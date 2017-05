Год первого Кубка конфедераций под ритмы отечественной и зарубежной эстрады

Буквально через месяц в нашей стране стартует Кубок конфедераций, поэтому мы решили прогуляться по волнам нашей памяти и вспомнить предыдущие турниры и мир, который их окружал в тот момент.

Первый официальный Кубок конфедераций состоялся ровно двадцать лет назад в 1997 году. Причем, если сейчас турнир проводится летом, то тогда его было решено провести в декабре. Давайте вспомним, что было интересного, не только в футболе в этот год, но также в музыке, кино, какие события потрясли мир.

В 1997 году еще было три еврокубка: Лига чемпионов, Кубок кубков, Кубок УЕФА. Балом правили немцы и итальянцы. В двух из трех финалов сошлись представители этих стран. Победу в финалах: Лиги чемпионов «Ювентус» - «Боруссия» Дортмунд и Кубка УЕФА, который еще состоял из двух матчей, «Шальке 04» - «Интер», праздновали клубы бундеслиги.

В день первого матча финала кубка УЕФА между «Шальке» и «Интером» на экраны кинотеатров вышел великолепный фильм Люка Бессона «Пятый элемент» с Брюсом Уиллсом и Милой Йовович в главных ролях. Фильм обогатил наш словарный запас словом «мультипаспорт».

Если финал двухраундового противостояния Кубка УЕФА решила серия пенальти, то финал Лиги чемпионов запомнился вдохновенной игрой «шмелей» и четырьмя голами. Ну а гол Риккена первым же касанием в матче после выхода на замену был, есть и остаётся одним из самых красивых голов в финалах Лиги чемпионов.

За пару недель до финала вышел один из самых кассовых и мрачных альбомов группы «Depeche Mode» - «Ultra». Альбом стал бестселлером по обе стороны Атлантики, а так же на территории стран бывшего Советского Союза. Альбом содержал два полновесных хита «Barrel of a Gun» и «It's No Good». Перед записью альбома два основных автора группы Мартин Гор и Дэйв Гаан проходили лечение от наркозависимости.





Финал Кубка Кубков 1997 года между «Барселоной» и «ПСЖ» запомнился бесшабашной атакующей игрой команд, великолепной игрой вратарей, издевательским голом с пенальти молодого Роналдо (бразилец взял и ударил по центру ворот, тогда как Бернар Лама завалился в угол), и безмерной радостью молодого ассистента Бобби Робсона, никому еще неизвестного Жозе Моуринью, который буквально повис на своем патроне. Менее чем через год в полуфинале Кубка УЕФА дубль «Феномена» за «Интер» похоронил мечты московского «Спартака» о первом еврокубковом финале.

А в июне другой легендарный бразилец Роберто Карлос забил свой самый знаменитый гол со штрафного в ворота французов в товарищеском матче. До сих пор некоторые бразильские и британские ученые пытаются изучить эту удивительную траекторию полета мяча.

Пока в Европе бушевали еврокубки, в России состоялся главный музыкальный дебют 1997 года. Группа «Мумий Тролль» выпустила 24 апреля свой легендарный альбом «Морская», песни из которого буквально заполонили все радиостанции и телеканалы. В стране началась настоящая «мумимания». «Утекай», «Кот кота», «Владивосток 2000», «Новая луна апреля» и другие песни звучали повсеместно. Пока по всему миру бушевал брит-поп и мега-хит группы «Blur» - «Song 2», Илья Лагутенко и товарищи принесли на территорию бывшего Советского Союза свой рока-попс. Забавный факт. Когда группа поехала в полноценный тур, то из всего состава, который считается «золотым», только Илья принимал участие в записи альбома. «Морская» был записан в лондонской студии с участием местных музыкантов и друзей Лагутенко.





Это был год, когда сборная России впервые в своей истории оступилась в матче с заведомо слабым соперником. Это был Кипр, который сейчас для нашей сборной, к сожалению, уже представляет серьёзную силу. 29 марта сборные сыграли 1:1. А на утро после гостевой ничьей все спортивные СМИ вышли с разгромными статьями об игре сборной Бориса Игнатьева.

Состав, который играл в том матче: Станислав Черчесов, Дмитрий Попов, Игорь Чугайнов, Илья Цымбаларь (Алексей Герасименко, 69), Омари Тетрадзе, Валерий Карпин, Виктор Онопко (к), Андрей Канчельскис, Александр Мостовой, Игорь Колыванов, Игорь Симутенков.

