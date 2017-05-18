Сергей Юран: Осечки «Зенита» с середняками – это тоже указание Мутко?

Экс-нападающий сборной СССР, СНГ и России Сергей Юран рассуждает о главных интригах последнего тура премьер-лиги.

«СЛОВА ЛУЧЕСКУ – БРЕД»

– Кто больше заслуживает второго места: ЦСКА или «Зенит»?

– На мой взгляд, ЦСКА. Армейцы выглядят стабильнее, эффективнее. Да, есть определенные финансовые сложности, глубина составе меньше, чем у «Зенита». Но, несмотря на смену тренера по ходу сезона, видно, что есть желание, самоотдача. И нет равнодушных. А у «Зенита», особенно, после зимней паузы – равнодушные есть. Просматриваются внутренние проблемы, возможно, имеется конфликт между игроками и тренером. Потому что бьются только отдельные футболисты – например, Дзюба, Данни. Но эти ребята просто по характеру такие – не любят проигрывать. А некоторым, кажется, все равно: выиграли или проиграли. Нет у «Зенита» коллектива. Особенно это стало бросаться в глаза после вылета из Лиги Европы.

– При Викторе Гончаренко былую надежность вернули братья Березуцкие и Игнашевич.

– Думаю, тут нет прямой связи. Закончились еврокубки, плюс они перестали ездить в сборную, появилось больше времени на восстановление. Все-таки ребята не молодеют, поэтому случаются микротравмы, с которыми ты можешь играть, но не на максимуме. После зимней паузы они восстановились, отдохнули и вот результат.

– Как вам Чалов? Пять мячей в нынешнем сезоне забил.

– Похожий пример уже был в ЦСКА – Константин Базелюк. Боюсь, чтобы не случилось то же самое. И тогда ведь все восхищались, хвалили. И парень действительно соответствовал – много забивал за молодежку ЦСКА, потом забил один-два гола за первую команду. И все, «поплыл». Где он теперь? Поэтому пока не надо громких слов. Да, парень очень одаренный. Но еще работать и работать.

– Как вам возвращение Витиньо?

– Теперь он выглядит одним из лидеров ЦСКА, стал гораздо увереннее в себе. Это и понятно: в первый его приезд в Россию в ЦСКА была очень серьезная конкуренция, возможно, не хватало доверия тренера. Такого, чтобы ты ошибся, а тренер тебя все равно ставит на следующий матч. Теперь все это у Витиньо есть. И он использовал свой шанс. Думаю, при правильном подходе он может дорасти до уровня Думбия иМусы.

– Как отнеслись к словам главного тренера «Зенита» Мирчи Луческу о том, что Мутко после игры со «Спартаком» в Санкт-Петербурге будто подал судьям знак?

– На мой взгляд, это бред. Что значит - дал знак против «Зенита»? Президент РФС просто высказал свое мнение по тому матчу. Если честно, в этих словах Луческу мне видится беспомощность. Уже не знает, чем оправдаться. А нужно в себе поискать ответы. Сколько игр против средних команд «Зенит» в этом сезоне упустил! Это что, тоже Мутко дал такое указание?

«Он дал знак против «Зенита». Луческу объявил войну Мутко и журналистам

«КОКОРИН РИСКУЕТ ОКАЗАТЬСЯ В ПЕРВОЙ ЛИГЕ»

– Кокорин не попал на Кубок Конфедераций, по-прежнему блекло выглядит в матчах за «Зенит». Лучше он играть уже не будет?

– Мне жаль Кокорина. Парень обладает великолепными данными – скоростью, дриблингом! И он это показывал, когда забивал за «Динамо». Но с каждым годом он все больше деградирует. Пусть спросит у своего товарища Смолова, как тот вернулся в большой футбол. Он ведь уже начал по арендам ходить, но взялся за голову. И сейчас мы видим совершенно другого футболиста. Если Кокорин не переосмыслит что-то для себя, то закончит года через два-три. Это не критика, а совет.

– Что происходит с «Краснодаром»?

– Сложно сказать, не находясь внутри команды. Сразу после зимней паузы «Краснодар» просто летал по полю. Был уверен, что они дойдут как минимум до полуфинала Лиги Европы. Возможно, тренерский штаб форсировал подготовку к сезону. И из-за этого теперь наступил спад. Это один из вариантов. Но я по-прежнему считаю «Краснодар» одной из самых играющих команд России. И если они не попадут в еврокубки, то для клуба с таким стадионом, академией это будет крах. А «Ростов» за тур до конца однозначно фаворит в борьбе за четвертое место. Что ж, ростовчане заслуживают уважения, что с финансовыми проблемами, игрой на два фронта, смогли дотерпеть до финиша сезона.

– Глушаков – лучший игрок сезона?

– Думаю, да. Он не просто капитан, а еще и тот человек, который ведет команду за собой. При Аленичеве такого не было. «Спартаку» раньше как раз и не хватало лидера. Глушаков им стал. И наиграл на лучшего игрока сезона.

У «Зенита» все хорошо. Вот только Дзюбу жалко… Колонка Юрия Цыбанева