания на максимум? Делайте берпи, запрыгивая на стул. После десятка таких берпи вы перестанете думать, что тренировки со стулом – это что-то для девчонок.





Тренировка со стулом №1: классический стиль

Выполняйте каждое упражнение из списка в 3-5 подходах. Делайте отжимания и выпады до отказа. Гиперэкстензии – 15-20 повторов в подходе. Прыжки и берпи – 10-20 повторов в подходе. Пресс – 30-40 повторов в подходе. Добавьте к упражнениям приседания с собственным весом: 3-4 подхода по 40-50 повторов.

Тренировка со стулом №2: круговая тренировка

Выполняйте все упражнения кругами – одно за другим, без отдыха. В каждом движении делайте 10-20 повторов. Постарайтесь сделать 5-6 кругов. Если показалось легко, увеличьте их количество. Плюс этой тренировки в том, что она займет меньше времени – в среднем около 15 минут. Ее можно выполнять во время рабочего дня прямо в офисе.

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Тренировка со стулом №3: табата

Еще один офисный вариант – короткий, но интенсивный. Выполняйте все упражнения в стиле «табата»: 20 секунд работы – 10 секунд отдыха – 20 секунд следующее упражнение и т.д. Для отсчета времени запустите табата-таймер на смартфоне или компьютере. Стандартный тренинг из 8 раундов займет у вас около 5 минут. Увеличивайте количество раундов, чтобы сделать тренировку более интенсивной.

Результаты

Тренировка со стулом не нарастит вам больших мышц – для этого не обойтись без гантелей, штанг и тяжелых базовых упражнений с прогрессией весов.

В то же время, регулярные тренировки 4-5 раз в неделю по одной из приведенных выше схем смогут значительно улучшить вашу форму. Станет меньше лишнего веса, проявятся очертания мускулов, уйдет живот. Вы станете более подтянутым и рельефным.

Внимание! Перед началом тренировок проконсультируйтесь с врачом.