Летом на экраны кинотеатров вышло два фильма, навсегда вошедших в «золотую коллекцию» российского кинематографа: «Брат» и «Вор». Интересный факт: Михаил Филипчук, сыгравший в фильме «Вор» Саньку, сыграл в 1997 году еще в новогоднем хите этого года, в фильме «Сирота Казанская» и, практически, больше нигде не снимался.

Вернемся к футболу. 10 сентября 1997 года состоялось одно из самых известных футбольных «убийств» в истории нашей сборной. В Софии сборная России встречалась с главным своим конкурентом за выход на чемпионат мира, сборной Болгарии. Перед игрой лидер сборной Болгарии Христо Стоичков сказал свою известную фразу: «Русские освободили нас от турецкого ига, теперь мы освободим их от чемпионата мира». Болгары опережали нашу сборную на одно очко и победа выводила их на чемпионат мира во Франции. На 55 минуте после навеса с фланга Стоичкова, подключившийся в атаку защитник и капитан сборной Болгарии Трифон Иванов головой переправил мяч в ворота. После чего, сборная России полностью перехватила инициативу и осадила ворота хозяев поля. И тут на авансцену вышел он…человек в черном. Чешский судья Вацлав Крондл. Он не дал три или четыре стопроцентных пенальти в ворота Болгарии и, почувствовав свою безнаказанность, хозяева поля стали откровенно грубить и тянуть время. Матч так и завершился победой хозяев поля, который устроили народные гуляния вместе с болельщиками, а российским зрителям еще долго снилась в кошмарных снах презрительная улыбка Крондла, к которому после матча, кинулись все игроки сборной России. В стыковых матчах нам досталась сборная Италии. Первый матч, проходивший в Москве, при минус три, запомнился не только счетом 1:1 (гол Вьери и автогол Каннаваро), чудовищным снегопадом, дебютом за сборную Италии молодого голкипера Джанлуиджи Буффона, который заменил в игре травмированного Пальюку, но и безобразным судейством датского рефери Петера Миккельсена, который после этого матча был дисквалифицирован. Вместо него на чемпионат Мира во Францию, на горе Бекхэму, полетел Ким Милтон Нильсен. В ответной игре в Неаполе сборная России проиграл 0:1 и впервые в своей истории не попала на крупный международный турнир. Болельщикам сборной оставалось лишь грустно напевать песню Пафф Дэдди «I'll Be Missing You». Это песня, выпущенная в мае 1997 года и ставшая межгалактический хитом, была написана Паффом (он же Шон Коббс по паспорту) в память о своём друге The Notorious B.I.G, убитому 9 марта этого же года. По одной из версии это была месть за убийство, за полгода до этого, Тупака Шакура. В композиции использован сэмпл из песни группы Police «Every Breath You Take»





В последний день лета произошла одна из главных трагедий 1997 года, которая вызвала широкий резонанс по всему миру. В туннеле перед мостом Альма, в автомобильной аварии погибли принцесса Диана и ее спутники: Доди аль-Файед (сын владельца «Фулхэма») и водитель Анри Поль. Гибель принцессы, которая прославилась своими различными благотворительными акциями и деятельностью (так, например, она материально и медикаментами, поддерживала Тушинскую детскую больницу), моментально обросла разными конспирологическими теориями. До сих пор материалы расследования не рассекречены. Официальная версия, что водитель был пьян, сильно превысил скорость и не справился с управлением, а пассажиры не были пристегнуты. Мост Альма был назван в честь победы англо-французских войск при одноименной реке в Крымскую войну. На похоронах принцессы Элтон Джон сыграл песню «Candle in the Wind», которую когда-то посвятил памяти Мерлин Монро. Джон переписал слова своей оригинальной песни и ее выпустили синглом, который побил все рекорды по продажам, став номером один во всем мире.





