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Симулянтов в Англии будут дисквалифицировать. Как АПЛ воюет с обманщиками

Андрей Васильев
Источник:  «Советский спорт»Комментарии
Симулянтов в Англии будут дисквалифицировать. Как АПЛ воюет с обманщиками
Фото: Global Look Press

Английская футбольная ассоциация решила наказывать за симуляцию, причем постфактум. Такое правило, оказывается, уже успешно работает в Шотландии.

Что произошло?

Руководство Английской футбольной ассоциации в ближайшее время одобрит изменение в правилах, касающееся симуляции: официально поправки еще не внесены, но по информации BBC, они согласованы и в самой ассоциации, и с руководством двух ведущих английских лиг. Процесс подписания займет некоторое время, однако принципиальное решение о новом шаге по борьбе с симуляцией уже принято.

Как это будет работать?

У экспертов будет право отсматривать в повторах моменты, в которых есть подозрение на симуляцию, после матчей. Предполагается, что спектр наказаний будет широк – в том числе экспертам дадут полномочия дисквалифицировать футболистов-симулянтов.

Эксперты будут смотреть записи моментов по понедельникам – по итогам каждого тура. В случае, если специалисты единогласно определят симуляцию – игрок получит наказание.

Такое правило уже работает в Шотландии. Англия берет пример?

Фактически да. В Шотландии правило послематчевой дисквалификации футболистов, как пишет BBC, ввели еще в 2011-м. В сезоне-2016/17 полузащитника «Хартса» Джейми Уолкера отстранили на два матча за симуляцию в матче с «Селтиком»:  он заработал в том эпизоде пенальти.

Кто эти эксперты, которые будут определять симулянтов?

В Англии – пока неизвестно. В Шотландии подобными эпизодами занимается сотрудник местной футбольной федерации Тони МакГленнан. В прошлом он юрист, а сейчас отвечает за соблюдение различных норм в шотландском футболе.

Если он считает, что игрок симулировал, футболист получает наказание даже тогда, когда во время матча судьи не отреагировали на эпизод. Игрок может подать протест на решение МакГленнана, в этом случае для повторного рассмотрения момента собирается комиссия из трех человек: в нее обязательно, кроме юридического сотрудника, включают человека с футбольным прошлым. Ее решение считается окончательным.

Ожидается, что в Англии решение сразу будет принимать комиссия из трех человек: бывшего игрока, бывшего тренера и бывшего судьи.

Как в Англии отреагировали на нововведение?

Английские СМИ рассказали о новом правиле и привели в пример несколько недавних случаев: в The Sun вспомнили падения в штрафной Маркуса Рэшфорда из «МЮ» в игре против «Суонси», Лероя Сане из «Ман Сити» во встрече с «Мидлсбро» и третьего бомбардира АПЛ, форварда «Тоттенхэма» Харри Кейна в дерби с «Арсеналом». Эпизоды с их участием, по мнению издания, обязательно были бы рассмотрены при функционировании нового правила.

BBC напомнил о жестком выступлении тренера «Бернли» Шона Дайча, он реагировал на два эпизода за короткое время: с участием Роберта Снодграсса из «Халла» и Деле Алли из «Тоттенхэма».

– Внедрите наказание за симуляцию после матчей – и все это уйдет. Через полгода такая комиссия для наказаний перестанет быть нужной, потому что люди прекратят симулировать, – отметил Дайч.

ВВС добавил статистику желтых карточек за симуляцию в АПЛ: процент предупреждений такого характера к декабрю 2016-го за первую половину сезона был меньше, чем в предыдущие пять лет. Издание делает вывод, что количество наказаний за симуляцию как минимум не растет. Однако это нельзя считать прямым доказательством общего уменьшения количества симуляций в Англии.

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