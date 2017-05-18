4 главных вывода по итогам матча Россия – Чехия

Андрей Василевский Фото: IIHF

«Советский спорт» поздравляет сборную России с выходом в полуфинал чемпионата мира и формирует главные выводы по играм победы над чехами.

Видео голов можно посмотреть здесь

Василевский готов к матчу с Канадой

Подвергать сомнению талант Василевского все равно, что рассчитывать на скорое вторжение инопланетян – смело, но делать этого я, конечно же, не буду. Однако чувство повышенной ответственности сломало не одного вратаря. Одно дело провести на высоком уровне матчи группового раунда и совсем другое – тащить сборную в играх на вылет.

Четвертьфинал – одна из самых волнительных стадий. Любой, даже самый незначительный промах может отсечь тебя от медальной дележки. Выходить на площадку с осознанием этого довольно непросто. Да, Василевский доходил с «Тампой» до финала Кубка Стэнли, пусть и сыграл в том плей-офф всего ничего, но это другая история.

Нынешний чемпионат мира для Андрея первый в статусе основного голкипера сборной. Тем интереснее наблюдать, как он справляется с этой ответственностью. Сегодня наш кипер не дрогнул, несмотря на отчаянную осаду чехов в стартовые минуты. Василевский не только поймал все, что прилетело в него, но и здорово подтащил в нескольких эпизодах.

Уверенная игра нашего вратаря поумерила пыл Ворачека и компании. В результате, где-то с середины второго периода нападающие команды Яндача атаковали владения Василевского совсем уж обреченно. Определенно, действия голкипера внесли серьезный вклад в итоговый успех команды Знарка, что позволяет не опасаться за последний рубеж перед встречей с Канадой.

«Как побежать Канаду? Реализовывать большинство и поменьше удаляться»

Сборная России умеет терпеть

Создать себе проблемы и потом героически их преодолевать – типичная история для русского человека. По всей видимости, это часть нашего генетического кода. Не лишена этой особенности и сборная России по хоккею. Далеко не все матчи на этом чемпионате мира складывались для наших парней позитивно с первых мгновений. Что шведы, что американцы, что чехи начинали гораздо активнее, заставляя нас жаться к своим воротам.

Без волнения и ошибок в обороне при этом не обходилось, но самое главное, что ни в одном из трех случаев наша команда не поплыла. Вратарь не паниковал, защитники не метались беспорядочно по зоне с квадратными глазами, да и на скамейке шла обстоятельная работа без лишних эмоций.

Чехи понимали, что их единственный шанс зацепиться в сегодняшней игре – забить первыми. Они положили все силы на то, чтобы открыть счет и заставить не самых опытных игроков обороны сборной России потерять самообладание. Но Гавриков, Зуб, Проворов и Антипин проявили хладнокровие, плюс помогли нападающие. В самых сложных эпизодах наши парни сыграли как настоящая команда и смогли сломать план соперника на игру.

Борис Майоров: Могли победить чехов и 6:0!

Тренерский штаб Знарка полностью разобрал соперника

В сегодняшнем превью я в красках расписал, чего и кого стоит опасаться команде Знарка. Так вот, ничего из того, что там написано, не произошло. И пусть в защитной фазе мы сыграли не 1-3-1, а 1-2-2, это все равно позволило лишить пространства скоростных чешских форвардов и перевести почти всю игру в собственной зоне к бортам.

Пастрняку давали работать с шайбой, но все его проходы прерывались либо жестким силовым приемом, либо созданием максимальных помех со стороны наших защитников. Ворачек во второй половине матча перманентно оставался один против двоих-троих соперников, зарывался и терял шайбу. Штабу Знарка удалось разбить игру чешских звеньев, выключив из игры центральных нападающих – Коваржа, Ганзла, Врану и Горака приходилось искать на площадке с микроскопом.

Этих парней жестко вязали по рукам и ногам уже в средней зоне, в итоге, до владений Василевского они доезжали порядком измотанными и ничего не могли сделать ни на нашем пятачке, ни за воротами. Следует отметить жесткость и мобильность почти всех наших звеньев. Отличная физическая подготовка позволяла игрокам команды Знарка успевать к эпизодам и удачно действовать в подстраховке.

Великолепно проявили себя наши «меньшевики». Четверка обороняющихся играла как СКА в минувшем розыгрыше Кубка Гагарина – постоянное движение и стремление заставить соперника ошибаться. Как только кто-то из чешских нападающих оказывался спиной в поле, на него тут же налетали наши «энерджайзеры» (особенно усердствовали Андронов и Телегин), что приводило к быстрым отрывам и выходам 2 в 1.

К слову, сборная России сполна воспользовалась самым большим недостатком чешской команды – большими разрывами между нападением и защитой. У наших форвардов было несколько великолепных шансов увеличить разрыв в счете еще до того, как Панарин забил третью шайбу.

Олег Знарок: Канадцев бояться?! Что я вам, мальчик 18-летний?!

С удалениями надо что-то делать

Одной из главных причин нервного начала в сегодняшнем матче стали удаления. Эта проблема преследует нашу сборную на протяжении всего турнира. И ладно бы все эти штрафы были оправданы, так нет же! Андронов, Гусев и Барабанов заработали свои удаления в зоне атаки. Две минуты Кучерова в третьем игровом отрезке из той же серии.

А теперь вспомните, что творилось в матче со сборной США. Тогда мы сожгли галлоны командного бензина, заработав восемь минут штрафа по ходу первого периода, и это больно ударило по нам в концовке, где, опять же, сборную подвели невынужденные удаления.

И если в матчах с командами калибра условной Дании или Латвии это простительно, то коллективы с более высоким уровнем совокупного мастерства сделают нам больно и не спасут даже геройства Василевского. Поэтому в матче против Канады, где адреналин и страсть борьбы будут зашкаливать, надо всеми силами пытаться избегать зацепов, блокировок и ударов по клюшке.

Иногда создается впечатление, что наши КХЛовцы из СКА не могут перестроиться и привыкнуть к манере судейства местных арбитров. На просторах родной лиги судьи обычно закрывают глаза на мелкие зацепы, захваты и легкие толчки на борт, но здесь ситуация несколько другая. Поэтому, пора уже адаптироваться.

Как вашингтонский обком на Россию поработал. Так держать, Америка!