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В чем Россия точно лучше Канады. Факты, с которыми вы не сможете поспорить

Андрей Васильев
Источник:  «Советский спорт»Комментарии
В чем Россия точно лучше Канады. Факты, с которыми вы не сможете поспорить
Фото: ФХР

Эти пять причин намекаюют на то, что именно сборная России – фаворит полуфинала.

1) Заброшенные шайбы: 38 vs 34

Во многом за счет матча с Италией, когда сборной России победила 10:1, у наших преимущество по сумме голов. Россия и Канада – лучшие по результативности.

Лучший снайпер сборной России – Никита Кучеров, он забросил 6 раз.
Лучший снайпер сборной России – Никита Кучеров, он забросил 6 раз.Фото: ФХР

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2) Реализация большинства: 52% vs 45%

У сборной России на один гол больше – 14, но на две попытки меньше. Это две лучшие команды по реализации численного преимущества.

Никита Гусев, как и Артемий Панарин с Никитой Кучеровым, забросил две шайбы в большинстве.
Никита Гусев, как и Артемий Панарин с Никитой Кучеровым, забросил две шайбы в большинстве.Фото: Gettyimages.ru

3) Разнообразие в атаке: 15 забивавших vs 14

В обеих командах проще посчитать тех, кто еще не забил: в России это Евгений Кузнецов, сыгравший трижды, Валерий Ничушкин с четырьмя матчами, Владимир Ткачев и Александр Барабнов, а также защитники Артем Зуб, Иван Проворов и Виктор Антипин. У канадцев тоже четверо форвардов, которые еще не забивали: Симмондс, Киллорн, Конекны и Кутюрье.

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Евгений Кузнецов пока на чемпионате мира не забил, но в четвертьфинале с Чехией отдал две голевые передачи.
Евгений Кузнецов пока на чемпионате мира не забил, но в четвертьфинале с Чехией отдал две голевые передачи.Фото: ФХР

4) Количество удалений: 62 минуты штрафа vs 91

У сборной России только двухминутные удаления – 31 раз, а у канадцев кроме 33-х малых штрафов есть один пятиминутный и один до конца игры.

Чаще всех в сборной России удаляются Владислав Наместников и Сергей Плотников (на фото) – у них по 8 штрафных минут.
Чаще всех в сборной России удаляются Владислав Наместников и Сергей Плотников (на фото) – у них по 8 штрафных минут.Фото: ФХР

5) Игра вратарей: 9 пропущенных (95,38% отраженных бросков) vs 11 (92,95%)

В сборной России семь раз из восьми сыграл Андрей Василевский, канадцы матчи распределили ровнее: пять – у Келвина Пикарда, три – у Чеда Джонсона.

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Андрей Василевский успешно проводит первый чемпионат мира в статусе первого номера сборной России.
Андрей Василевский успешно проводит первый чемпионат мира в статусе первого номера сборной России.Фото: ФХР

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