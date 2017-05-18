Самый предсказуемый тур: итоги 29-го тура «Гонки за золотом»

«Советский спорт» подводит итоги очередного тура «Гонки за золотом» – конкурса экспертов, которые делают ставки на матчи завершающего этапа чемпионата России по футболу.

Напомним, что по условиям конкурса шесть журналистов «Советского спорта» перед каждым туром получают по 1000 рублей, которые они могут использовать для ставок на матчи очередного тура РФПЛ. Одновременно с ними делает ставки компьютерный генератор случайных чисел, который ничего не знает о травмах, дисквалификациях и тренерской тактике, а выбирает ставку наугад.

29-й тур РФПЛ был крайне продуктивен на голы, команды с удовольствием поражали ворота соперника! Надо заметить, что этот тур оказался крайне денежным и для наших прогнозистов, ставки, сделанные ими практически все, состоялись, а это означает, что прогнозисты смогли существенно увеличить свои банки. Рассмотрим ставки прогнозистов более детально:

Свои позиции лидера цементирует Артем Терентьев, он в который раз решил рискнуть и составленный им экспресс с итоговым коэффициентом 3,84, увеличивает банк прогнозиста на 3840 рублей. Напомним, что «Экспресс» означает, что прогнозист составляет прогноз из двух событий, коэффициенты конечно в разы выше, чем в ординарном варианте, но и риск гораздо выше, так как если одна из ставок в «Экспрессе» не сыграет, то весь прогноз проиграет.

Ставка:

«Рубин» – ЦСКА: П2 – 1.53.

«Урал» – «Локомотив»: П2 – 2.46.

Итоговый коэффициент – 3,84. По итогам тура выигрыш составил 3840 рублей.

Второе место в рейтинге занимает Евгений Дзичковский, его «Экспресс» приносит прогнозисту уверенную победу, увеличивая его банк на 2610 рублей.

Ставка:

«Рубин» – ЦСКА: П2 – 1.53.

«Спартак» – «Терек»: П1 - 1,97.

Итоговый коэффициент – 2,61. По итогам тура выигрыш составил 2610 рублей.

На третьем месте в туре расположился Степан Чаушьян, в этом туре прогнозист решил действовать наверняка, выбирая одиночные ставки и не подвергать себя лишнему риску и не составлять ставки по системе «Экспресс»:

Ставка 500 рублей. «Анжи» – «Ростов»: П2 – 2.23. Выигрыш 1115 рублей.

Ставка 500 рублей. «Спартак» – «Терек»: П1 – 1.97. Выигрыш 985 рублей.

По итогам тура выигрыш составил 2100 рублей.

На четвёртом месте в туре расположился шеф-редактор еженедельника «Советский спорт - Футбол» Николай Роганов, он в который раз выбирает для себя ординарные ставки, которые стабильно приносят Николаю желаемый результат и увеличение банка:

Ставка 500 рублей. «Рубин» – ЦСКА: П2 – 1.53. Выигрыш 765 рублей.

Ставка 500 рублей. «Спартак» – «Терек»: П1 – 1.97. Выигрыш 985 рублей.

По итогам тура выигрыш составил 1750 рублей.

Далее расположился компьютер, напомним, что машина случайным образом выбрала ординары на этот тур, рассмотрим ставки машины более детально:

Ставка 500 рублей. «Зенит» – «Краснодар»: П1 – 1.71. Выигрыш 855 рублей.

Ставка 500 рублей. «Арсенал» – «Амкар»: П1 – 1.58. Выигрыш 0 рублей.

По итогам тура выигрыш составил 855 рублей.

По итогам тура таблица турнира прогнозистов теперь выглядит следующим образом:

