В чем Россия точно лучше Канады. Факты, с которыми вы не сможете поспорить
Эти пять причин намекаюют на то, что именно сборная России – фаворит полуфинала.
1) Заброшенные шайбы:
38 vs 34
Во многом за счет матча с Италией, когда сборной России победила 10:1, у наших преимущество по сумме голов. Россия и Канада – лучшие по результативности.
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2) Реализация большинства: 52% vs 45%
У сборной России на один гол больше – 14, но на две попытки меньше. Это две лучшие команды по реализации численного преимущества.
3) Разнообразие в атаке: 15 забивавших vs 14
В обеих командах проще посчитать тех, кто еще не забил: в России это Евгений Кузнецов, сыгравший трижды, Валерий Ничушкин с четырьмя матчами, Владимир Ткачев и Александр Барабнов, а также защитники Артем Зуб, Иван Проворов и Виктор Антипин. У канадцев тоже четверо форвардов, которые еще не забивали: Симмондс, Киллорн, Конекны и Кутюрье.
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4) Количество
удалений: 62 минуты штрафа vs 91
У сборной России только двухминутные удаления – 31 раз, а у канадцев кроме 33-х малых штрафов есть один пятиминутный и один до конца игры.
5) Игра вратарей: 9
пропущенных (95,38% отраженных бросков) vs 11 (92,95%)
В сборной России семь раз из восьми сыграл Андрей Василевский, канадцы матчи распределили ровнее: пять – у Келвина Пикарда, три – у Чеда Джонсона.
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