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Девушки с полей. Самые красивые болельщицы 29-го тура РФПЛ

Константин Кринский
Источник:  «Советский спорт»Комментарии

«Советский спорт» вновь собрал самых привлекательных болельщиц. На этот раз с матчей 29-го тура чемпионата России.

«Томь» – «Крылья Советов» – 0:2  

Я не футбольный критик,НО судья Гавно😂😬#томьтомск#всенаматч

Публикация от Власенко Татьяна (@tanciachianti)

 «Урал» – «Локомотив» – 1:2

 «Оренбург» – «Уфа» – 1:1

Сменила 🏒 на ⚽️. Но это временно! К победам хоккеистов мы привыкли #кромезолотавсёфу, а тут не 0:0 - уже праздник! А всё почему? Футболисты - нежные мальчишки с тонкой душевной организацией - ножку задели - упал, жалуется, плачет. Им поддержка нужна! А если уж ты готов броситься под шайбу, скорость которой под 200 км/ч, на ногах у тебя холодное оружие и тебя бьют палкой - нет времени для сантиментов! И вообще валяться на льду не будешь, потому что холодно - вот и приходиться играть. Но атмосфэра 🔥🔥🔥 #почему_у_футболистов_трусы_короткие #а_у_хоккеистов_до_колен #спорткаксекс #оннуженвсем

Публикация от Аннушка Григорьева (@annushka.gri)

«Зенит» – «Краснодар» – 1:0

Ярые болельщицы,пришли за час до матча 🤦🏼♀️💙

Публикация от Yana Kudryavtseva (@kudryavtseva_y)

«Анжи» – «Ростов» – 1:2

#фкростов #мужики #спасибо #люблю

Публикация от @katerina_kotletova

 «Арсенал» – «Амкар» – 0:0

Чемпионат России по футболу! Амкар против Арсенала😉🙂

Публикация от Радмира и Софья Мантулины (@radmira_m_sofia)

🖼

Публикация от Marily🌊 (@marily_demidova)

 «Рубин» – ЦСКА – 0:2

#РубинЦска ⚽️

Публикация от Аliya Sharafutdinova (@brunetkaaliya)

Атмосфера💣🔥 #РубинЦСКА ⚽️

Публикация от • D I А N А • (@dianalexandrova)

 «Спартак» – «Терек» – 3:0

we are the champions 💥💥💥#оукб 🔴⚪️

Публикация от Олеся Кондратьева (@lesyakondratyeva)

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