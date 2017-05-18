Вчера
Сегодня
Завтра
Развернуть
FacebookVkontakteOdnoklassnikiTwitterInstagramViberYouTube
Хоккей  Оттава5 : 1Питтсбург
Хоккей  США0 : 1Финляндия
Хоккей  Канада- : -Германия
Хоккей  Россия2 : 0Чехия
Хоккей  Швейцария- : -Швеция
Футбол  Лестер Сити- : -Тоттенхэм
Результаты дня
Войти через
Авторизация
Забыли пароль?
Регистрация
Нажимая кнопку "Зарегистрироваться" Вы подтверждаете своё согласие с правилами регистрации на сайте.
Поля, отмеченные * - обязательные для заполнения

Только черному коту и не везет. Мастер-класс от Озила

Екатерина Ульченко
Источник:  «Советский спорт»Комментарии
Только черному коту и не везет. Мастер-класс от Озила
Фото: Gettyimages.ru

Обозреватель «Советского спорта» – о матче не за жизнь и не на смерть.

Удивительный цикл, в котором не один сезон существовал «Сандерленд», наконец закончился. Фанаты многих клубов утомились наблюдать за тем, как один тренер полсезона опускает команду на дно таблицы, а потом новый тренер героически спасает тонущий корабль в концовке сезона. Судно «чёрных котов» первым утонуло в чемпионшип, а Дэвид Мойес записал в свой послужной список вылет в низший дивизион. «Арсенал» же до конца свои турнирные задачи не решил, и чтобы последний тур сохранял хоть какую-то интригу, хозяевам нужна была победа.

Перед матчем больше внимания уделялось готовящемуся протесту болельщиков, нежели оценке шансов «Сандерленда» отобрать очки на выезде. Время для протеста было выбрано самое подходящее – вечер вторника, матч против без пяти минут команды чемпионшипа – на такие игры аншлаг не набирается и в мирное время, поэтому «протест» был обречён на успех, зрителей и правда было меньше обычного.

С первых минут «Арсенал» включил первую передачу, играл красиво и эффектно, но не эффективно. Удалось даже забить гол, но судья отменил его, заметив, что мяч влетел в ворота, встретив на своём пути руку Оливье Жиру. Данный эпизод повлиял на обе команды. Гостям придал уверенности, а хозяевам поубавил. Будь счёт на табло 1-0 на 15-й минуте – быть разгрому, но этого не случилось. Впечатляющая статистика 18 ударов по воротам в исполнении «Арсенала» в первом тайме, и нули на табло к перерыву.

Второй тайм «Сандерленд» начал активнее и вынудил хозяев совершить глупейшую ошибку – Монреаль отдал пас вратарю, но чуть не забил в пустые ворота, и Чеху пришлось сыграть руками – опаснейший свободный удар. Казалось, что «Арсенал» решил сделать «котам» подарок на прощание. Но нет, ситуация быстро вернулась в своё русло. Хозяева давили, но вратарь «Сандерленда» Пикфорд решил показать, что слухи о заинтересованности в его услугах со стороны топ-клубов – это не просто слухи. На 70-й минуте терпение Арсена Венгера лопнуло: двойная замена и перестроение с 3-4-3 на 4-2-3-1.Результат не заставил себя ждать. Спустя три минуты Джака выдал отличный пас на Озила, и Месут в касание, как на блюдечке, вложил мяч в ноги Алексиса Санчеса. Через десять минут чилиец оформил дубль, и вопрос о победителе был снят окончательно.

По итогам матча «Арсенал» нанёс 36 ударов по воротам, что стало рекордом для АПЛ со времён, когда подобная статистика начала подсчитываться, а Месут Озил создал 12 моментов для своих партнёров, что также стало рекордным показателем.


