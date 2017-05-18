Сколько стоит застраховать стадион?

На площадке «Советского спорта» мы провели круглый стол на тему «Объекты спортивной инфраструктуры в России и их страхование», который продолжает цикл деловых встреч, посвященных теме «Спорт и бизнес». Модератором круглого стола был главный редактор нашего издания Николай Яременко.

СТАДИОН КАК РЕКРЕАЦИОННЫЙ КОММЕРЧЕСКИЙ ЦЕНТР

Николай Яременко: Много объектов открывалось в прошлом году, немало откроется в нынешнем. Влияет ли это положительно на рынок страхования спортивных объектов? И какие в связи с этим возникают вопросы?

Первой предоставим слово генеральному директору «Арена парк менеджмент» Ольге Соколовой. Расскажите о проекте парка ВТБ-Арена, насколько она будет многофункциональной?

Ольга Соколова: Добрый день, коллеги! Наш объект является, пожалуй, одним из самых уникальных в мире. Поскольку является спортивно-концертным развлекательным комплексом. На нем можно одновременно проводить любые спортивные мероприятия на льду, на траве, в зале, а также мероприятия на сцене.

Хоккейная арена может быстро трансформироваться, на ней в один день можно проводить до двух мероприятий. Технологии это позволяют делать. Объект сложный с точки зрения того, что под ним находится развлекательный комплекс и подземная парковка.

Наш объект интересует страховой рынок, с точки зрения страхования ответственности и страхования имущества. И то, как будут проводиться массовые мероприятия на этих объектах, один из самых серьезных вопросов - обеспечение безопасности.

Важный вопрос, как мы будем обеспечивать уровень сервиса для наших гостей, для болельщиков. Мы рассчитываем на то, что к нам будут приходить семьями. У нас огромный парк, что является дополнительным аргументом для привлечения семей с детьми. Мы хотим, чтобы рынок спортивных и развлекательных мероприятий приобрел новый формат. Мы планируем проводить около 200 мероприятий в год.

Николай Яременко: Ольга, вы затронули важную тему. Сегодняшний спортивный объект – стадион или дворец спорта – не только место для проведения матча. По большому счету, в Европе стадион это рекреацио́нный коммерческий центр, в котором есть еще спортивная составляющая. И такой объект невозможно представить без большого количества кафе, ресторанов, магазинов. Все это дает синергитический эффект. Я правильно понимаю?

Ольга Соколова: Совершенно верно. Мы рассчитываем, что «Арена Парк» станет новым центром притяжения в Москве. И та инфраструктура, которая у нас есть в проекте – гостиница, аппарт-отель, офисы, развлекательные составляющие позволят обеспечить нам эту круглосуточную синергию – для проведения интересного досуга, комфортной жизни и приятной работы. А если говорить о страховании, то оно должно гарантировать безопасное пребывание на территории «Арены Парк».

Николай Яременко: Далее предоставим слово начальнику Управления рисков «Роза Хутор» Оксане Григорьевой.

Оксана Григорьева: Спасибо за приглашение на круглый стол. Проектирование курорта «Роза Хутор» началось в 2003 году. Непосредственное строительство началось в 2007 году, после того, как Сочи получил право на проведение зимней Олимпиады. В 2013 году у нас прошли первые тестовые соревнования. «Роза Хутор» является круглогодичным курортом, у нас сезон длится порядка 143 дней благодаря тому, что основные трассы находятся на высоте более 1150 метров. Наш объект уникален – все трассы объединяет одна финишная зона. Таких объектов в мире очень мало.

Николай Яременко: Все ваши трассы сертифицированы международными федерациями. Существует регламент, когда международные федерации будут вам говорить, что должно быть застраховано, или это должна быть личная инициатива владельцев объектов?

Оксана Григорьева: Если мы говорим о горнолыжной инфраструктуре, то мы понимаем, что она носит катастрофический характер – это землетрясения, оползни. Мы собственники, дорожим своим имуществом и предпринимаем все меры, чтоб наше имущество было застраховано. Здесь присутствует наш основной партнер – «Ингосстрах», который к нам трепетно относится и советует, как это сделать лучше.

Единственные рекомендации были от «Оргкомитета Сочи-2014», когда мы говорили о страховании ответственности по поводу причинения ущерба имуществу и здоровью третьих лиц. Есть рекомендации владельцам отелей, представляющих международные сети. В этих рекомендациях говорится о том, какие риски должны быть застрахованы. Мы, как собственники, думает о том, чтобы в случае наступления ущерба наши риски были покрыты, а наша ответственность перед нашими гостями была застрахована.

Николай Яременко: Вопрос к Анастасии Гребенкиной, руководителю собственной школы фигурного катания, мастеру спорта международного класса. Анастасия, неважно являетесь ли собственниками катков, но вы же явно соприкасаетесь с вопросами страхования?

Анастасия Гребенкина: Добрый день. Я не являюсь собственником катков, я всего лишь арендатор. В нашей школе шесть отделений, мы занимаемся на всех ведущих московских катках. Школа существует уже шесть, но пока не было страховых случаев. На предлагали свои услуги страховые компании, но у наших клиентов этим предложения вызвали большого интереса, потому что наши клиенты страхуются в индивидуальном порядке.

