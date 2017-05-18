«Мясные специально сольют «Арсеналу», чтоб меньше газовых было». Обзор гостевых

«Советский спорт» подводит итоги 29-го тура чемпионата России, заглядывая в гостевые книги болельщиков сыгравших клубов.

В первом матче игрового дня встречались вылетающая «Томь» и борющиеся за выживание «Крылья Советов». Победив со счетом 2:0, самарские игроки взяли такие важные три очка.

«Томь»

Заулицкий Владислав: Редко пишу. Считаю, так и должно было быть. У «Крыльев» еще не все потеряно. «Томи» же ловить нечего. От этого и такая домашняя игра. Сколько болельщиков было? Сейчас смотрел обзор. Думаю, человек 700 (вместе с болельщиками гостей, игроками двух команд, тренерскими штабами и обслуживающим персоналом стадиона) максимум...

Просто мужик: Все, кому были нужны очки, их и взяли.

Зидан: Поздравляю «Крылья». Неужели кто-то думает, что «Томь» проиграла мертвым «Крыльям»? Просто сегодня был полнейший слив. «Крыльям» мы просто подарили оооочень нужные три очка. Они как глоток воздуха для них. Мы еще и «Краснодару» подарим, что говорить – не спорт, а политика и огромные бабки, «ушатай» мы сейчас «Крылья» и они вылетели бы, а так они красавцы. Тьфу, не спорт, позорище...

«Крылья Советов»

Mr.fighter: Очередной раз убеждаюсь, не надо было отдавать двух лучших игроков... Вопросов нет, наши всё-таки мастеровитее, и именитее, но нельзя так безобразно играть-то, тем более, с «пионеротрядом»... Класс должен быть. А весь второй тайм без валидола смотреть было невозможно. И только когда томские «пацаны» набегались и «наелись», последние 10-15 минут второго тайма были ничего... Всех болельщиков с победой, рад, что точно напрямую не вылетаем, но нам бы еще стыков избежать...

КрыС ***: Как говаривал Франк Веркаутерен, мол команда сделала то, что должна была сделать, то есть победить. Скрипченко похоже растёт. Счёт на табло ! Всех с победой!

Белый_кролик: Кроме положительных эмоций от трех очков получил и смешанные эмоции от понимания: уровень команды равен уровню Баляйкина, или чуть ниже.

Столичный «Локомотив», которому по большому счету уже ничего не нужно в этом сезоне, победил «Урал» со счетом 2:1. Важная информация – Ари на поле не выходил.

«Локомотив»

denis_denis: Сёмин руку Фернадешу не пожал, зато с Тарасовым побежит обниматься.

Prazdnic: Победа - это хорошо, но очень напрягают такие концовки. Ведь на волоске от повторения матча с «Амкаром» были. Летом надо много работать.

не фанат: Даааааа! Ты чувствуешь, как в спину дышат конкуренты? Это будет великое достижение, удержаться на родном седьмом! Ради этого стоило возвратить Тренера!!!

«Оренбург» дома сыграл вничью с «Уфой» 1:1. Команда все еще может вылететь из премьер-лиги напрямую. В последнем туре предстоит совладать с рвущимся в Лигу Европы «Ростовом».

«Оренбург»

Оренбургский: Вообще радует, что «Уфа» нам не «слила» матч (не проиграла специально), а «Амкар» – «Арсеналу». Любители заговоров и тайн уходят в подполье.

Orenright: «Мясные» специально сольют, чтоб меньше «газовых» было.

Avanti: Тула может выиграть только с помощью посторонней силы. Абсолютно нулевой коллектив.

Аутсайдер в борьбе за выживание – «Арсенал». Команда располагается на предпоследнем месте и в последнем туре играет со «Спартаком» - действующим чемпионом. В этом туре туляки сыграли в безголевую ничью с «Амкаром».

«Арсенал»

Вампир Родригес: Теперь Кирьяков будет говорить: «поле мокрое было, дождь виноват...».

Chizh: «Арсенал» Аленичева был искренне любим. При Булатове и Павлове было хотя бы уважение. Сейчас за вывеской «Арсенал» нет ничего.

«Амкар»

ДМ: Если только под грибами смотреть, то да, не уныло наверно.

E-not: Ну потренируйтесь уже по воротам бить, сколько можно-то!

Портвейн: Сегодня в интернет-продаже 288 билетов. Кстати, попытался купить все 34 билета на 14 сектор - вообще никаких препятствий со стороны системы. Хотя на онлайн-страничке написано, что покупка билетов более 10 штук только по заявке через эл.почту. По факту же я зашел, отметил все эти 34 билета, и довел всю процедуру до ввода данных с банковской карты. Теперь понятно, каким образом скупались целые сектора на матчи с ЦСКА и «Спартаком». Для этого нет вообще никаких препятствий. Будь это перекуп, либо болельщик другой команды, либо злонамеренная, нацеленная на беспорядки группа лиц - препятствий и ограничений нет. Здесь уже о халатности должностных лиц стоит вести речь.