Осенью 1997 года, на всех стадионах, куда приезжал московский «Спартак», клуб встречали радостными криками: «Кошице»! Красно-белые допустили одну из известнейших своих еврокубковых осечек, проиграв по сумме двух встреч словацкому «Кошице» матч за выход в групповой этап Лиги чемпионов: 2:1 в гостях и 0:0 дома. В этом матче за «Спартак» дебютировал Луис Перейра Робсон. После вылета из Лиги чемпионов спартаковцы попали в первый раунд Кубка УЕФА, где жребий свел их с еще одним неудачником Лиги чемпионов, швейцарским «Сьоном». В первом гостевом матче «Спартак» победил 0:1, а во втором в тяжелейшем матче сыграл в ничью 2:2. И все бы давно забыли этот результат, если бы не руководители швейцарского клуба, которые обратили внимание на нестандартные размеры ворот на стадионе «Локомотив». Начало матча было задержано на полчаса, пока капитаны команд измеряли ворота. Делегат матча разрешил проводить матч, но после его окончания руководители «Сьона» обратились УЕФА с жалобой и требованием наказать московский «Спартак» техническим поражением или переносом игры на нейтральное поле. В итоге, дисциплинарный и апелляционный комитеты УЕФА приняли решение: переиграть матч в Москве, возложив на красно-белых расходы по перелету и проживанию швейцарцев. 15 октября 1997 года переполненный «Локомотив» наблюдал за разгромом «Сьона» со счетом 5:1! Так начался один из самых знаменитых и ярких еврокубковых походов московского «Спартака», который стал звездным часом Александра Ширко. Ехидной усмешкой календаря, в последнем туре чемпионата России 1997 года, встречались два претендента на чемпионство: московский «Спартак» и волгоградский «Ротор». Матч проходил в Волгограде и для первого «золота» хозяевам поля надо было выиграть. Весь первый тайм волгоградцы «провисели» на воротах «Спартака», но прекрасно играл Филимонов или не хватало точности в завершении. А во втором тайме две контратаки красно-белых завершились голами Кечинова и Ширко, которые и принесли «Спартаку» пятое чемпионство. А «Ротор» после этого ничего не смог противопоставить римскому «Лацио» в 1/8 Кубка УЕФА.

В декабре, когда весь мир захлебывался слезами, наблюдая на экранах кинотеатров, как тонет Леонардо Ди Каприо в фильме «Титаник», в Саудовской Аравии стартовал первый официальный Кубок конфедераций. По правилам в Кубке конфедераций принимают участие победители каждого из шести континентальных чемпионатов, победитель чемпионата мира и страна организатор. Но первое время это правило не всегда соблюдалось. Так, в первом турнире отказалась участвовать сборная Германии. Руководство германского футбольного союза с прохладцей отнеслось к новому турниру и, под предлогом загруженного календаря и усталости игроков, отказались от турнира. Вместо них на Кубок отправилась сборная Чехии, которая проиграла Германии в финале чемпионата Европы, за год до этого.

Восемь команд были распределены по двум группам: А. Бразилия, Австралия, Мексика, Саудовская Аравия; В. Чехия, Уругвай, ОАЭ, ЮАР.

Все матчи прошли на стадионе имени короля Фахда, вмещающего шестьдесят семь тысяч человек.

Чешские и уругвайские футболисты выиграли свою группу за явным преимуществом, а вот в группе А развернулась борьба. Вплоть до последнего тура три сборные: Бразилии, Австралии и Мексики не теряли шансы на выход из группы. В итоге, бразильцы в очном противостоянии обыграли мексиканцев и вывели в полуфинал себя и австралийцев.

Бразилия- Чехия и Австралия - Уругвай. В первом полуфинале команды показали веселый атакующий футбол, несмотря на жару. Все решилось во втором тайме, когда ударный дуэт Бразилии «Коротышка» и «Зубастик» - Ромарио и Роналдо, забили по голу. А вот второй полуфинал выдался на редкость скучным и практически без моментов, все решилось в начале дополнительного времени, когда Кьюэлл получил мяч на бровке, обыграл одного защитника, сместился в центр и с левой ноги пробил по воротам, мяч от рук голкипера влетел в сетку ворот. Второй официальный «Золотой» гол в мировом футболе состоялся.

Финал подарил всем нам разгром Австралии Бразилией со счетом 6:0, Ромарио и Роналдо сделали по хет-трику в этом матче. Бразилия стала первой обладательницей Кубка конфедераций.

Лучшими бомбардирами турнира стали: Ромарио и Владимир Шмицер по 6 мячей. Интересный факт: во время чемпионата Европы 1996 года Владимир Шмицер дважды переносил свою свадьбу, так как его сборная Чехии, вопреки всем прогнозам, вышла в финал. Перед которым он упросил главного тренера команды Душана Угрина отпустить его на день пожениться. Тренер сдался и с третьей попытки свадьба состоялась. Финал Чехия проиграла. Расстроенный Душан Угрин, в одном из интервью, обвинил Шмицера, что своим отъездом накануне игры, он подорвал командный дух. Шмицер ответил через прессу, что ноги его в сборной не будет после этого, но перед Кубком конфедераций стороны уладили свой конфликт. Чехия, в итоге, заняла третье место на турнире.

Вместе с турниром подошел к концу и 1997 год, который мы провожали вместе с группой «Сплин» и её песней «Самый первый снег». Продолжение следует….