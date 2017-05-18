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Дмитрий Орлов: Знаю, что все ждут матча с Канадой. Мы тоже!

Дмитрий Пономаренко
Дмитрий Пономаренко
Источник:  «Советский спорт»Комментарии
Дмитрий Орлов (справа)
Дмитрий Орлов (справа)Фото: Global Look Press

Защитник сборной России Дмитрий Орлов прокомментировал уверенную победу над чехами в четвертьфинале ЧМ-2017 – 3:0.

Орлов забил важнейшую шайбу – открыл счет в четвертьфинале. А после матча подробно рассказал об этом игровом эпизоде.

– Я вышел с пересменки и первым делом поскорее закрыл зону. Ситуация сложилась удачно, у меня появился момент для броска. Не стал ничего выдумывать. Просто бросил и попал. Думаю, что в дальнейшем нам это помогло.

Видео голов можно посмотреть здесь

– Особенно с учетом того, что начали мы матч тяжело. Кстати, почему? Из-за переезда и новой арены?
– Да не надо нам искать какие-то отмазки. Надо выходить и играть. Пусть вчера была неприятная история с поездом… Настроение все равно должно оставаться позитивным. Мы в начале матча выстояли в меньшинстве. И отсюда пришла уверенность. Плюс Андрей Василевский сегодня был в ударе – сыграл на ноль. Ну и мы тоже старались ловить шайбы на себя.

– В этом матче вы сыграли в нападении не хуже заправского форварда. Постоянно подключаетесь к атаке. Да и гол забили, как говорится, породистый!
– В современном хоккее иначе просто нельзя. Все пять игроков должны быть одинаково полезны и в зоне атаки, и в зоне обороны. У кого это лучше получается делать, тот в итоге и побеждает.

– Сегодня вы с Женей Кузнецовым активно набирали очки. Получается вошли в форму в самый нужный момент?
– Главное, что победили. Матчи на вылет всегда непредсказуемые. В них совсем не важно – кто конкретно очки набирает и забивает. Важно, чтоб вся команда это подхватывала, и уверенность по ходу поединка нарастала.

– То есть акклиматизация и ее последствия уже позади?
– Да у меня с первого дня все с этим было нормально. Я перед перелетом двое суток не спал. Видимо, это и помогло перестроиться быстрее.

Увидеть Париж и победить! Россияне уверенно вышли в полуфинал, одолев чехов

– А к здешнему дворцу, как приспособились, где даже в пресс-центре душно, как в бане?
– Чехи были в тех же самых условиях. Так что выходим и играем. Не обращая внимания на какие-то мелкие посторонние проблемы. Зачем на этом зацикливаться? На льду о другом думать надо.

– Полупустые трибуны в Париже после аншлагов в Кельне не удивили?
– Ну вот это от нас точно никак не зависит. Наших то болельщиков и здесь было прилично. Мы их слышали. Спасибо им большое за поддержку.

– Какие мысли по полуфиналу?
– Да никаких пока. Мы же только четвертьфинал выиграли. Сейчас надо первым делом отдохнуть и расслабиться. Потом узнаем соперника и уже от этого будем отталкиваться.

– Мало кто сомневается, что им станет Канада…
– Канадцы так канадцы. Тренеры расскажут, как против них играть. У каждой команды есть сильные и слабые стороны. Интересная будет игра. Понимаю, что на чемпионате мира все именно ее и ждут. Мы, кстати, тоже.

Борис Майоров: Могли победить чехов и 6:0!

Матч

Россия - Чехия - 3:0 (2:0, 0:0, 1:0)

Голы:

Орлов (Плотников, Антипин), 8:45 (1:0). Кучеров (Кузнецов, Антипин), 13:36 (2:0 - бол.). Панарин (Кузнецов, Кучеров), 53:55 (3:0).

Место и дата

18 мая 17:15, АккорХотелс Арена, Онлайн-трансляция

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