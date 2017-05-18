Девушки с полей. Самые красивые болельщицы 29-го тура РФПЛ
«Советский спорт» вновь собрал самых привлекательных болельщиц. На этот раз с матчей 29-го тура чемпионата России.
«Томь» – «Крылья Советов» – 0:2
«Урал» – «Локомотив» – 1:2
«Оренбург» – «Уфа» – 1:1
Сменила 🏒 на ⚽️. Но это временно! К победам хоккеистов мы привыкли #кромезолотавсёфу, а тут не 0:0 - уже праздник! А всё почему? Футболисты - нежные мальчишки с тонкой душевной организацией - ножку задели - упал, жалуется, плачет. Им поддержка нужна! А если уж ты готов броситься под шайбу, скорость которой под 200 км/ч, на ногах у тебя холодное оружие и тебя бьют палкой - нет времени для сантиментов! И вообще валяться на льду не будешь, потому что холодно - вот и приходиться играть. Но атмосфэра 🔥🔥🔥 #почему_у_футболистов_трусы_короткие #а_у_хоккеистов_до_колен #спорткаксекс #оннуженвсем
«Зенит» – «Краснодар» – 1:0
«Анжи» – «Ростов» – 1:2
«Арсенал» – «Амкар» – 0:0
«Рубин» – ЦСКА – 0:2
«Спартак» – «Терек» – 3:0