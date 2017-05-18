Принц Жардим. Как португалец обогнал богатеев из «ПСЖ»
Под руководством Леонарду Жардима «Монако» впервые за 17 лет стал чемпионом Франции, обойдя «ПСЖ» Унаи Эмери.
ДАЙТЕ ЖАРДИМУ ПОРАБОТАТЬ
Два года понадобилось португальцу, чтобы выстроить команду своей мечты. В свой первый год Жардим, не привыкший к шикарным бюджетам, пытался совладать со звездными и капризными игроками, а заодно и справиться с критикой в прессе.
На следующий сезон «Монако», сменивший курс развития и сокративший активность на трансферном рынке, медленно и с мучениями начал воплощать в жизнь идеи тренера. Но о ярком футболе не было и речи. Жардим всю карьеру славился оборонительной, сдержанной тактикой. И как почти любой португалец, умел работать в условиях очень ограниченного бюджета. Именно по такой схеме он действовал в «Спортинге». Кто бы мог подумать, что «Монако» так преобразится в этом году?!
Свой третий сезон в клубе Жардим отпраздновал одним из лучших стартов за всю историю монегасков. Команда изменилась. Специалиста впервые начали хвалить за то, что он создал лучшую линию атаки в чемпионате Франции.
И только ли во Франции? 42-летний Жардим собрал неудержимую команду, которая забила больше ста голов и потерпела всего три поражения. Этим футболом тренер покорил весь мир. Португальцу удалось сделать то, чем когда-то славился Арсен Венгер – создать атакующую, играющую, симпатичную команду, показать миру потенциал молодых футболистов.
Жардима «увольняли» из «Монако» каждый сезон. И можно только аплодировать руководству, которое проявило терпение, поверило в тренерские идеи. Если португальским тренерам дать работать, многие из них добиваются результата. Не зря в лучших европейских лигах чемпионами в этом сезоне становились либо итальянские, либо португальские специалисты.
МАКСИМУМ ИЗ МИНИМУМА
В чем заключается секрет Жардима? Во-первых, он умеет работать с теми игроками, что есть, и не жалуется на бюджет. Во-вторых, ведет себя скромно, принимает правила клуба, руководства, и просто работает в удовольствие. В-третьих, умеет по-настоящему увлечь своими идеями игроков, – об этом рассказывали многие, с кем Жардим работал в Португалии.
Одним из первых руководителей, который поверил в Жардима, был президент клуба «Камаша» с острова Мадейра Аурелиу Антунеш. Его поразили лидерские качества молодого специалиста, но главное – способность выжимать максимум из тех игроков, что были в команде.
«Он никогда не требовал приобрести того или иного футболиста, был доволен тем составом, что удавалось собрать. Мне кажется, он и по сей день применяет подобную систему. Это очень важное качество – не быть требовательным и капризным, а уметь справляться с тем, что имеешь», – говорил Антушеш.
И рассказал интересную историю о новом особенном португальце: «Жардим всегда говорил: «К 40 годам я должен тренировать один из топ-клубов чемпионата Португалии. Если этого не произойдет, пойду учить детей в школу!»
Вот еще забавная деталь: раньше Жардим был очень экономным – никогда не носил в бумажнике больше пяти евро. Не поэтому ли и сейчас не гонится за звездными игроками и чувствует себя комфортно в клубах с не самым раздутым бюджетом?
После завоевания чемпионского титула Жардим заявил, что этот трофей стал самым важным в жизни. Ведь победить, не являясь фаворитом, тем более команду, накачанную деньгами, действительно большое достижение.