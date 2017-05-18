Олег Знарок: Канадцев бояться?! Что я вам, мальчик 18-летний?! (видео)
Обозреватель «Советского спорта» после матча Россия – Чехия (3:0) общается с главным тренером сборной Олегом Знарком.
– Игра для нас была психологически сложной, – признался Олег Знарок на пресс-конференции. – Мы к ней готовились. Но переезд, сами понимаете – очень сложный вопрос. И качество льда, конечно… Если мы грешили на Кельн, то здесь площадка просто отвратительная. Очень жарко было. Поэтому в первом периоде мы практически оборонялись. А потом пересилили себя и стали играть в свой хоккей. Действовали короткими сменами, чтобы не задохнуться.
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– Что с Владиславом Наместниковым, который получил травму в первом периоде? – уточнили у Олега Валерьевича, когда он спустился на пресс-подход к журналистам.
– Он сыграл на уколах. А что будет дальше – посмотрим.
– Зачем вы его начали выпускать в третьем периоде?
– Чтобы у нас был еще один центральный нападающий.
– Кузнецов играл с Кучеровым и Панариным. Теперь он обрел себя?
– Вы же видели, он неплохо сыграл.
– Вы даже стали доверять им большинство.
– Я на них посмотрел – они физически выглядели получше. С другой стороны у ребят из «Вашингтона» сегодня был пятый день, на который приходится пик акклиматизации. Чего я боялся. Но Кузнецов с Орловым отыграли очень хорошо.
– Василевский провел еще один очень сильный матч. Вы им довольны?
– Я всеми доволен.
– Вы удивились, что сборную США вчистую убрали в четвертьфинале? Финны победили 2:0.
– Нет, не удивился. Просто мы в матче с американцами сваляли дурака. Тогда не было бы переезда, ничего. Спокойненько играли бы в Кельне.
– Что скажете о дисциплине? В этом матче было много удалений.
– Да, их было много. Но здесь, мне кажется, судейство было предвзятым.
– Какие-то здесь странные правила на вбрасываниях. Вы заметили?
– Кстати, мне нравится это правило. Нужно давать играть на вбрасываниях. А не как у нас в КХЛ – по пять минут клюшку ставить на точку. Должно быть общее правило, и это будет нормально.
– Вас не разочаровал полупустой стадион в Париже?
– Вы хотели, чтобы я им билеты купил? – улыбнулся Знарок.
– Обратной дороги не боитесь?
– В смысле?
– Приключения с поездом.
– Лучше бы мы перестраховались. Уехали бы из Парижа в четверг, а не в пятницу. Как раз к ужину были бы в Кельне. Нормально бы отдохнули.
– А почему не самолетом?
– Не ко мне вопрос.
– Если дальше – Канада, то что это для вас?
– Почему «если»? – удивился Знарок. Хотя мы говорили до начала четвертьфинала с немцами.
– Они еще не сыграли.
– Ах да! – засмеялся Знарок. – Ну ничего, будем готовиться к Канаде.
– Вы встречались с канадцами на чемпионате мира и на Кубке мира. Победить ни разу не смогли. Это будет на вас давить?
– Что? – изумился Знарок.
– Будет ли это сидеть у вас внутри?
– Что будет сидеть? – разозлился главный тренер. – Ничего у меня не сидит! Я что, мальчик 18-летний?