Очень часто Озил попадает под волну критики за якобы отсутствие на поле, но это не так. Немец стабильно создаёт моменты для игроков «Арсенала», но не всегда те могут реализовать их. Да, рекорд АПЛ немец установил против «Сандерленда», но достижения это ничуть не отменяет. Впрочем, СМИ как всегда восхищались после матча Санчесом, хотя Озил заслужил похвалы больше, и не только своей игрой на поле.

Некоторое время назад в социальных сетях появилась просьба от благотворительного фонда поддержки детей, страдающих раковыми заболеваниями, помочь мальчику Чарли попасть на финал кубка Англии и увидеться с его кумиром – Месутом Озилом. Сообщение дошло до адресата, Месут пригласил Чарли и его семью на матч с «Сандерлендом», познакомил с командой и главным тренером и пригласил на финал кубка.


Сильный и классный поступок Озила СМИ тоже оставили без внимания, а зря. Такие примеры нужны и важны.

Английский сезон близится к своей развязке. Будет ли она радостная и печальная для «Арсенала» покажет финальный тур, в котором «канонирам» придётся рассчитывать не только на себя, но и на маловероятные осечки конкурентов. Каким будет итог, узнаем из первых уст обозревателя «Советского спорта» с трибун «Эмирейтс».

Матч

Арсенал - Сандерленд - 2:0 (0:0)

Голы

Санчес 72 (1:0). Санчес 81 (2:0).

Состав

Арсенал: Чех, Холдинг, Бельерин, Гиббс (Айвоби, 69), Монреаль, Мустафи, Рэмзи (Уэлбек, 69), Озил, Джака, Жиру (Уолкотт, 85), Санчес

Сандерленд: Пикфорд, Джонс, Коне, О'Ши, Манкильо (Янузай, 82), Ларссон, Ндонг (Гибсон, 88), Каттермоул (Гуч, 77), Дефо, Аничебе, Борини

Предупреждения:

Бельерин, 22; Монреаль, 54; Озил, 55; Мустафи, 90 - О'Ши, 56; Каттермоул, 74

Судья:

Роджер Ист (Англия)

Место и дата

16 мая 21:45, Эмирэйтс, Онлайн-трансляция

Показывать новые сообщения медиатрансляции автоматически
Загрузка...
 
