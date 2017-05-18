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Самые длинные серии между чемпионствами

Анатолий Горсков
Источник:  «Советский спорт»Комментарии
Самые длинные серии между чемпионствами
Фото: РИА «Новости»

Московский «Спартак» спустя практически шестнадцать лет после своего предыдущего «золотого» успеха стал чемпионом России. Эта серия стала самой длинной в истории чемпионатов России из тех, что прекратились. До этого самая длинная серия между чемпионствами была у ЦСКА – 7 лет (2006-2013). Мы решили вспомнить самые длинные серии между чемпионствами в чемпионатах СССР и России.

Чемпионат СССР по футболу

1.​ ЦСКА – 19 лет (1951-1970) и 21 год (1970-1991)

У армейцев две самые длинные серии между чемпионствами в эпоху Советского Союза. Самая длинная серия составила 21 год (1970-1991). Удивительный факт: победа в чемпионате 1970 года прервала предыдущую серию между чемпионствами, которая длилась 19 лет. Тогда в 1970-м армейский клуб под руководством Валентина Александровича Николаева, ведомые Альбертом Шестерневым и Владимиром Федотовым, выиграли чемпионат, обыграв в «золотом» матче московское «Динамо». До этого красно-синие побеждали в чемпионате 1951 года.

2.​ «Динамо» Тбилиси – 14 лет (1964-1978)

Тбилисские динамовцы дважды выигрывали первенство Советского Союза – в 1964 и 1978, эта серия стала третьей по протяженности в истории чемпионатов. Свое первое чемпионство динамовцы выиграли под руководством легендарного советского тренера Гавриила Дмитриевича Качалина в «золотом» матче против московского «Торпедо». Второе чемпионство, а через три года и Кубок обладатель кубков, принесла в Тбилиси целая россыпь грузинский звезд: Давид Кипиани, Александр Чивадзе,Виталий Дараселия, Рамаз Шенгелия и другие.

3.​ «Спартак» Москва – 13 лет (1939-1952) и 10 лет (1969-1979)

Красно-белые, так же как и армейцы, имеют два продолжительных перерыва между чемпионствами в чемпионатах Советского Союза. Первая серия стартовала от «золотого дубля» 1939 года и завершилась в 1952 году. Справедливости ради, добавим, что в серию входят военные годы, когда чемпионат не разыгрывался. Первенство 1952 года было проведено в один круг, практически все матчи были сыграны в Москве. Связано это было с участием советских спортсменов в Олимпийских играх в Хельсинки, по результатам которых была расформирована и снята с чемпионата команда ЦДСА. «Спартак» на три очка опередил в итоговой таблице динамовские коллективы Киева и Москвы. Вторая продолжительная серия между чемпионствами началась у «Спартака» в 1969 году, последним чемпионством Никиты Симоняна, в качестве спартаковского тренера и закончилась первым красно-белым «золотом» Константина Ивановича Бескова в 1979 году.

4.​ «Динамо» Москва – 13 лет (1963- 1976 (весна))

Московские динамовцы – лидеры отечественного футбола в пятидесятые годы, одержали в шестидесятые лишь одну победу в 1963 году, став десятикратными чемпионами Советского Союза. После чего наступила длительная пауза, которая была прервана командой Александра Александровича Севидова. В 1976 году руководством советского футбола в интересах сборной было принято решение провести два однокруговых чемпионата (весна и осень). Весенний чемпионат и выиграло московское «Динамо» спустя 13 лет после предыдущего успеха. Залогом победы стала отличная игра в обороне, команда пропустила всего 8 мячей. Лидерами команды были: Гонтарь, Пильгуй, Новиков, Бубнов, Долматов.

5.​ «Торпедо» Москва – 11 лет (1965-1976 (осень))

Менее чем через четыре месяца после последнего триумфа московского «Динамо» в чемпионатах Советского Союза, состоялось и последнее чемпионство московского «Торпедо». Удивительнейшим образом, это произошло во втором однокруговом турнире 1976 года – осеннем чемпионате. Команда Валентина Козьмича Иванова захватила лидерство в чемпионате с первого тура и не уступала его до самого конца. Завоевав «золото» за тур до конца чемпионата, автозаводцы в последнем туре проиграли в гостях «Арарату», отправив тем самым в первую лигу московский «Спартак».

От чемпионата СССР к чемпионату России

Ленинградский/санкт-петербургский «Зенит» – обладатель, на данный момент, самой длинной закончившийся серии между чемпионствами, с учетом чемпионатов СССР и России – 23 года от единственного советского чемпионства 1984 года до первого российского 2007 года.

ЦСКА, ставший последним чемпионом Советского Союза, лишь в 2003 году смог выиграть первое российское «золото», став обладателем третей продолжительной серии между чемпионствами, которая составила 12 лет.

Серия продолжается:

– «Динамо» Москва – последнее чемпионство – 1976 (весна);
– «Торпедо» Москва – последнее чемпионство – 1976 (осень);
– «Алания/Спартак» Владикавказ – последнее чемпионство – 1995;
– «Локомотив» Москва – последнее чемпионство – 2004;
– «Рубин» Казань – последнее чемпионство – 2009.

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