«Зенит» дома с трудом переиграл «Краснодар», практически лишив «быков» шансов на Лигу Европы. В этом матче Питер проводил покидающего клуб бельгийского защитника Николаса Ломбертса.

«Зенит»

Йорик: То чувство, когда Ломбертс уходит, а Юсупов и Кокоша остаются.

Jagr: Меж тем, Луческу вполне может набрать столько же очков, сколько Адвокат в золотом 2007-м.

Шарапов: Каррера ничего не выиграл, как и «Спартак». Им дали.

Махачкалинский «Анжи» тоже участвует в борьбе за выживание. Дома дагестанская команда уступила «Ростову» и оставила вопрос с местом в премьер-лиге открытым.

«Анжи»

shakh: На то, чтобы остаться в премьер-лиге я вижу две причины: 1) если мы вылетим, то в обозримом будущем в «вышку» мы не вернемся. 2) «Анжи» - самая веселая команда, у которой векторы развития меняются раз в полгода. Поэтому всегда есть маленький, но шанс на чудо (новые хозяева и т.п.). А шансов на данное чудо больше, пока команда в высшей лиге.

Сандро: Слова не сказал бы, молчал бы, если бы наша команда была из Башкирии, Мордовии, Калмыкии и т.д. Команда из региона, где спорт и мораль почти на одном уровне, и не стыдно такую слабую команду иметь? Докатились до того, что надеемся на другие клубы, что они принесут нам результат положительный. Это стыд и позор, всё то, что нам обещали нечего не выполнили.

Абдулито: Кстати, Мирча Луческу очень верит в «Анжи» в последнем туре.

«Ростов»

Jammer: Короче, наша секта – кого надо секта: ноем до выигранного матча, ноем во время победного матча, ноем после победы.

Salokin: «Ростов» – «Милан»... эх мечты.

opti mizm: Я правильно понимать, что, теперь ежегодно на федеральном канале будут транслировать бесконечно чествование любого чемпиона страны?

«Рубин» продолжает проигрывать. На этот раз три очка в Казани взял московский ЦСКА, став еще на шаг ближе к заветной Лиге чемпионов.

«Рубин»

Евлампий: А я думаю, что выступление в сим сезоне – это мудрый тактический ход. В следующем сезоне, все будут думать, что мы слабаки и будут играть с нами на «расслабоне» вторым составом. А мы всех обыграем, и – чемпионы. Все будут думать говорить: Ай да Грасия. Ай да сукин сын!

Яхонт: Грасия мужик! Уважаю! Это вам не размазня, он не бросит клуб в трудную минуту и до конца отработает свой контракт. Ну или неустойка.

D1or: Ничего кроме дикого раздражения «Рубин» не вызывает.

ЦСКА

Пол: А всего-то надо было пересесть во втором тайме на другую сторону дивана.

Водитель кобылы: Что-то мне кажется, Игорек никогда так мало не пропускал в сезоне. Да и вообще, если не ошибаюсь, то Овчинников пропустил в 2002/03 - 14 голов в сезоне.

Владмир: Витя прибавляет от матча к матчу и в защите, а теперь еще и стандарты!!!

«Спартак» дома в первом домашнем матче в ранге чемпионов страны разгромил почти не сопротивлявшийся «Терек». В красно-белой семье все счастливы, а в Грозном – отнюдь.

«Спартак»

Meyer: Казалось, что стоять было очень тесно рядом, и некоторым больно было даже. А уже если бы толпа метнулась куда-нибудь резко, даже на пять метров... В общем, тоже показалось, что все на тоненького было. Тем более, эмоции были, да и наверняка плотно разогретые.

BuakawPorPramuk: Вчерашний матч - это просто офигительная реклама «Спартака». Стадион, перфоманс, шиза, забег... Убежден, такие вещи являются реальными аргументами для привлечения в клуб хороших игроков.

Alex-Ch: Газон настолько хорош, что при первых шагах на него кажется искусственным. А потом накрывает запах скошенной травы. Надеюсь, его не попортили. А про это празднование мы внукам будем рассказывать. Лет через ...дцать, на спокойном и цивилизованном вручении «Спартаку» межгалактического кубка.

«Терек»

Альбертини: Да гнать надо этого тренера, я ему не дал бы и последним матч провести после этого. Даже комментатор удивлен, что проигрывая, он не делает замен, когда выигрывающая команда сделала все три. Такое можно сделать только имея ржавчину на сердце, другого объяснения этому я не вижу. Старика Лебеденко заставил бегать 80 минут, когда можно было выпустить Мохьмада. Он уже ни один кубок прошляпил, хватит уже, надо ему рукой в след помахать.

Терек69: Я только буду рад если с Рахимовым попрощаются и назначат Кононова. Что Черчесов, что Рахимов, возглавляя «Терек», они больше думают и говорят о «Спартаке». Таких клубных тренеров вообще нельзя назначать. Уверен, у Кононова на уме будет только «Терек», пока он является его тренером. Это хорошая новость и надеюсь, что Кононов возглавит нашу команду.

