Владислав Наместников: Перед Канадой ничего у нас трястись не будет
Форвард сборной России Владислав Наместников прокомментировал победу над чехами (3:0) и высказался о предстоящей встрече с канадцами.
Владислав Наместников получил серьезное повреждение еще в первом периоде, когда мужественно бросился под шайбу. Но в третьем периоде вернулся на лед через боль. И не отказался поговорить об этом после матча.
- В третьем периоде я же сыграл немного, - улыбнулся Наместников. - Так что в целом все в порядке.
- А могли не выходить? Это тренерское было решение или ваше?
- Я сказал, что могу играть. Все будет в порядке, не волнуйтесь. Без серьезных последствий.
- Что скажете об атмосфере во дворце?
- Пусть дворец был неполный. Но наших болельщиков и в Париже было больше. Это ощущалось.
- Духоту тяжело было переносить?
- Да уж, здесь гораздо жарче, чем в Кельне. Да и лед тут медленный очень, ломается быстро.
- Чехи вас удивили поначалу бодрым стартом?
- А чему тут удивляться? У них хорошая команда. Мы ждали, что они побегут вперед. Важно было выстоять поначалу. А мы еще и два гола в ответ забили. И это предопределило результат.
- Получилось, что победили с преодолением трудностей. Тут и переезд, и душная арена… Можно сказать, что с учетом всего этого наша команда здорово выиграла в психологическом плане?
- Ну не знаю даже… Да нам все равно было по большому счету где играть и с кем. Просто настроились, вышли и победили. Вот только по Парижу погулять не удалось. Утром вышли на 15 минут, ничего толком не увидели. Теперь готовимся к следующему матчу.
- А дальше, скорее всего, полуфинал с Канадой. Лично для вас это вызов?
- На самом деле нам неважно с кем играть. Выйдем в полуфинале, как на последний бой и будем биться друг за друга. Также, как сегодня. А кто будет напротив – Канада, Германия или даже Италия - не важно.
- Точно коленки трястись не будут?
- Да ни у кого ничего не будет трястись!
- На поезде опять ехать не страшно?
- Нет. Я все равно спал всю дорогу.
Сборная России встретится с командой Канады в субботу в полуфинале ЧМ-2017.
Матч
Место и дата
20 мая 16:15, Ланксесс Арена, Онлайн-трансляция