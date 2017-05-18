Такую Канаду надо побеждать! «Кленовые» намучились в четвертьфинале с немцами

Канадцы с трудом прошли немцев в четвертьфинале (2:1) и в субботу встретятся в Кельне со сборной России.

Будущий соперник россиян по полуфиналу определялся в вечернем матче Канада – Германия. И, если честно, мало у кого были сомнения в его исходе.

Особенно порадовал главный тренер Олег Знарок, который услышав от журналистов, что «скорее всего нашим соперником станет Канада», тут же вскинулся:

– Это почему – скорее всего?

А услышав, что немцы еще не проиграли, только разочарованно рукой махнул. Мол, это вопрос уже решенный…

Игроки сборной России в микст-зоне также добросовестно отвечали о том, чего ждут в полуфинале с канадцами. Хотя ничего нового не сказали. Большинство комментариев сводилось к тому, что «нам все равно с кем играть». Ну а если все же это будет Канада, то «коленки от этого не затрясутся.».

А между тем их матч со сборной Германии еще даже не начинался. Когда же он стартовал, выяснилось, что разгромом в этом поединке и не пахнет.

То есть, он по идее должен был быть. Потому что действующий чемпион мира и Олимпийских игр выглядел гораздо убедительнее немцев. Особенно в атаке, где имел сокрушительное преимущество по броскам. Вот только с цифрами на табло оно не имело ничего общего.

Счет канадцы открыли только на 18-й минуте, хорошо разыграв большинство. А следующую шайбу им удалось забросить только под занавес второго периода. И это при том, что соотношение бросков в створ в этой двадцатиминутке было просто фантастическим – 20-0 в пользу Канады!

Как немцы собирались отыгрывать пропущенные голы было абсолютно непонятно. Потому что даже в большинстве у них ничего не получалось в чужой зоне. Создавалось впечатление, что даже при игре «5 на 4» сборная Германии была сосредоточена в первую очередь на обороне…

В третьем периоде немцы, видимо, поняли, что терять уже нечего и начали чаще бросать. В большинстве у них по-прежнему ничего не получалось. Зато в меньшинстве за нарушение численного состава Зайденбергу удалось убежать один на один с вратарем и сократить разрыв до минимума – 1:2. Большего хозяевам турнира добиться не удалось.

В общем, если Канада до субботы свою реализацию не подправит, то обыгрывать ее можно!

В параллельном вечернем поединке шведы уверенно обыграли швейцарцев, забросив три шайбы в чужие ворота. И одну, на всякий случай, в свои! Видимо, чтоб сопернику было не очень обидно.

P.S. Сборная России выедет из Парижа в пятницу около полудня. И если поезд опять не сломается, то проведет вечернюю тренировку уже в Кельне.