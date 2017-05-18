Малкин опять дерется с игроком «Оттавы»! Жесткие разборки в НХЛ (видео)
Корреспондент «Советского спорта» в Питтсбурге рассказывает о третьем матче финала конференции Кубка Стэнли – с «Оттавой».
Такую «Оттаву» не возьмешь голыми руками! В третьем матче серии «сенаторы» уничтожили «Питтсбург». К третьему периоду счет был 5:0, и только капитан Сидни Кросби на 47-й минуте смог отобрать сухарь у прекрасно играющего Крэйга Андерсона (25 сэйвов).
Как же это получилось? Ведь «Питтсбург» считался явным фаворитом серии.
Во-первых, «Оттава» замечательно играет дома в плей-офф. На арене Canadian Tire Centre во втором раунде с «Рейнджерс» не было проиграно ни одного матча. Теперь же были вынесены «пингвины».
Во-вторых, тренер «Оттавы» Ги Буше разработал эффективный план против «Питтсбурга». Сейчас его команда лучше контролировала шайбу, проводила больше времени в чужой зоне. Сидни Кросби попал в тиски защитника Марка Мето, который выходит вместе с одним из лучших атакующих игроков лиги Эриком Карлссоном.
Как вы помните, в марте произошла неприятная история, когда Кросби сломал палец Мето, рубанув по ней клюшкой. И даже не получил никакого наказания. Хозяин «Оттавы» Юджин Мельник осыпал Кросби проклятьями: «Если один игрок так ломает другого игрока, то он должен быть дисквалифицирован матчей на десять, а может, и на весь сезон. Пусть сидит без хоккея, теряет деньги. И меня не волнует, что Кросби – лучший игрок НХЛ. В моих глазах он – жуткий нытик».
В общем, очень неприятные слова. Сейчас Мето говорит, что основная боль в отрубленном пальце уже ушла. Конечно, еще не все в порядке, и палец у него онемевший, но играть можно.
И что же получилось? Защитник Марк Мето забил победный гол, набрал 2 (1+1) очка, получил «+4» за полезность. При этом Кросби схватил «-3» и нанес лишь два броска по воротам. Что интересно, Сидни за всю историю набрал 34 (15+19) очка в 23 кубковых матчах против «Оттавы». Это была удобная для него команда. Но теперь все изменилось.
Лучший бомбардир плей-офф Евгений Малкин запомнился только тем, что во второй игре подряд схватил 10-минутное удаление. На этот раз Джино был наказан на 59-й минуте, когда все в матче стало ясно.
Еще в начале второго периода Малкин на полной скорости неудачно столкнулся со своим одноклубником Тревором Дэйли. Хорошо, что в этом опасном эпизоде обошлось без травмы.
Также в конце второго периода Малкин поучаствовал в потасовке с Марком Стоуном. На наших глазах Джино превращается в элитного тафгая. Но все-таки лучше, чтобы «Питтсбург» вытащил эту серию…
Матч
Оттава - Питтсбург - 5:1 (4:0, 1:0, 0:1)
Голы:
Хоффман (Террис, Берроуз), 0:48 (1:0). Мето (Райан, Брассар), 10:34 (2:0). Брассар (Макартур, Райан), 12:28 (3:0). Смит (Карлссон, Мето), 12:52 (4:0). Террис (Хоффман, Классон), 38:18 (5:0). Кросби (Штрайт, Кессел), 46:07 (5:1 - бол.).
Место и дата
18 мая 03:00, Канадиан Тайер Центр, Онлайн-трансляция
Счет в серии: 2-1 (2:1 ОТ, 0:1, 5:1)