Настя Люкин на крыше конференц-центра г. Лонг-Бич, пригорода ЛА, где предполагается разместить один из четырех олимпийских парков. Фото: «Советский спорт»

В Калифорнии закончился визит оценочной комиссии Международного Олимпийского Комитета, изучавшей заявку Лос-Анджелеса на проведение Олимпиады 2024. Уроженка России, абсолютная чемпионка Пекина-2008 по спортивной гимнастике Настя Люкин, наблюдала за этой поездкой в качестве корреспондента по социальным сетям (social media correspondent). В свободное от прямых обязанностей время она побеседовала с корреспондентом «Советского спорта» о том, какими ей видятся шансы американцев обойти Париж в гонке за право принять Игры.

— Настя, на днях президент Российской Федерации в беседе с олимпийским историком заявил, что США являются одной из мировых спортивных сверхдержав и имеют прекрасные шансы добиться чести провести Олимпийские игры. Удивлены ли Вы словами поддержки президента Путина в адрес Лос-Анджелеса, и как, по Вашему мнению, его высказывание могут расценить в США?

— По-моему, это здорово. Если такая страна, как Россия, которая богата олимпийскими традициями и имеет опыт проведения Олимпийских Игр, решает поддержать США, тем более если Россия сама собирается подать олимпийскую заявку в будущем, им сейчас будет интересно, как Лос-Анджелес будет готовиться. Пойдет сотрудничество, по-моему, от этого обе стороны только выиграют. Чем больше стран будут поддерживать друг друга в процессе олимпийских заявок, тем лучше. Так что, это хорошая новость, особенно для меня. Я родилась в Москве, мои бабушка с дедушкой по-прежнему живут там. Да, я выступала за США и считаю себя американкой, поскольку выросла здесь, но Россия всегда остается частью меня.

— Вы для себя, кажется, уже сделали выбор, какому из двух городов-претендентов, Лос-Анджелесу или Парижу, следует отдать Олимпиаду-2024?

— Да, конечно, я обеими руками за Лос-Анджелес. Я переехала в США, когда мне было два года, так что для меня Америка -- дом и всегда останется домом. Эта страна открыла передо мной и моей семьей так много возможностей. Мои родители, как вы знаете, успешно выступали за Советский Союз. Мой папа (гимнаст Валерий Люкин - Прим. ред.) выступал в Сеуле-88, выиграл две золотые и две серебряные медали. Моя мама (Анна Кочева - Прим. ред.) была чемпионкой мира 1987-го года по художественной гимнастке. Я родилась в 1989-м, и когда мне было два с половиной года, мы решили - то есть, это они, конечно, решили - переехать в США, прежде всего потому, что мечтали открыть школу гимнастики, чтобы воспитывать собственных чемпионов мира и Олимпийских игр. Они, конечно, не загадывали, что их собственная дочь станет чемпионкой.

Когда они переехали, то ни слова не говорили по-английски, у них не было, как говорится, ни гроша в кармане, только маленький ребенок на руках и их мечта. И сейчас, глядя на две успешные школы, которые они создали, трех олимпийских чемпионов, которых они воспитали, множество чемпионов мира и США, и как они все это построили голыми руками, с нуля, без чьей-либо помощи, без дотаций, даже советов… Чем старше я становлюсь, тем лучше понимаю, как это было трудно: переехать в новую страну, не имея ничего, кроме надежд, и как мне повезло, что они пошли на это ради своей мечты и моего будущего.

Олимпийских дух, наверное, у меня в крови, и в тот момент, когда я победила в Пекине, я поняла, что как и мои родители, могу достичь всего, если буду верить в себя, работать изо всех сил и не падать духом, когда что-то идет не так. Когда вокруг говорят: «Это не по тебе». Я помню, как часто мне говорили, что мне никогда не стать абсолютной олимпийской чемпионкой. Что я слишком худая, слишком маленькая, слишком старая, слишком такая, слишком сякая. А я отказывалась слушать и верила в свою мечту. Вот почему я поддерживаю заявку Лос-Анджелеса. Я пережила незабываемые моменты в Пекине, и единственное что могло бы сделать их еще более волшебным – это было бы победить дома перед своими болельщиками. Вообще, конечно, где бы Олимпийские игры ни проходили – это всегда магия, потому что что бы ни творилось в мире, люди оставляют свои политические и религиозные убеждения, все объединяются на две недели ради такого момента и возможности представлять свою страну и принять участие в Олимпийском движении. Здесь сейчас много говорят о качестве арен, о технической, о финансовой стороне проведения Олимпийских Игр, о том, о другом, но не надо забывать, что в конечном счете Олимпиада — это прежде всего спортсмены. Без них не будет ни рейтингов, ни проданных билетов, ни всего того, о чем сейчас ведутся споры. Посмотрите, как много бывших и действующих спортсменов поддерживают Лос-Анджелес. Потому что верят, что именно здесь им и их коллегам обеспечат идеальные условия.

— Ваше убеждение, что Лос-Анджелес идеально подходит спортсменам, понятно. Но ведь это не единственный критерий, по которому ведется отбор. Город и страна, принимающие Олимпийские Игры, как правило, обещают себе и миру некие позитивные перемены для города, его населения, будущих поколений. И эти прогнозы и обещания, к сожалению, не всегда сбываются.

— Да, бывает, что вместо позитивных сдвигов случается как раз наоборот.

— Вы верите, что влияние Олимпиады, проведенной именно в Лос-Анджелесе, будет позитивным? На город, страну, Олимпийское движение?

