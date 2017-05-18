В Китае стартовал Всемирный футбольный форум

С 18 мая в китайском городе Чанша провинции Хунань проходит Всемирный футбольный форум (WFF), в котором принимают участие спикеры и делегаты со всего мира!

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Форум продлится до 21 мая в Китае, в стране, которая в последние годы становится одной из футбольных мировых держав. World Football Forum – знаковое событие в сфере футбольной индустрии, и он впервые пройдет в Азии. ИД «Советский спорт» является эксклюзивным российским информационным партнером, а также организатором сессии, посвящённой развитию футбола в России.

Этот форум проводится с 2011 года с участием представителей ключевых фигур футбольной отрасли, а также политиков, бизнесменов и ведущих СМИ. В 2016 году WFF прошел в Париже и был посвящен возрастающей роли азиатских стран, и в частности Китая, в футбольной индустрии.

Открывал форум с приветственным словом первый вице-президент и генеральный секретарь Китайской ассоциации футбола Чжан Цзянь.

Заместитель генерального директора Оргкомитета «Россия-2018» Александр Джорджадзе и президент Футбольной Ассоциации Китая Жанг Жиан.

Вице-президент Футбольной Ассоциации Индии Субрата Дутта: «Мы все сейчас наблюдаем абсолютно беспрецедентный рост интереса к футболу в Азии – в Китае, Индии, Японии, на Ближнем Востоке. География футбола расширяется!»