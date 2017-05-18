Увидеть Париж и победить! Россияне уверенно вышли в полуфинал, одолев чехов

Одержать победу в четвертьфинале (3:0) сборной России не помешали ни душная арена, ни плохой лед, ни маститый соперник. Дальше – Канада!

В четверг сборная России сыграла исторический матч. Впервые за все времена (включая и сборную СССР) наши в рамках чемпионата мира играли в Париже. До этого они могли сделать это только в 1951 году, но тогда наша страна еще не принимала участия в мировых первенствах.

И хотя мы сильно переживали поначалу за исход этого матча из-за переезда и новой арены, но с другой стороны хочется сказать и огромное спасибо сборной за этот краткосрочный вояж во Францию и новые эмоции, которые были прекрасно подкреплены и результатом!

БИТВА ВО ФРАНЦУЗСКОЙ «БАНЕ»

Сборная Чехии, скажем прямо, ничего выдающегося на этом турнире не показала, проиграв в группе не только канадцам, но и швейцарцам. Но с другой стороны, соперник это для россиян всегда знаковый. Да и от поражения на чемпионате мира-2016 в Москве воспоминания еще не изгладились.

Перед матчем меня поразило пустынное фойе французского дворца. Какой уж там аншлаг! И половина арены не набралась. Но про себя я отметил, что это даже и к лучшему.

Потому что на улице в Париже в четверг было душно. Внутри дворца тоже. Как выразился накануне после вечерней тренировки Харийс Витолиньш: «Просто стоишь, а спина от пота вся мокрая».

Если бы арена была набита под завязку – страшно представить, что творилось бы на площадке. Играть пришлось бы чуть ли не в бане.

Возможно, по этой причине наши начали игру не спеша. Зато быстро нарвались на удаление – в штрафной бокс отправился Сергей Андронов. В последующие две минуты россияне распечатать свои ворота не позволили. Но потери понесли и весьма серьезные. Владислав Наместников кинулся под убойный бросок чеха. И шайба угодила ему в незащищенную часть ноги над коньком. Подняться самостоятельно форвард уже не смог.

Но отчасти в связи с этим у тренеров сборной России отпали последние сомнения – где использовать Кузнецова? Евгений занял место в звене с Никитой Кучеровым и Артемием Панариным. Заявка 13 нападающих позволила нам минимизировать потерю игрока.

Вскоре россияне также заработали большинство. На его реализацию вышло звено Вадима Шипачева плюс Панарин и защитник Антон Белов.

И тут выяснилось, что главное оружие нашей спецбригады – быстрая и неожиданная для соперника перепасовка в зоне – в Париже не работает!

Вспомнились еще одни слова Витолиньша – «лед, как наждачка». И теперь они подтверждались визуально. Шайба между нашими игроками действительно ходила медленно и натужно.

Видео голов можно посмотреть здесь



ДЕСАНТ ИЗ НХЛ РУЛИТ

Однако после того, как составы сравнялись, Дмитрий Орлов, словно почувствовав это решил исполнить соло. Получив шайбу на синей линии защитник сместился в центр, продвинулся вперед на более убойную позиции и нанес мощный и точный бросок по воротам – 1:0.

Вот вам и дозаявка из «Вашингтона» по ходу турнира. Признаюсь, я сам критиковал эти усиления в разгар соревнований. Но теперь вынужден признать – Олег Знарок сделал качественные усиления, которые принесли пользу команде в самый ответственный момент.

Ведь на голе Орлова подвиги «десантников» из НХЛ не закончились. Вскоре Знарок удивил меня еще раз – на реализацию второго большинства после рекламной паузы выпустил звено Кузнецова, усиленное еще и Сергеем Плотниковым.

Удивительное совпадение! Буквально накануне матча Евгений без ложной скромности отметил, что процент выигранных вбрасываний у него отменный. Даже поспорил на этот счет с моим коллегой. В четвертьфинале форвард делом доказал, что это действительно так.

Оба вбрасывания во время большинства Евгений выиграл вчистую. Причем, во втором случае он еще потом и затащил шайбу в зону, увез ее за ворота и оттуда точным пасом нашел Кучерова, выкатившегося на убойную позицию. Такой мастер, как Никита, оттуда не промахивается! Но момент-то полностью создал Евгений. И именно он в первую очередь заслужил аплодисменты за этот гол.

После этого нашим можно было особо и не спешить, а спокойно играть на удержание, «экономя воду» в чересчур теплой арене. Что и было грамотно сделано. Сил у наших осталось на концовку предостаточно. И шансов увеличить счет было навалом. Но удалось это только Панарину. 3:0. Убедительная победа!

Остается только отметить высочайший класс команды Знарка. Начиная с 2014 года мы ни разу не споткнулись на фазе четвертьфинала. И теперь в Кельне нас в полуфинале ждет суперпоединок с Канадой.

Это отлично! Потому что проверять свой уровень интересно и достойно с самым сильным соперником. Наша сборная к бою готова.