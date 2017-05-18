«Шараповой отказали – теннис выиграл». Мнение из Швеции

Полемические заметки нашего шведского собкора о том, как в этой стране отреагировали на отказ Марии Шараповой в уайлд-кард на «Ролан Гаррос».

Страна, подарившая миру Бьорна Борга, не могла остаться в стороне от тех бурь, которые навлекла на мирные теннисные воды вернувшаяся в строй Мария Шарапова. Социальные сети, блоги и СМИ Скандинавии разом позабыли и беременную Серену и кормящую Викторию - в среду пришло сообщение, что пятикратная чемпионка Больших Шлемов не получит WC на турнир, где она побеждала дважды.

Гордый корсиканец - президент Федерации тенниса Франции Бернард Гвидичелли – объявил, что WC может быть предоставлено игроку возвращающемуся в строй после травмы, но не после допинговой дисквалификации.

- Это моя ответственность, моя миссия, защищать высокие стандарты игры, - заверил всех месье.

Про высокие стандарты ему бы лучше промолчать, поскольку на его высокоморальном турнире WC в квалификационную сетку получил французский Констант Лестьен, дисквалифицированный в прошлом на семь месяцев за ставки на теннисные матчи и признавший свою вину.

«Лицемер» - отреагировал на раздувание корсиканских щек австралиец Ричард Ингс, бывший CEO Australian Sports DrugsAgency, а также бывший глава антикоррупционной программы АТР. Ричард Ингс знает о теннисе немного больше бывшего регбиста Бернарда Гвидичелли: свою карьеру он начинал теннисным судьей и уже дебютантом не побоялся штрафовать на корте главного теннисного хулигана Джона Макинроя. Было это больше 25 лет тому назад.

Не все французы такие несведущие или лукавые, как Гвидичелли. Национальный шведский вечерний таблоид Expressen.seпроцитировал другого француза - Жерара Цобаняна, директора турнира в Мадриде, который предоставил Шараповой одно из трех ее WC.

- Когда я пригласил на турнир Шарапову, я не руководствовался материальной выгодой и не подсчитывал, сколько мы «нагреем» на ее имени, я просто считаю, что Мария «отслужила» свой срок и имеет право играть, - сказал Жерар.

Цобанян, кстати, бывший менеджер другой нашей звезды Марата Сафина. Он разделял с москвичем успехи в Нью Йорке на чемпионате США-2000 и Мельбурне, на чемпионате Австралии 2005. Жерар всегда отличался самостоятельностью мышления и не боялся, что с ним могут не согласиться. В том числе и президент его Федерации Тенниса.

Чемпионат Франции тянул с ответом до последнего, до 16 мая. Ждал, наверное, что Шарапова за три предоставленных ей WC наберет себе достаточно очков, чтобы попасть на Роланд Гаррос по собственному рейтингу. Надеялся, что не придется принимать этого невыигрышного для самого Роланд Гарроса решения. Что оно невыигрышное понятно всем – чемпионат Франции самый «бедный» по прибыли турнир из четверки Больших Шлемов.

Но тяжелые трехсетовые проигрыши Младенович в Штутгарте, а затем Бушар в Мадриде спутали планы.

«Шараповой отказали, теннис выиграл», - так откликнулась на решение РГ не предоставлять Шараповой WC даже в квалификационный турнир шведская интернет газета «Дела спортивные» («Idrottens affärer»). Это самая критичная публикация в адрес нашей чемпионки в шведских СМИ. За ней стоит известный в Швеции теннисный журналист Юнас Арнестен.

- Согласно правилам ее должны были дисквалифицировать на четыре года, а она получила всего 15 месяцев, - негодует Юнас и считает, что Штуттгарт Мадрид и Рим зря «раскатали красный ковер» для «тридцатилетней русской, которая своим жухальством нанесла спорту огромный урон». По его мнению она вообще не должна была возвращаться.

Свою позицию Юнас активно пробивает на всех уровнях, в том числе и в соцсетях. Но его «праведному гневу» находятся свои оппоненты.

- Неправильный выбор слов, - парируют Арнестену блоггеры из Tennistankarna. Blogg.Se на определение «жухала». – Шарапова нарушила правила, но она не жухала. Это непреднамеренная ошибка. Никто не называл жухалой Алена Проста, которого дисквалифицировали в Сан Марино GP 1985 за машину, которая была на два кг легче правил. Или гольфиста Йеспера Парневика, который подписал не ту карточку результатов, какую надо было, на чемпионате Британии 1993. Оба они нарушили правила и были дисквалифицированы.

Tennistankarna. Blogg.Se не видят проблемы в том, что Мария Шарапова получает WC на турниры, которые может выиграть. Они резонно замечают, что нигде, ни в каких правилах, не оговаривается, что игрок обязан после дисквалификации начинать с 15-тысячников. Если кого и критиковать за распределение WC, считают блоггеры, то это WTA Doha 2017. Qatar Total Openпредоставил WC в квалификацию одиночного турнира и WC в основу парного турнира 16-летней девочке «любительского уровня». Турнир между прочим уровня Премьер, с призовым фондом в 710млн долларов, выше только Большие Шлемы. Причина? – папа девочки - владелец строительной кампании, которая спонсирует турнир.

Вообще разговоры о допинг дисквалификации Марии Шараповой скандинавы воспринимают с определенной долей понимания, поскольку рядом, немного северней Стокгольма, бороздят лыжные тропы неутомимые норвежские астматики. Их «немоготу» шведы обыгрывают в разных жанрах, в том числе и видеоклипах. «Мельдоний – не допинг, - считает студентка медицинского университета Матильда Хамлин, недавний игрок первой теннисной «десятки» Швеции, - он помогает игроку осваивать большие тренировочные объемы. Мне вообще Мария симпатична и не вижу проблем в том, что она вернулась и играет. Но лучше бы она про свое сердечную болезнь не говорила, это, на мой взгляд, туфта».

Сайт национального шведского ТВ канала «SVT» ярлыков не расклеивает. По крайней мере не своими руками - он старается дипломатично, в типично шведском стиле, отражать разные точки зрения. В теннисных текстах канала находится место, как злопыхательным выпадам канадки Эжени Бушар так и Виктории Азаренко, которая одной из немногих коллег приветствует возвращение Марии на тур.

На сайте еxpress.se слово берет Роджер Федерер, сам пропускающий в этом году «Ролан Гаррос», впервые, кстати, в карьере. Великий чемпион не дает однозначного ответа по поводу того, стоит ли предоставлять Марии после дисквалификации или нет. «Я вижу и понимаю обе точки зрения, - говорит он, - я также считаю, что она заслуживает второго шанса, я вижу с каким супер-энтузиазмом она играет после возвращения, я надеюсь, что она не повторит подобной ошибки в будущем».