Николай Яременко: Предоставляем слово заместителю руководителя Центра страхования имущественных рисков департамента корпоративного бизнеса СПАО «Ингосстрах» Павлу Цуркану.

Павел Цуркан: «Ингосстрах» имеет самый большой опыт в страхования в России, так как компания работает с 1947 года. «Ингосстрах являлся главным страховщиком Олимпиады-80. Мы также были главными партнерами по страхованию Олимпиады в Сочи в 2014 году. Наша задача состояла в том, чтобы обеспечить качественную страховую защиту всем партнерам, которые обращались к нам с этой просьбой. И соответственно, нести полную ответственность, которую компания «Ингосстрах» взяла на себя по всем подписанным договорам.

Если же говорить про сферу спортивных объектов, они все очень разные – от небольших фитнес-центров до больших спорткомплексов, которые оказывают услуги в различных сферах.

Николай Яременко: Слово Михаилу Алексееву, директору Департамента корпоративного страхования компании «Абсолют Страхование».

Михаил Алексеев: Добрый день. Коллеги правильно сказали, что сегодня мы ведем разговор не только о спорте высших достижений. Поэтому сейчас многие объекты становятся многофункциональной коммерческой недвижимостью. Наша компания тоже имеет весомый опыт в деле страхования спортивной недвижимости. У нас застрахован столичный стадион «Локомотив», много объектов в Подмосковье.

Все страховщики любят рассказывать на встрече со страхователями различные страшилки, но они подкреплены жизнью.

На большом экране показывает различные чрезвычайные ситуации, произошедшие на спортивных объектах.

СТРАХОВКА ОТ ТЕРАКТОВ – ВЕЛЕНИЕ ВРЕМЕНИ

Николай Яременко: У меня обывательский вопрос. Если я страхую свою квартиру, я понимаю, что есть формулы, которые могут высчитать процент от ее рыночной стоимости. Когда страхуется стадион, я не представляю, как оценить его рыночную стоимость. По каким принципам это осуществляется?

Павел Цуркан: Как правило, объект страхуется на восстановительную, а не на рыночную стоимость. Стоимость состояния определяется управляющей компанией, либо собственником объекта. После чего все понимают, сколько стоит восстановить этот объект на данном месте. На эту сумму осуществляется страхование данного объекта. Принимается во внимание степень рисков, от которых будет прописана защита в договоре. Но каждый объект индивидуален.

Оксана Григорьева: Что касается стоимости объекта, то это не совсем восстановительная стоимость. Мы говорим о первоначальной стоимости, которая является стоимостью объекта, принятой на бухгалтерский учет. И когда наступает убыток, главная задача - доказать страховую сумму, в рамках которой тебе будет выплачено страховое возмещение.

Если в первоначальном кейсе я заявляю, что моя гостиница стоит миллиард, а если она разрушится, мне на ее восстановление нужно два миллиард, не застрахует меня страховщик. Потому что есть первоначальная стоимость. А за два года сильно изменилась стоимость стройматериалов, поэтому за такие деньги гостиницу уже не построить. Можно покупать отдельные риски.

Например, у меня канатные дороги и это очень сложный актив. Несмотря, что они произведены лучшей в мире компанией, мне все равно надо их страховать от поломок. Кроме этого, наш курорт находится в третьей зоне землетрясений, возможны оползни и т.д. При страховании я обязана учесть все риски. Кроме этого, мы всегда страхуемся от террористических актов.

Николай Яременко: Страхование от терактов – вам кем-то вменяется?

Оксана Григорьева: Такая обязанность нам вменялась только на время проведения Олимпиады. Но в связи с тем, что «Роза Хутор» находится рядом с границей, мы решили риски терактов страховать в обязательном порядке.

Николай Яременко: У меня вопрос к Ольге Соколовой. Ваши объекты от государственных границ расположены далеко. Но для вас тоже актуально страхование от терактов?

Ольга Соколова: Обязательно страхуем. Мы являемся объектом, на котором могут одновременно находиться несколько десятков тысяч человек. И это, кроме того, что мы выполняем ряд антитеррористических мер.

Николай Яременко: А теперь слово заместителю руководителя Дирекции по правовым вопросам сети фитнес-клубов World Class Наталье Посредниковой. У вас целая сеть. Как вы работаете со страховщиками – они разные, или это одна компания?

Наталья Посредникова: Добрый день. Для начал хочу сказать, что для нас страхование – это образ жизни. Мы думаем не только об объектах недвижимости, когда говорим о страховании, но и об ответственности самой компании. Т.к. много рисков в страховании, мы выбираем несколько страховщиков. Для этого организуем тендеры. Если возникают спорные ситуации, которые возможно будут признаны страховыми, мы привлекаем для их разрешения страховую компанию. К сожалению, мы очень часто сталкиваемся с таким явлением, как потребительский терроризм. Не все наши клиенты приходят в наши клубы с чистыми намерениями.

Оксана Григорьева: Это сейчас распространенное явление. На наших объектах мы с этим пока не сталкивались, но в гостиницах подобное происходит часто. Есть постояльцы, которые хотят решить свои финансовые пробелы за счет гостиницы.

Михаил Алексеев: Подобное мошенничество развито на Западе и в России тоже становится видом бизнеса. Есть специально обученные адвокаты, потребители-террористы. Они пытаются опрокинуть на себя горячий кофе и т.д.