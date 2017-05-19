Главред наносит весу вред. Часть третья

«Советский спорт» уже начал рассказывать о необычном реалити-шоу, главный герой которого сбрасывает лишние килограммы веса, потому что уверен: быть спортивным журналистом можно только будучи спортивным, подтянутым человеком. Сегодня – новые знания, почерпнутые Николаем Яременко на пути к совершенству.

Итак, теперь у меня нарисовался насыщенный график посещения тренеров и спортзала: тренер по силовым упражнения – стретчинг (в просторечии – растяжка) – снова тренер по силовым – тренер в бассейне. Советуют в World Class сауну посещать после занятий. Ещё надо посетить диетолога, спортивного врача, сделать МРТ (тренер Дмитрий настаивает, что пока не будет данных МРТ, нельзя определить точную программу силовых тренировок: что конкретно можно делать, а что – не стоит).

- Сколько у Вас сегодня времени? – поинтересовался Дмитрий.

- Ну, часа полтора есть. – Я-то искренно был уверен, что это более чем для начинающего толстячка. На девять назначил встречу, к 11-ти надо быть в редакции – оформлять подарок Дзичковскому.

- Как? Всего полтора? Это катастрофически мало. Час силовых упражнений, час кардиозона. Плюс надо бы в бассейн заглянуть, плюс в сауну.

В общем, накосячил.

- Что ели на завтрак?

- Да сегодня не успел.

Лицо тренера выражало нечто прямо противоположное восторгу. На нем (на лице) ясно читалось: «Кого ж сюда присылают из спортивной печати?»

- Вы совершили очередной проступок, Николай. – Это было сказано предельно строго.

Опускаю для читателя все следующие всплывшие проступки: отсутствие привычки употреблять витамины, носить с собой коробочки с едой и есть строго по часам.

- Ну, график жизни такой, что по часам и не получится.

- Как это не получится?

- Ну, я провожу совещание… я же не достану яблоко и не стану его есть.

- Конечно, не станете. Если в этот момент надо есть курочку. Достанете курочку и съедите – люди что, не поймут?

Люди-то, конечно, понимают. Вечером сегодняшнего дня Евгений Дзичковский, например, заглянул в мой кабинет и - все понимая – тепло так произнес:

- Понимаю, Николай, что водки Вам нельзя, Вы на диете. Но у нас есть вкусные десерты…

Или сотрудница второго этажа, девушка из смежной организации Даша, решила, что если уж спорить со мной на исход субботнего полуфинального матча Россия – Канада (это хоккей, чемпионат мира), то предметом спора должен стать торт «Киевский».

- Только, - говорит, - чтоб с кремам и орешками.

В общем, у меня такое ощущение стойкое сложилось, что все люди, способные троллить, сгенерировались аккурат вокруг меня.

Кстати, о водке. Пить мне и в самом деле теперь нельзя.

Вот все эти полгода, в течение которых меня обещают привести к 90 килограммам – никак нельзя.

Причем, вовсе не по тем причинам, о которых я наивно думал.

Я-то думал, что алкоголь просто возбуждает аппетит. И ты нечаянно схватишь мясцо-картошечку-селедочку да еще какую закуску. Ан-нет. Дело не в этом. То есть в этом тоже. Но не только в этом.

- Если выпить 50 граммов водки – с мышцами водка производит такое действие, что последний час тренировки можете смело из жизни вычеркивать. Если уйти в недельный запой – вычеркивайте три месяца тренировок.

Я в запоях никогда не бывал. Но понимая, как тяжело мне дался сегодняшний час, решил, что с алкоголем точно пока что надо завязать. Увижу на гарминовских умных весах «90 кг» - отмечу возлияниями. А может, и не стану. Кто знает, каким положительным стану к новогоднему периоду…

Весу вред нанесен. Но пока что не такой значительный: прежние «104 кг» превратились в «102,6 кг». Будем работать.