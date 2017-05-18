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Как «Спартак» шел к золоту. Часть четвертая: трансферы (видео)

Михаил Борзыкин
Михаил Борзыкин
Источник:  «Советский спорт»Комментарии
Как «Спартак» шел к золоту. Часть четвертая: трансферы (видео)
Фото: «Советский спорт». Дарья Исаева

«Советский спорт» продолжает мини-сериал, рассказывающий о том, как «Спартак» шел к первому чемпионскому титулу за 16 лет.

Часть третья: лучший футболист России (видео)

На зимовку «Спартак» ушел лидером, опережая «Зенит» на 5 очков. Статистика была за красно-белых: в последние годы только один раз команда, пришедшая на промежуточный финиш первой, не смогла выиграть чемпионат. Против – тоже статистика: весенние отрезки красно-белые почти всегда проваливали; их лучший ход после зимнего перерыва составлял всего 1,7 очка за игру, чего точно не хватило бы для итогового первого места.


Несмотря на качественное усиление – в команду пришли Селихов, Тигиев, Джикия, Самедов и Адриано, – тревога не отступала. «Спартак» вышел из отпуска позже всех и изначально запланировал всего четыре контрольных матчах, что меньше, чем у других, и вообще нонсенс. А точно ли Массимо Каррера, не имеющий самостоятельного опыта подготовки команды к сезону, тем более в столь длинное окно, справится?


Самое интересное, что в контрольных матчах – их в итоге сыграли семь – «Спартак» выглядел слабо. Одно только поражение от «Рубина» чего стоит! Уже тогда исчезла оборона. Не все получалось в атаке – пропала комбинационная мысль. Казалось, что тренерский штаб зашел в тупик. Вспомнились осенние выступления экспертов, объяснявшие победы эмоциональным подъемом и самоотдачей. Может, были правы?


* * *

Но нет, Карреру мы все-таки до конца не познали. В первом весеннем матче «Спартак» предстал собранным, разноплановым, агрессивным. Хотя и без надежной обороны, оставшейся в прошлом. И пусть «Краснодар» не был обыгран по счету, он был переигран в футбол. Зимой была одна команда, в марте – другая. Все Каррера рассчитал правильно – и выход из отпуска, и количество спаррингов, и время на адаптацию новичков.


«Спартак» прибавлял по дистанции. Если раньше его лучший весенний ход составлял 1,7 очка за игру, то теперь (на данный момент) – 2,4. После первой части сезона команда не стала слабее. А вот сильнее – очень даже возможно. Особенно в атаке, для которой 20 ударов за матч стало нормой. 16 апреля был бит «Зенит». А победный гол забил Самедов, вернувшийся домой спустя много лет. В этот день и умерла чемпионская интрига.


«Спартак» вновь провел блестящую трансферную кампанию. Все новички пригодились. Самедова, конечно, частенько ругают – не вписывается в игру и вообще староват. Но он забил три победных гола. Три! На таком коротком отрезке. То же касается и Адриано – два важных гола в ворота топ-соперников. Джикия уже стал твердым игроком стартового состава. Не проходят в основу только Тигиев и Селихов. Но и они внесли свою лепту.


Факт

2,4 очка за матч набирает «Спартак» под руководством Карреры. Пока итальянец – лучший тренер по этому показателю в российской истории красно-белых. Он опережает Олега Романцева, Георгия Ярцева (у обоих по 2,1 очка) и Станислава Черчесова (2).

Слова

«Первое время Каррера не был доволен тем, как мы тренируемся. Мы же к другой интенсивности привыкли. А он говорил: «Если не хотите тренироваться – уходите с поля, не мешайте другим». Денис Глушаков, 2 мая.

Результаты
«Краснодар» – «Спартак» – 2:2
«Спартак» – «Анжи» – 1:0
«Локомотив» – «Спартак» – 1:1
«Спартак» – «Оренбург» – 3:2
«Уфа» – «Спартак» – 1:3
«Спартак» – «Зенит» – 2:1

Тактика: 4–2–3–1, 3–4–3, 4–4–2

Состав

Продолжение следует…

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Михаил Борзыкин
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