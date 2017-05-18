Как вашингтонский обком на Россию поработал. Так держать, Америка!

Хоккеисты сборной России Фото: IIHF

Обозреватель «Советского спорта» Юрий Цыбанев – об уверенной победе России над Чехией (3:0) в четвертьфинале чемпионата мира.

Олег Знарок наверняка осмысленно смотрел олимпийский финал Сараево-1984 СССР – Чехословакия, он пребывал тогда уже в сознательном хоккейном возрасте. Но меня разобрало любопытство: а насколько обстоятельно наш тренер ту игру помнит? Дело-то в том, что в парижском четвертьфинале российская сборная практически сняла кальку с манеры действий команды Тихонова в том главном матче четырехлетия, когда победить нужно было со 100-процентной гарантией.

И потому – не позволяли себе никаких куражных вольностей. Быстро забили две (одну, вполне сумасшедшую, – Кожевников запулил из средней зоны), а дальше установили тотальный контроль над чехословацкими поползновениями. Будто колючую проволоку натянули перед соперниками.

В Париже было повторено один в один.

Отдельной благодарности заслуживают штатники. Классно прочистили нашим мозги в последнем предварительном матче. И на сем миссия американской команды в Кельне оказалась исчерпана. Вот так бы всегда и во всем, Америка! Помоги России – и уйди с дороги.

Что на наших накатило тогда в Кельне, выяснилось уже в Париже. Усталость? Неуверенность? Ответ неправильный! Придерживаюсь третьей версии: к нам зашла погостить элементарная безалаберность. Как нельзя вовремя и как нельзя кстати. Ибо мы – люди крайностей! И потому после вопиющей расслабухи самым покорным образом подчинились предельно строгому и трезвому расчету в четвертьфинале.

Увидеть Париж и победить! Россияне уверенно вышли в полуфинал, одолев чехов

Вы заметили, как рачительно наши, угодив поначалу под самонадеянный натиск чехов, использовали немногие голевые шансы? Прямо по-канадски! Выходит, еще и у действующих чемпионов мира кое-что срисовали, не только у легендарных соотечественников-предшественников. И это дополнительным аперитивом украшает предвкушение вероятной полуфинальной сшибки с Канадой.

Про вашингтонский обком в заголовке – не для красного словца. Штаты по итогам нашего четвертьфинала залужили еще одну почетную грамоту. Гол Орлова, результативный пас Кузнецова на Кучерова. То есть: к активным действиям на ЧМ приступили наши засланные казачки непосредственно в американскую столицу.

Можно отмечать детали. Непривычное охранительное усердие звена Шипачева, обычно предпочитающего в хоккее что-нибудь повкуснее. Бравурное возвращение Ткачева к активной работе.

Но акцент сделаю на главном. Это – первый большой турнир, на котором игру сборной обязаны возглавить энхаэловцы нового поколения. Василевский (в Париже он был великолепен!), Орлов, Кучеров, Кузнецов, Панарин. В команде над ними больше нет старших и более статусных. Теперь – сами. И в четвертьфинале заявка на лидерство подана. Полуфинал проверит ее весомость по гамбургскому счету.

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