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Олег Знарок: Канадцев бояться?! Что я вам, мальчик 18-летний?! (видео)

Павел Лысенков
Павел Лысенков
Источник:  «Советский спорт»Комментарии
Олег Знарок
Олег ЗнарокФото: «Советский спорт»

Обозреватель «Советского спорта» после матча Россия – Чехия (3:0) общается с главным тренером сборной Олегом Знарком.

– Игра для нас была психологически сложной, – признался Олег Знарок на пресс-конференции. – Мы к ней готовились. Но переезд, сами понимаете – очень сложный вопрос. И качество льда, конечно… Если мы грешили на Кельн, то здесь площадка просто отвратительная. Очень жарко было. Поэтому в первом периоде мы практически оборонялись. А потом пересилили себя и стали играть в свой хоккей. Действовали короткими сменами, чтобы не задохнуться.

Видео голов можно посмотреть здесь

– Что с Владиславом Наместниковым, который получил травму в первом периоде? – уточнили у Олега Валерьевича, когда он спустился на пресс-подход к журналистам.
– Он сыграл на уколах. А что будет дальше – посмотрим.

– Зачем вы его начали выпускать в третьем периоде?
– Чтобы у нас был еще один центральный нападающий.

– Кузнецов играл с Кучеровым и Панариным. Теперь он обрел себя?
– Вы же видели, он неплохо сыграл.

– Вы даже стали доверять им большинство.
– Я на них посмотрел – они физически выглядели получше. С другой стороны у ребят из «Вашингтона» сегодня был пятый день, на который приходится пик акклиматизации. Чего я боялся. Но Кузнецов с Орловым отыграли очень хорошо.

– Василевский провел еще один очень сильный матч. Вы им довольны?
– Я всеми доволен.

– Вы удивились, что сборную США вчистую убрали в четвертьфинале? Финны победили 2:0.
– Нет, не удивился. Просто мы в матче с американцами сваляли дурака. Тогда не было бы переезда, ничего. Спокойненько играли бы в Кельне.

– Что скажете о дисциплине? В этом матче было много удалений.
– Да, их было много. Но здесь, мне кажется, судейство было предвзятым.

– Какие-то здесь странные правила на вбрасываниях. Вы заметили?
– Кстати, мне нравится это правило. Нужно давать играть на вбрасываниях. А не как у нас в КХЛ – по пять минут клюшку ставить на точку. Должно быть общее правило, и это будет нормально.

– Вас не разочаровал полупустой стадион в Париже?
– Вы хотели, чтобы я им билеты купил? – улыбнулся Знарок.

– Обратной дороги не боитесь?
– В смысле?

– Приключения с поездом.
– Лучше бы мы перестраховались. Уехали бы из Парижа в четверг, а не в пятницу. Как раз к ужину были бы в Кельне. Нормально бы отдохнули.

– А почему не самолетом?
– Не ко мне вопрос.

– Если дальше – Канада, то что это для вас?
– Почему «если»? – удивился Знарок. Хотя мы говорили до начала четвертьфинала с немцами.

– Они еще не сыграли.
– Ах да! – засмеялся Знарок. – Ну ничего, будем готовиться к Канаде.

– Вы встречались с канадцами на чемпионате мира и на Кубке мира. Победить ни разу не смогли. Это будет на вас давить?
– Что? – изумился Знарок.

– Будет ли это сидеть у вас внутри?
– Что будет сидеть? – разозлился главный тренер. – Ничего у меня не сидит! Я что, мальчик 18-летний?

Матч

Россия - Чехия - 3:0 (2:0, 0:0, 1:0)

Голы:

Орлов (Плотников, Антипин), 8:45 (1:0). Кучеров (Кузнецов, Антипин), 13:36 (2:0 - бол.). Панарин (Кузнецов, Кучеров), 53:55 (3:0).

Место и дата

18 мая 17:15, АккорХотелс Арена, Онлайн-трансляция

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