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«Спасибо Дюкову». Как «Тосно» договорилось играть на «Петровском»

Константин Белюков
Константин Белюков
Источник:  «Советский спорт в Санкт-Петербурге»Комментарии
«Спасибо Дюкову». Как «Тосно» договорилось играть на «Петровском»
Фото: ФК «Тосно»

Губернатор Ленинградской области Александр Дрозденко и владелец «Тосно» Борис Пайкин ответили на все вопросы о новом клубе в РФПЛ. 

О месте проведения матчей

– Большое спасибо Георгию Полтавченко, который поддержал идею «Тосно» играть на «Петровском». Для нас это было принципиально важно, потому что стадиона нужного уровня в Ленобласти нет. А мы не волшебники, чтобы быстро его создать. Да и нужен ли он вообще?

Переговоры с «Зенитом» были непростые, но мы нашли компромиссное решение. Благодарю за это президента «Зенита» Дюкова. Договор уже подписан, в этом вопросе можно поставить точку. Спорные моменты остались, но принципиальная договоренность достигнута, – сказал Дрозденко и передал слово Пайкину. 

О стоимости аренды «Петровского» и стадионе в Новгороде

– Аренда «Петровского» за один матч составляет 4 миллиона рублей. На днях я был в Москве, где мне сказали, что лицензирование «Тосно» было приостановлено только из-за стадиона: арена в Новгороде не подходит под регламент РФПЛ. Гарантии Новгородской области были рассмотрены, но физически они не исполнимы за оставшиеся полтора месяца. По регламенту мы не можем играть в Новгороде, потому что место регистрации клуба очень далеко. Также в городе нет аэропорта. Спасибо, что нас там приютили, но дальше, к сожалению, мы не сможем играть там. Основной ареной мы заявили «Петровский», запасной – стадион «Звезда» в Перми.

О месте тренировок и новом стадионе

– Тренироваться команда будет в Тосно: искусственное поле там уже есть, осталось постелить натуральное. За два месяца мы все сделаем, область нам в этом поможет. В области нет столицы, потому иметь в собственности стадион на 10-15 тысяч - нецелесообразно. Мы никогда не наберем в Тосно 10 тысяч зрителей, наша задача сделать там базу. 

О новичках команды

– Нас ждет точечное усиление. 6-7 человек придут в команду, в том числе легионеры, но фамилии я назвать не могу. Скажу только, что легионеры будут те, которые никогда в РФПЛ не играли. Владимир Быстров? Мы никогда не вели с ним переговоры, непонятно откуда появились эти слухи. 

О молодежной команде

– Молодежная команда будет играть свои матчи на малой арене «Петровского». Костяк команды составят футболисты, которые сейчас представляют «Тосно»-м на первенстве Северо-Запада. Главным тренером останется Сергей Дмитриев.  

О задачах на сезон

– Есть задача закрепиться в премьер-лиге, не хочется повторить путь клубов, которые, выйдя в элиту, сразу вылетели. Но работа предстоит большая. 


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