— Вы знаете, в 1984-м году меня еще не было на свете, но все говорят, что это были очень успешные и позитивные Игры, и они вдохновили следующее поколение спортсменов. Для меня это очень важно. Я помню, как ребенком смотрела Олимпиаду и думала: вот, то, что я хочу! Я хочу так же, как они!

— Какие первые Игры вы помните?

— Атланту-1996 и «Великолепную семерку» (команду США по спортивной гимнастике, впервые завоевавшую командное золото Олимпиады - Прим. ред.). Мне тогда было лет семь, и я помню как просто «приклеивалась» к телевизору, все думала: вау, как здорово, мне бы так в один прекрасный день!

— Вы уже занимались гимнастикой к тому времени?

— Да, я в гимнастике с трех лет. Но это была моя первая осознанная Олимпиада, когда я уже понимала, что к чему, какова настоящая значимость всего этого. И я уже знала, что мой папа тоже был на Олимпиаде, тоже завоевал медали. Я думаю, именно тогда я почувствовала, как важно для человека иметь ролевые модели, будь то известный атлет, кто-то, кого знаешь только по экрану телевизора, или просто сильная личность в твоей жизни. Мне кажется, Лос-Анджелес-2024 — это шанс для спортсменов стать такими вот моделями для нового поколения, установить высокую планку на будущее. Ведь дети - наше будущее. Через сто лет нас уже здесь не будет, но наши дети и дети их детей будут продолжать расти, глядя на своих олимпийских героев. Именно поэтому, мне кажется, важно, чтобы город, желающий принять Олимпиаду, смог провести ее на высочайшем уровне. Чтобы и атлеты, и новое поколение остались довольны и продолжали тянуться к спорту. Если я не ошибаюсь, Игры 1984 года оказались прибыльными…

— Не ошибаетесь…

— ...А это случается далеко не каждый раз. Возьмите Олимпиаду в Рио и многие другие в последнее время. Возьмите тот же Пекин. Ведь это были «мои» игры. Для меня видеть сейчас «Птичье гнездо» (Пекинский национальный стадион - Прим. ред.), которое практически пустует и приходит в запустение, это... Так и хочется спросить: «Как же так?!»

— Обидно?

— Грустно и обидно, да. За себя, за свои эмоции, за Олимпиаду. В Лос-Анджелесе такое невозможно. Потому что все олимпийские площадки уже существуют и находятся в прекрасном состоянии, и соревнования там проходят каждый день. Возьмите Staples Center, который станет олимпийской ареной. Это же легендарное спортивное сооружение, связанное с именем Коби Брайанта и его Lakers. Представьте себе, сколько там родится олимпийских моментов, и как потом туда будут приходить все новые и новые зрители и спортсмены и окунаться в олимпийскую атмосферу. Дико себе было бы представить, что Staples Center будет пустовать, правильно?

— Олимпийское движение – это такое сложное и всеохватное явление, не правда ли? Олимпиада важна, как вы говорили, и спортсменам, и миллиардам болельщиков со всего мира, и городу, принимающему ее, и стране. Почему на данном этапе именно Лос-Анджелес, где Игры проходили уже два раза, это лучший, по Вашему мнению, вариант? Почему не дать возможность подняться кому-то еще, кому сейчас нужен заряд олимпийского оптимизма? Тому же раненому Парижу?

— Я не против того, чтобы помочь какому-то городу, доверив ему провести Олимпиаду. Но лично мне трудно было бы принять такое решение. Ведь гарантии, что городу и стране от Олимпиады будет лучше – нет. Какие надежды связывались с Играми в Рио, в других странах! Очевидно, что успешно провести Олимпиаду очень, очень тяжело. Трудно изменить огромный город, особенно к лучшему. По-моему, сейчас важнее всего выбрать город, который не понесет миллионные, миллиардные убытки. Где не надо строить красивые стадионы, которые потом будут пустовать. Выбрать город, который стабилен, прочно стоит на ногах и может сконцентрироваться на планировании незабываемых Игр такого уровня, который вдохновит новое поколение и произведет самое лучшее впечатление и на атлетов, и на МОК.

— Вы согласны с утверждением, что олимпийское движение переживает сейчас определенный кризис и Лос-Анджелес-2024 может помочь преодолеть его?

— Да, я слышала, конечно, подобные суждения. Если честно, я не знаю, как ответить на этот вопрос. Я не вращаюсь в МОК и не знаю всех деталей. В один прекрасный день, я бы с удовольствием плотнее вошла в Олимпийское движение, будь то работа в национальном оргкомитете или в МОКе, или еще в каком-то качестве, ведь я люблю все, связанное с Олимпиадой. Я не знаю, есть кризис или нет кризиса, но я уверена, что Игры в Лос-Анджелесе станут положительным моментом для МОКа, потому что покажут пример того, как можно это сделать, не влезая в долги и не тратя государственные деньги. Возьмите эту заявочную компанию. Если не ошибаюсь, на нее ушло 66 миллионов долларов, и это частные вложения.

— Допустим, Олимпиада в Лос-Анджелесе имела бы именно такое позитивное воздействие на мир спорта, как Вам видится. Ну а самому-то Лос-Анджелесу она нужна? Вроде бы, детский и массовый спорт здесь и так в приличном состоянии, куда уж дальше стимулировать?

— Конечно! Обязательно нужна! Как и все в мире, спортивная жизнь страны должна эволюционировать, развиваться. Если вы прекратите кормить свой организм, он отключится. Если перестанете поливать цветы, они завянут. Следующее поколение спортсменов надо растить, оно не возьмется само по себе. Каждые Олимпийские игры – это та пища, которой питается, на которой растет национальный спорт.