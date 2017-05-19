«Казалось, народ повалится друг на друга»

После финального свистка в матче «Спартак» – «Терек» болельщики красно-белых рванули на поле. Это было не только красиво, но и опасно. «Советский спорт» разбирался в ситуации.

Наблюдать из пресс-ложи за прорывом многотысячной толпы – одно удовольствие. Но оказаться на месте футболистов или судей никак не хотелось: сметут и не заметят.

– До последнего не верилось, что клуб все-таки допустит фанатов на поле. Но когда нижние ярусы трибун B и D потихоньку стали спускаться к воротам, мы поняли – что-то будет! – рассказали Ирина и Андрей Преображенские, многолетние болельщики «Спартака». – После свистка судьи спартаковцев было не остановить! Бежали все! Нас не было в первых рядах, так как нам казалось, что народ сейчас повалится друг на друга. Мы спустились к газону позже. Это напоминало развлечение «стенка на стенку».

Эйфория с головой накрыла болельщиков. Люди ломали штанги, выносили их со стадиона, вырывали на память куски газона. Более миролюбивые фанаты целовали траву, фотографировались и до предела напрягали голосовые связки. Вселенское счастье, копившееся в тысячах сердец 16 лет, вырвалось наружу. Людей можно понять, но…

«Спартак» – чемпион! 16 лет рабства или Как не надо праздновать победу

«В ЦЕНТРЕ БЫЛА КОНКРЕТНАЯ ДАВКА»

– Мы в самый центр не полезли, там была конкретная давка. Все встали «плотняком», затылок в затылок, и ничего впереди себя не видели. Сомнительное удовольствие. Многие хотели протиснуться к пьедесталу, но нам хватало эмоций и у ворот. Отличный праздник получился! Страшно не было ни капли, адреналин гнал вперед, агрессии никакой не было. Но со стороны это точно смотрелось страшнее, – вспомнили Преображенские.

Как говорится, от любви до ненависти – один шаг. И если кто-то любит клуб настолько, что выбегает на поле, держа в руках 7-месячного ребенка, то некоторые машут кулаками на VIP-трибуне. До крови.

– Играй «Спартак» в выходной, мы бы точно сорвались отмечать чемпионство до утра! И в центр бы поехали, и на стадионе побыли подольше. А так, пришлось поехать домой. Но орали мы долго, до двери квартиры, – сказали Преображенские.

То, что «Спартак» разрешил своим фанатам официально и безнаказанно выбежать на поле – прекрасно. Без этого мы бы не смогли в полной мере ощутить, какой праздник случился в головах и душах простых людей.

«РЕБЯТА, ВЫ ЧЕГО? У МЕНЯ «СПАРТАК» ЧЕМПИОН!»

– Болельщики долго не могли разойтись перед награждением команды. Очень досадный момент! Толпу несколько раз просили разойтись, точнее, несколько сотен раз. Люди стояли как бараны, будто ничего не слышат и не видят! И в чем тут радость? Стоять и смотреть, как церемонию награждения могут отменить? Трибуны хором скандировали «отходи», но все зря. Организаторы понадеялись на разумность болельщиков, но некоторые из них просто не в состоянии в самый нужный момент «стать одной командой», – продолжили свой рассказ Преображенские.

К счастью, дисциплина восторжествовала. Худо-бедно, но фанаты разошлись, организовав тоненький коридор для команды. И награждение, несмотря ни на что, состоялось. В общем, нет худа без добра. Тут, правда, нет добра без худа.

– Мы спускались к полю, а потом в одно мгновение места вокруг просто не стало! Эти 10 минут – как целая вечность. Вот они, наши герои, рядом! Эти футболисты сделали нашу мечту явью, – поделился впечатлениями Андрей Кривовязь, друг Ирины и Андрея. – Финишный салют – как вишенка на торте. Последующие часы как в тумане, у меня лично праздник не закончился до сих пор. Рабочий день? Нет, не слышал. Вы что, люди, у меня «Спартак» чемпион!

ПОДОБНЫЕ ПРАЗДНИКИ ЖДУТ ЧЕМПИОНОВ И ДАЛЬШЕ?

Директор по безопасности РФС Александр Мейтин прокомментировал эпизод с появлением тысяч болельщиков на поле.

– «Спартак» предлагал провести церемонию награждения с учетом опыта подобных мероприятий, уже реализованных в Англии, – сказал он. – Были заранее подготовлены заграждения, проведены тренировки стюардов. Но, к сожалению, осуществить задуманное удалось не в полной мере. Зато мы приобрели бесценный опыт. Проведем работу над ошибками и сделаем соответствующие выводы.

– Может, чемпиону всегда выпускать болельщиков на поле?

– Не сомневаюсь, что если какой-либо из клубов захочет провести подобную церемонию награждения, теперь она пройдет на более высоком уровне.

– Но болельщики около часа не могли разойтись.

– И для болельщиков это тоже было впервые. Многие были удивлены и не совсем готовы к тому, чтобы побывать на поле, где играет их команда. Всех переполняли эмоции и чувства, поэтому церемония несколько затянулась.

Как награждали «Спартак». Фотохроника неслучившейся трагедии с «Открытие Арены»