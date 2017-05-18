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Мэйвезер – Макгрегор. Осталось поставить одну подпись в контракте

Сергей Ващенко
Сергей Ващенко
Источник:  «Советский спорт»Комментарии
Мэйвезер – Макгрегор. Осталось поставить одну подпись в контракте
Фото: Gettyimages.ru

Боксерский поединок чемпиона UFC Конора Макгрегора и Флойда Мэйвезера год назад был мечтой многих фанатов единоборств. Теперь эта мечта ближе к осуществлению, чем когда-либо.

Президент американской промоутерской компании UFC Дана Уайт подтвердил, что он согласовал с Макгрегором детали контракта. Теперь ему нужно уладить все с Флойдом.

«С Конором мы все обсудили и пришли к единогласию. Теперь мне предстоит поработать вместе с Мэйвезером. Я не могу сейчас точно сказать, что бой состоится, но мы двигаемся к этому. Двигаемся в правильном направлении. Если мы договоримся с Хеймоном и Мэйвезером, то бой случится, возможно, уже в этом году», - сказал Уайт в интервью TNT.

Со своей стороны Конор Макгрегор также заявил, что достиг договоренности с боссами UFC. Они дали разрешение на боксерский бой.

«Для меня большая часть подписать рекордный контракт с моей жизни», - такое ощущение, что ирландец думает только о деньгах. Хотя, так оно и есть. Ему в последнее время нужны только большие денежные поединки. Ему все равно, что в UFC его ждут 3-6 добротных бойцов ММА, готовых отобрать у него титул.

«Самая важная часть исторического соглашения подписана. С этим хочу поздравить всех, кто принимал участие в переговорах. Теперь ждем решение со стороны Флойда Мэйвезера. Надеюсь, он поставит подпись в контракте в самое ближайшее время», - говорит Конор.

Макгрегор находится на эксклюзивном контракте в UFC. Это значит, что без согласия промоушена он не может участвовать в любых других соревнованиях, включая боксерские поединки с непобедимыми боксерами. Поэтому пока непонятно, как обе стороны будут делить гонорар. По всей видимости, UFC получит часть гонорара Макгрегора. В некоторых источниках сообщается, что промоушен может забрать у ирландца от 50 до 70 процентов заработанных денег.

Также сейчас обсуждается, на какую дату поставить супер-поединок. Если все будет хорошо, то схватка состоится в Лас-Вегасе 16 сентября 2017 года. Однако, президент UFC Дана Уайт стоит на том, что дату перенести. Дело в том, что в этот день состоится еще одно значимое историческое боксерское событие. Чемпион мира по версии WBC, WBA и IBF Геннадий Головкин проведет бой с чемпионом по версии WBO Саулем Альваресом. Уайту не хотелось бы, чтобы вся аудитория ушла смотреть побоище между казахстанцем и мексиканцем. Аудитория раздвоится. В деньгах потеряют все.

Конор Макгрегор за свою карьеру в ММА провел 24 поединка, в которых одержал 21 победу и потерпел три поражения.

Флойд Мэйвезер за свою карьеру в боксе провел 49 боев. Во всех одержал победы.

Гонорары Мэйвезера за бои

2012 – 85 миллионов долларов
2013 – 73,5 миллионов долларов
2014 – 105 миллионов долларов
2015 – 300 миллионов долларов
2017. Бой против Макгрегора должен принести Мэйвезеру свыше 100 миллионов.

Гонорары Макгрегора за бои

UFC 194 — 7 миллионов долларов
UFC 196 — 10 миллионов долларов
UFC 202 — 15 миллионов долларов
UFC 205 — 12 миллионов долларов
Итого за 2016 год — 44 миллиона долларов.
2017. Бой против Мэйвезера должен принести Макгрегору около 75 миллионов. Однако, часть от этой суммы может уйти в казну UFC.

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