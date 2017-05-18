Артемий Панарин: Партнеры на меня злятся. А Кузя вообще на меня орет! (видео)

Форвард сборной России Артемий Панарин забил третий гол в ворота чехов (3:0), а после матча пообщался с журналистами.

– Все-таки вы забили, Артемий.

– Да уж. Но партнеры все равно на меня злятся. Один момент я забил, но пять – нет. Так не должно быть. Так что мной недовольны, а я буду работать над собой.

– А кто именно недоволен?

– Я – сам собой. Это во-первых. Но и партнеры нагнетают. Кузя сейчас орет на меня.

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– Можно ли сказать, что игра у сборной России получилась, если исключить первые 10 минут?

– Я не знаю. Игра вообще была такая… Выбегаешь, шайбу эту гоняешь, она прыгает, а лед… Зрители, наверное, в шоке. Я постоянно что-то говорю про лед, про людей с совками. Все не так. Но в целом мы старались не ошибаться, забрасывать шайбу, не терять. Какие-то технические моменты не получались. Но площадка была в снегу, и мы хотели действовать попроще.

– Выход «один в ноль» у вас не получился.

– Я уже привык к тому, что такие моменты не забиваю, – усмехнулся Панарин. – Так что это не стало сюрпризом. А вот сюрприз – то, что забил в третьем.

– Еще одну шикарную шайбу вытащил голкипер чехов Павел Францоуз.

– Вроде бы я неплохо бросил. Но он немного корявый вратарь. Только поймите меня правильно. И не надо потом перефразировать, как любит пресса. Просто Францоуз играет нестандартно. И там, куда я бросал, оказалась ловушка. Поэтому так получилось.

– Тяжело дышать на арене?

– Было очень жарко. Видимо, сделали все для болельщиков, чтобы они не мерзли. А хоккеисты чувствовали себя не очень комфортно.

– Вы не удивились, что так мало зрителей собрал этот четвертьфинал?

Да, кстати, я немного расстраивался по ходу игры. Ведь впереди от скамейки хоккеистов вообще были пустые трибуны. Но после матча посмотрел назад и увидел, что наших людей все равно было достаточно. Все здорово… Однако вроде играем чемпионат мира, но такая ситуация с посещаемостью.

– Потому что в Париже продают безалкогольное пиво.

– А, ну тогда понятно. Все вопросы сняты.

– Согласитесь, что многое решило меньшинство, в котором вы не играете?

– Большое спасибо ребятам за то, что выстояли. Они – настоящие бойцы. Наместников поймал шайбу на себя, ему было очень больно. Там в пятку засандалили. Пришлось ставить уколы. Но врачи быстро проверили – вроде бы нет перелома. Поэтому он вышел играть.

И все в принципе пластались. В меньшинстве вообще тяжело играть. Мы в основном в большинстве играем. Не знаем, как им, бедным, прилетает. Так что нашим обороняющимся – огромный респект!

– А что еще получилось?

– Главное – выиграли. Здорово, что забили такие важные голы. Реализовали свои моменты, точно попали. Неберущиеся были шайбы. И большое спасибо нашему вратарю за то, что не пропустил.

– Канада ведь впереди.

– А может, Германия? Все может быть. Но нам сейчас надо отдохнуть, немного проехаться на поезде – и будем играть полуфинал. Нам без разницы, против кого.

– Американцы вот вчистую уступили Финляндии в четвертьфинале. Все хорошо для нас по сетке сложилось.

– Я и говорю, все что ни делается – к лучшему. Непонятно, как сложилось бы, останься мы в Кельне. Хорошо, что победили. Двигаемся дальше.

– Готовы снова три часа сидеть на вокзале?

– Если это опять принесет нам победу – то подождем! Даже пять часов готовы сидеть, если от этого будем играть лучше.

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