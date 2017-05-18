«Жду в финале ЦСКА и «Фенербахче». Владимир Гомельский – о «Финале четырех»

Баскетболисты ЦСКА Фото: ТАСС

В пятницу ЦСКА сыграет с «Олимпиаксом» в полуфинале Евролиги. Эксперт «Советского спорта» Владимир Гомельский сравнил составы команд и сделал осторожный прогноз на исход пятничных матчей.

ЗАДНЯЯ ЛИНИЯ

Редкий случай, когда начинаешь сравнивать защитников двух команд и убеждаешься – у пары Милош Теодосич – Нандо Де Коло нет особых преимуществ над соперником. В стартовой пятерке «Олимпиакоса» выходят Вангелис Манцарис и Вассилис Спанулис. Кто из них лучший разыгрывающий – они сами не знают, да и тренер Яннис Сферопулос до сих пор не решил. У Манцариса – стабильный дальний бросок, у Спанулиса – невероятные волевые качества. Он – настоящий лидер команды. Кроме того, в распоряжении Сферопулоса еще три приличных, попадающих издали американца. Правда, и у армейцев снайперов хватает. Может, в меньшей степени это относится к Аарону Джексону, хотя под конец сезона он сильно поправил процент реализации трехочковых. Зато когда на площадке появляются Кори Хиггинс или Виталий Фридзон, они еще больше ратягивают защиту соперника.

В чем преимущество ЦСКА? Однозначно – в суммарной скорости. Задняя линия армейцев бежит быстрее и организованнее. В конце концов, самый быстрый игрок в «Олимпиакосе» – Костас Папаниколау. Форвард. Тогда как тот же Спанулис, при всех своих лучших качествах, остается главной дыркой в защите пирейцев. Отсюда такое большое количество персональных замечаний, которое получает Василис. И ситуаций, когда тренеру приходится его беречь.

Чем хороши Милош и Нандо? Во-первых, и Теодосич, и Де Коло – оба лидеры. Во-вторых – прекрасно сыгрались друг с другом. Такого разыгрывающего, как Милош (дай бог ему здоровья, чтобы нога не болела и он смог сыграть в полуфинале) – в Европе больше нет. Кроме этого, Тео в любой момент может переквалифицироваться в отличного снайпера, в атакующего защитника со сверхдальним броском – если, например, серб выходит на площадку в связке с Джексоном. Главное в Де Коло – стабильность. Что Нандо делает хорошо, так это исполняет свои скоростные проходы и лучше всех в Европе подставляется под фолы. Поэтому и пробивает с линии штрафных больше всех – даже больше, чем центровые. Но чем оба наших лидера грешат – количеством потерь. В сумме Милош и Нандо спокойно могут потерять мяч 7 раз за игру. Такое попросту недопустимо.

Оценка: 9 – 9

ИЗ ИСТОРИИ ВОПРОСА ЦСКА много раз встречался с «Олимпиакасом», но лишь три матча пришлись на «Финал четырех». И все три армейцы, в итоге, уступили.



ПЕРЕДНЯЯ ЛИНИЯ

Начнем с легких форвардов – Папаниколау против Курбанова. Костас имеет опыт игры в НБА. Он отлично выбирает позицию для борьбы на своем щите и неплохо идет на чужой. Но даже в этих компонентах грек не имеет преимущества перед Никитой, который в защите остается одним из лучших подбирающих, а когда борется за отскок в атаке, то выпрыгивает выше и своевременнее, чем тот же Папаниколау. Да, у Костаса стабильнее дальний бросок, но после возвращения из-за океана его первой опцией в индивидуальном нападении стал все же проход под кольцо. А упрется он в этом проходе как раз в Курбанова, который лучше защищается. При этом равноценной замены своему лучшему легкому форварду у Сферопулоса нет. Тогда как Никиту может сменить и Фридзон, и Хиггинс – и оба усилят игру ЦСКА.

Тяжелые форварды у ЦСКА – как на подбор. А у «Олимпиакоса» – один Георгиос Принтезис. Нельзя назвать Кема Берча четвертым номером. Так же, как Патрика Янга. Они – центровые. А наши Андрей Воронцевич, Виктор Хряпа и Семен Антонов с его дальним броском – все умеют играть лицом к кольцу. В мощи и физической силе Принтезис, конечно, выглядит предпочтительнее . Он и весит больше, и на ногах стоит лучше. Но у Сферопулоса в любом случае короче ротация. И ЦСКА получит преимущество в свежести после каждой замены.

На позиции центрового у «Олимпиакоса» всю вторую половину сезона выходит Берч. Конечно, он почти на 10 см выше Хайнса. Он не уступает Кайлу в прыжке. И у парня совершенно золотая координация для такого роста! Однако что забивает Хайнс, и что забивает Берч? Все – только после скидок, «парашютов» и подборов на чужом щите. Сами ни тот, ни другой, почти не владеют обыгрышем один в один спиной к кольцу. Янг в этом отношении опаснее – у него есть бросок с поворотом на 180 градусов (пусть и с очень небольшой дистанции). Конечно, Хайнса есть кому менять, но каждый выход Огастина – это кот в мешке. Джеймс – старательный, самоотверженный парень, при этом никогда не знаешь, что он будет делать. Как вольется в игру команды? Какую пользу принесет? И принесет ли вообще? Иногда Огастин допускает такие тактические ошибки, что просто за голову хватаешься! Так что на позиции центрового преимущество, все-таки, у «Олимпиакоса». Но в целом передняя линия ЦСКА – сильнее.

Оценка: 9 – 8 в пользу ЦСКА

ТРЕНЕРЫ

Несмотря на то, что тренеры обеих команд – греки, школа у них разная. Димитрис Итудис – яркий представитель югославской школы баскетбола. И он мне нравится большим разнообразием своих решений. Сферопулос – такой же хороший мотиватор, так же активно ведет игру. Он очень хорош, если не лучше Итудиса, при выполнении домашнего задания. Однако в сложной ситуации у Янниса больше шансов допустить ошибку. И не потому, что он менее опытен. Просто относится к другой – к греческой баскетбольной школе. Даже с учетом очень сильных помощников Сферопулоса, суммарная подготовленность к сложным играм у тренерского штаба ЦСКА – выше. Немного – но выше.

Оценка: 8 – 7 в пользу ЦСКА

ИТОГО: 27 – 24 в пользу ЦСКА

РЕЗЮМЕ

Две победы ЦСКА над «Олимпиакосом» в регулярке только усиливают тревогу. Команда, ведомая такими лидерами, как Спанулис и Принтезис, не сдается даже при минус 20, что мы, к сожалению, прекрасно помним на примере матчей с ЦСКА в предыдущих «Финалах четырех». Пирейцы ищут пути, что делать дальше, и зачастую их находят. Времени на отдых перед Стамбулом у ветеранов «Олимпиакоса» было предостаточно, и думать, что армейцы сумеют их перебегать-перепрыгать, в конечном счете – победить за счет лучшей физподготовки, не приходится.

Тем не менее, эти же победы ЦСКА не убили те ощущения и ту память, которая сохранилась в команде после обидных поражений в Стамбуле, Лондоне, Мадриде. Многие игроки из текущего состава армейцев были тогда на площадке. И проблем с мотивацией у них точно не возникнет. Я все же рискну и дам прогноз – мне кажется, что в воскресенье в Стамбуле в борьбе за титул сойдутся ЦСКА и «Фенербахче».