статистика
ТаблицаРасписание матчейБомбардиры
РазвернутьСвернуть / Подробнее
Загрузка...
читайте также
Симулянтов в Англии будут дисквалифицировать. Как АПЛ воюет с обманщикамиСимулянтов в Англии будут дисквалифицировать. Как АПЛ воюет с обманщикамиАнглийская футбольная ассоциация решила наказывать за симуляцию, причем постфактум. Такое правило уже успешно работает в Шотландии.В следующем сезоне футболистов АПЛ будут дисквалифицировать за симуляциюВ английской премьер-лиге будет наказание за симуляцию. Об этом сообщают британские СМИ.«Борнмут» готов заплатить «Челси» 30 миллионов фунтов за Беговича и АкеВ межсезонье «Борнмут» постарается приобрести двух игроков «Челси», сообщает The Guardian. «Вишневые» готовы заплатить «синим» 30 миллионов фунтов за голкипера Асмира Беговича и защитника Натана Аке.«Милан» интересуется МоратойФорвард «Реала» Альваро Мората заинтересовал «Милан». По данным Tuttosport, 24-летний испанец, по всей видимости, покинет «Реал» ближайшим летом.«Арсенал» нашел замену Бельерину в мадридском «Реале»Тренерский штаб лондонского «Арсенала» приступил к поискам замены защитнику сборной Испании Эктору Бельерину.Джейми Реднапп: Игра «Юнайтед» при Моуринью – просто какая-то катастрофаДжейми Реднапп: Игра «Юнайтед» при Моуринью – просто какая-то катастрофаБывший полузащитник «Ливерпуля», сын знаменитого английского тренера Харри Реднаппа высказался о выступлении «Манчестер Юнайтед».Интерес «Реала» вынудил «Челси» начать переговоры с Куртуа о новом контрактеКак сообщает Sky Sports, руководство и тренерский штаб «Челси» не собираются продавать голкипера сборной Бельгии Тибо Куртуа.«Смотрю на состав и меня бросает в ярость». Санчес – о проблемах «Арсенала»«Смотрю на состав и меня бросает в ярость». Санчес – о проблемах «Арсенала»Нападающий «пушкарей» дал небольшое интервью изданию ESPN.Кевин де Брюйне: Всего и сразу и только вместе с «Сити»!Кевин де Брюйне: Всего и сразу и только вместе с «Сити»!Один из самых дорогих игроков мира в интервью France Football утверждает, что футбол для него развлечение.Антуан Гризманн: Покину «Атлетико» только ради Деррика РоузаФорвард мадридского «Атлетико» Антуан Гризманн, на которого претендует «Манчестер Юнайтед», «Челси», а также другие европейские клубы, ответил на вопрос о своем будущем.Чемпионство «Монако», победа «Юве» в Кубке Италии и поражение «Питтсбурга» в Оттаве. Главные новости утра«Советский спорт» предлагает начать день с главных новостей утра четверга.Масса посетил тренировочную базу «Челси» и пообщался с Азаром (видео)Пилот «Уильямс» Фелипе Масса посетил тренировочную базу футбольного клуба «Челси», где пообщался полузащитником команды Эденом Азаром.Команды легенд «МЮ» и «Барселоны» в июне сыграют на «Камп Ноу»Команды легенд «Манчестер Юнайтед» и «Барселоны» летом сыграют в Испании.«Уотфорд» отказался от кандидатуры СлуцкогоАнглийский футбольный клуб «Уотфорд» отказался от кандидатуры бывшего тренера ЦСКА Леонида Слуцкого, сообщает The Telegraph.Джон Терри может продолжить карьеру в «Вест Бромвиче»Защитник «Челси» Джон Терри может перейти в «Вест Бромвич», сообщает The Telegraph.Серхио Ромеро: Для «Манчестер Юнайтед» финал Лиги Европы – матч годаВратарь «Манчестер Юнайтед» Серхио Ромеро прокомментировал выездную ничью с «Саутгемптоном» (0:0) в 28-м туре чемпионата Англии.Жозе Моуринью: Сегодня мои игроки показали, что хотят сыграть в финале Лиги ЕвропыГлавный тренер «Манчестер Юнайтед» Жозе Моуринью прокомментировал выездную ничью с «Саутгемптоном» (0:0) в 28-м туре чемпионата Англии.«Манчестер Юнайтед» сыграл вничью с «Саутгемптоном»«Манчестер Юнайтед» сыграл вничью с «Саутгемптоном»Футболисты «Саутгемптона» в перенесенном матче 28-го тура чемпионата Англии дома сыграли вничью с «Манчестер Юнайтед».Маццарри покинет «Уотфорд» по окончании сезонаИтальянский специалист Вальтер Маццарри по окончании текущего сезона покинет пост главного тренера «Уотфорда».«Атлетико» нацелился на Диего КостуНаставник мадридского «Атлетико» Диего Симеоне по-прежнему заинтересован в услугах форварда «Челси» Диего Косты.
Теннис
Шарапова не получит wild card на Уимблдоне
Футбол
Станислав Черчесов: Габулов знаком с нашими требованиями, другому потребовалось бы больше время для адаптации
Футбол
Габулов включен в расширенный состав сборной России вместо Лунева
Теннис
Павлюченкова проиграла Халеп в 1/8 финала турнира в Риме
все новости
Сандерленд
Сандерлендкалендарьстатистика
Арсенал
Арсеналкалендарьстатистика
Месут Озил
Месут Озилвсе новости
Чемпионат Англии
Чемпионат Англиитаблицакалендарьстатистикатексты/новости