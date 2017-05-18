Только черному коту и не везет. Мастер-класс от Озила

Обозреватель «Советского спорта» – о матче не за жизнь и не на смерть.

Удивительный цикл, в котором не один сезон существовал «Сандерленд», наконец закончился. Фанаты многих клубов утомились наблюдать за тем, как один тренер полсезона опускает команду на дно таблицы, а потом новый тренер героически спасает тонущий корабль в концовке сезона. Судно «чёрных котов» первым утонуло в чемпионшип, а Дэвид Мойес записал в свой послужной список вылет в низший дивизион. «Арсенал» же до конца свои турнирные задачи не решил, и чтобы последний тур сохранял хоть какую-то интригу, хозяевам нужна была победа.

Перед матчем больше внимания уделялось готовящемуся протесту болельщиков, нежели оценке шансов «Сандерленда» отобрать очки на выезде. Время для протеста было выбрано самое подходящее – вечер вторника, матч против без пяти минут команды чемпионшипа – на такие игры аншлаг не набирается и в мирное время, поэтому «протест» был обречён на успех, зрителей и правда было меньше обычного.

С первых минут «Арсенал» включил первую передачу, играл красиво и эффектно, но не эффективно. Удалось даже забить гол, но судья отменил его, заметив, что мяч влетел в ворота, встретив на своём пути руку Оливье Жиру. Данный эпизод повлиял на обе команды. Гостям придал уверенности, а хозяевам поубавил. Будь счёт на табло 1-0 на 15-й минуте – быть разгрому, но этого не случилось. Впечатляющая статистика 18 ударов по воротам в исполнении «Арсенала» в первом тайме, и нули на табло к перерыву.

Второй тайм «Сандерленд» начал активнее и вынудил хозяев совершить глупейшую ошибку – Монреаль отдал пас вратарю, но чуть не забил в пустые ворота, и Чеху пришлось сыграть руками – опаснейший свободный удар. Казалось, что «Арсенал» решил сделать «котам» подарок на прощание. Но нет, ситуация быстро вернулась в своё русло. Хозяева давили, но вратарь «Сандерленда» Пикфорд решил показать, что слухи о заинтересованности в его услугах со стороны топ-клубов – это не просто слухи. На 70-й минуте терпение Арсена Венгера лопнуло: двойная замена и перестроение с 3-4-3 на 4-2-3-1.Результат не заставил себя ждать. Спустя три минуты Джака выдал отличный пас на Озила, и Месут в касание, как на блюдечке, вложил мяч в ноги Алексиса Санчеса. Через десять минут чилиец оформил дубль, и вопрос о победителе был снят окончательно.

По итогам матча «Арсенал» нанёс 36 ударов по воротам, что стало рекордом для АПЛ со времён, когда подобная статистика начала подсчитываться, а Месут Озил создал 12 моментов для своих партнёров, что также стало рекордным показателем.





Очень часто Озил попадает под волну критики за якобы отсутствие на поле, но это не так. Немец стабильно создаёт моменты для игроков «Арсенала», но не всегда те могут реализовать их. Да, рекорд АПЛ немец установил против «Сандерленда», но достижения это ничуть не отменяет. Впрочем, СМИ как всегда восхищались после матча Санчесом, хотя Озил заслужил похвалы больше, и не только своей игрой на поле.

Некоторое время назад в социальных сетях появилась просьба от благотворительного фонда поддержки детей, страдающих раковыми заболеваниями, помочь мальчику Чарли попасть на финал кубка Англии и увидеться с его кумиром – Месутом Озилом. Сообщение дошло до адресата, Месут пригласил Чарли и его семью на матч с «Сандерлендом», познакомил с командой и главным тренером и пригласил на финал кубка.





Сильный и классный поступок Озила СМИ тоже оставили без внимания, а зря. Такие примеры нужны и важны.

Английский сезон близится к своей развязке. Будет ли она радостная и печальная для «Арсенала» покажет финальный тур, в котором «канонирам» придётся рассчитывать не только на себя, но и на маловероятные осечки конкурентов. Каким будет итог, узнаем из первых уст обозревателя «Советского спорта» с трибун «Эмирейтс».