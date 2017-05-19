Владислав Наместников: Перед Канадой ничего у нас трястись не будет

Форвард сборной России Владислав Наместников прокомментировал победу над чехами (3:0) и высказался о предстоящей встрече с канадцами.

Владислав Наместников получил серьезное повреждение еще в первом периоде, когда мужественно бросился под шайбу. Но в третьем периоде вернулся на лед через боль. И не отказался поговорить об этом после матча.

- В третьем периоде я же сыграл немного, - улыбнулся Наместников. - Так что в целом все в порядке.

- А могли не выходить? Это тренерское было решение или ваше?

- Я сказал, что могу играть. Все будет в порядке, не волнуйтесь. Без серьезных последствий.

- Что скажете об атмосфере во дворце?

- Пусть дворец был неполный. Но наших болельщиков и в Париже было больше. Это ощущалось.

- Духоту тяжело было переносить?

- Да уж, здесь гораздо жарче, чем в Кельне. Да и лед тут медленный очень, ломается быстро.

- Чехи вас удивили поначалу бодрым стартом?

- А чему тут удивляться? У них хорошая команда. Мы ждали, что они побегут вперед. Важно было выстоять поначалу. А мы еще и два гола в ответ забили. И это предопределило результат.

- Получилось, что победили с преодолением трудностей. Тут и переезд, и душная арена… Можно сказать, что с учетом всего этого наша команда здорово выиграла в психологическом плане?

- Ну не знаю даже… Да нам все равно было по большому счету где играть и с кем. Просто настроились, вышли и победили. Вот только по Парижу погулять не удалось. Утром вышли на 15 минут, ничего толком не увидели. Теперь готовимся к следующему матчу.

- А дальше, скорее всего, полуфинал с Канадой. Лично для вас это вызов?

- На самом деле нам неважно с кем играть. Выйдем в полуфинале, как на последний бой и будем биться друг за друга. Также, как сегодня. А кто будет напротив – Канада, Германия или даже Италия - не важно.

- Точно коленки трястись не будут?

- Да ни у кого ничего не будет трястись!

- На поезде опять ехать не страшно?

- Нет. Я все равно спал всю дорогу.

Сборная России встретится с командой Канады в субботу в полуфинале ЧМ-2017.