«Как побежать Канаду? Реализовывать большинство и поменьше удаляться»

Двукратный олимпийский чемпион Александр Кожевников – о четвертьфинале Россия – Чехия (3:0) на чемпионате мира.

– Вы были совершенно правы – наши сильнее чехов.

– И игра это показала. Переиграли уверенно, и это плюс нашему тренерскому штабу.

– Первые восемь минут чехи давили, и до гола Орлова было тревожно. Чехи очень хотели забить первыми, чтоб потом сыграть от обороны?

– Вы правы. Чехи пошли вперед, но наша команда была к этому готова. Наши стали играть в откат, отдали территорию. И все правильно сделали. Еще раз повторю: это плюс нашему тренерскому штабу.

– Выключили их лидеров…

– Но этим лидерам нужно сыгрываться. Как это делать, показал Кузнецов

– Панарин опять не реализовал выход один в один, но потом реабилитировался…

– Мы про Панарина говорим, но там команда играла. А что касается Панарина, он классно забил третий гол. Там еще были моменты. А Панарин очень здорово понимает игру, как и положено мастеру. Он убивал время и даже где-то давал передохнуть защитникам.

Видео голов можно посмотреть здесь

– Чехи ничего толком не создали. На что они надеялись?

– Надеялись они на одно с этой командой, которая приехала на чемпионат мира, - забить первыми и ловить наших на контратаке. Было видно, что они все на это поставили.

– Чехи к концу подсели…

– Конечно, подсели. Они любят играть от обороны, а в атаке играть не умеют. Это чешская система.

– Почему тренеры сборной Чехии предпочли доверить ворота Францоузу, а не опытному Мразеку?

– Потому что Францоуз хорошо знает наших игроков, и он здорово отыграл -не раз выручил. Могло быть пять-шесть шайб. Он же и в КХЛ отлично сыграл, вытащил Челябинск.

– У наших было три удаления в первом периоде при скользком счете. Напоминает матч с американцами.

– Не совсем. С Америкой были необязательные удаления, а здесь два удаления были совсем сомнительные. Мы все время говорим о фейр-плей, но он не работает, когда начинает вмешиваться в игру бизнес. Потому что надо, чтобы выиграла твоя команда, тогда у вас будет бизнес. Мы начали выравнивать игру, и нам стали давать удаления, а как наши повели, перестали давать, успокоились.

Олег Знарок: Канадцев бояться?! Что я вам, мальчик 18-летний?!

– Канада надвигается…

– Надвигается, и что – посмотрим.

– Знарок три раза играл с канадцами и все три проиграл. Правда, одно поражение было на Кубке мира.

– Ну давайте откровенно: на Кубке мира была совсем другая команда. Если за Канаду играют сильнейшие хоккеисты, у нас шансов нет.

– Но нынешняя Канада нам по зубам?

– Эта Канада – очень сильная, но у нас есть шансы их обыграть.

– Как нам нужно играть против Канады, чтобы победить?

– Выход из зоны и реализация большинства. И поменьше удаляться. И у нас есть Василевский. Он, конечно, не уровня Бобровского. Я не первый раз говорю: Бобровский – это наше все. В этом году ему дали отдохнуть. А Василевский талантливейший человек, вот у него и есть шанс себя проявить.

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