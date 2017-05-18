«Как побежать Канаду? Реализовывать большинство и поменьше удаляться»
Двукратный олимпийский чемпион Александр Кожевников – о четвертьфинале Россия – Чехия (3:0) на чемпионате мира.
– Вы
были совершенно правы – наши сильнее
чехов.
– И игра это показала. Переиграли уверенно, и это плюс нашему тренерскому штабу.
– Первые восемь
минут чехи давили, и до гола Орлова было
тревожно. Чехи очень хотели забить
первыми, чтоб потом сыграть от обороны?
– Вы правы. Чехи пошли вперед, но наша команда была к этому готова. Наши стали играть в откат, отдали территорию. И все правильно сделали. Еще раз повторю: это плюс нашему тренерскому штабу.
– Выключили их лидеров…
– Но этим лидерам нужно сыгрываться. Как это делать, показал Кузнецов
– Панарин опять не реализовал выход один
в один, но потом реабилитировался…
– Мы про Панарина говорим, но там команда играла. А что касается Панарина, он классно забил третий гол. Там еще были моменты. А Панарин очень здорово понимает игру, как и положено мастеру. Он убивал время и даже где-то давал передохнуть защитникам.
Видео голов можно посмотреть здесь
– Чехи ничего
толком не создали. На что они надеялись?
– Надеялись они на одно с этой командой, которая приехала на чемпионат мира, - забить первыми и ловить наших на контратаке. Было видно, что они все на это поставили.
– Чехи
к концу подсели…
– Конечно, подсели. Они любят играть от обороны, а в атаке играть не умеют. Это чешская система.
– Почему
тренеры сборной Чехии предпочли доверить
ворота Францоузу, а не опытному Мразеку?
– Потому что Францоуз хорошо знает наших игроков, и он здорово отыграл -не раз выручил. Могло быть пять-шесть шайб. Он же и в КХЛ отлично сыграл, вытащил Челябинск.
– У
наших было три удаления в первом периоде
при скользком счете. Напоминает матч с
американцами.
– Не совсем. С Америкой были необязательные удаления, а здесь два удаления были совсем сомнительные. Мы все время говорим о фейр-плей, но он не работает, когда начинает вмешиваться в игру бизнес. Потому что надо, чтобы выиграла твоя команда, тогда у вас будет бизнес. Мы начали выравнивать игру, и нам стали давать удаления, а как наши повели, перестали давать, успокоились.
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– Канада
надвигается…
– Надвигается, и что – посмотрим.
– Знарок
три раза играл с канадцами и все три
проиграл. Правда, одно поражение было
на Кубке мира.
– Ну давайте откровенно: на Кубке мира была совсем другая команда. Если за Канаду играют сильнейшие хоккеисты, у нас шансов нет.
– Но нынешняя
Канада нам по зубам?
– Эта Канада – очень сильная, но у нас есть шансы их обыграть.
– Как нам нужно
играть против Канады, чтобы победить?
– Выход из зоны и реализация большинства. И поменьше удаляться. И у нас есть Василевский. Он, конечно, не уровня Бобровского. Я не первый раз говорю: Бобровский – это наше все. В этом году ему дали отдохнуть. А Василевский талантливейший человек, вот у него и есть шанс себя проявить.
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