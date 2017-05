Побить Моуринью и возродить легенду. Как «Аякс» прорвался в финал Лиги Европы

24 мая в Стокгольме «Аякс» сыграет в финале Лиги Европы с «Манчестер Юнайтед». Что помогло титулованной команде снова заявить о себе?

13 мая 1992 года «Аякс» на олимпийском стадионе Амстердама завершил нулевой ничьей матч с «Торино». С учетом первой игры в Италии (2:2), этого результата голландскому клубу хватило для выигрыша Кубка УЕФА.

«Аякс» Луи ван Гала празднует завоевание Кубка УЕФА-1991/92



Тогда этот турнир де-факто не уступал по составу участников Кубку чемпионов. Уже на стадии 1/4 финала сложил оружие титулованный «Ливерпуль», а в полуфинале «Торино» сломил сопротивление мадридского «Реала».

Резонно было бы предположить, что после такого успеха «Аякс» постарается сохранить в составе всех лидеров и бороться с ними за новые титулы. Но молодой наставник команды Луи ван Гал уже тогда не искал в своей работе легких путей. Он сумел убедить руководство клуба, что главные звезды рано или поздно все равно уедут за рубеж, и потому лучше заработать на их продаже как можно больше денег. В результате, Деннис Бергкамп и Вим Йонк отправились в миланский «Интер», Арон Винтер – в «Лацио», а опытный темнокожий голкипер Стэнли Мензо перебрался в «ПСВ».

Вчерашние юниоры и их тренер-новатор - чемпионы страны



На освободившиеся места ван Гал подтянул молодую поросль, которую он лично в течение нескольких лет готовил в дубле столичного клуба. Так для мирового футбола открылись фамилии Эдвина ван дер Сара, Михаэла Райцигера, Кларенса Зеедорфа, Эдгара Давидса, братьев-близнецов де Бур. А гол юного форварда Патрика Клюйверта, вышедшего на замену, позволил «Аяксу» сокрушить грозный «Милан» Фабио Капелло в финале Лиги чемпионов-1994/95 и произвести уже настоящий фурор.

Впрочем, не обошлось и без точечного усиления состава: в 1993 году в Амстердам после долгого заграничного странствия вернулся Франк Райкард, из Тилбурга переманили реактивного вингера Марка Овермарса, а в чемпионате Финляндии ван Гал умудрился разглядеть незаурядный бомбардирский талант Яри Литманена.

Яркая и динамичная команда, влюбившая в себя всю Европу, прожила еще два года, после чего она ожидаемо пала жертвой дикого футбольного капитализма. Луи ван Гал воцарился в «Барселоне», куда перевез добрый десяток ведущих игроков сборной Голландии.

С той поры «Аякс» мог ставить перед собой осуществимые цели только в национальном первенстве.

Некоторое время после ухода культового тренера 90-х популярный клуб еще сохранял боеспособность. Знаменитая на весь мир академия «Аякса» по-прежнему работала как часы. В начале 21 века она экспортировала в континентальные гранды Уэсли Снейдера, Рафаэла ван дер Ваарта, Томаса Вермалена, Найджела де Йонга.

Уэсли Снейдер и Рафаэл ван дер Ваарт лучшие годы своих карьер провели за пределами Амстердама



Но клуб в целом не сумел сберечь главное – согласие, порядок, преемственность и системность. С момента отъезда ван Гала до назначения на должность главного тренера «Аякса» его ученика Франка де Бура прошло 13 лет. За это время с командой успели поработать 12 специалистов, и только Рональду Куману удалось продержаться на посту довольно продолжительное время.

Не помогал делу и деструктивный управленческий хаос. Группировки в руководстве «Аякса» и отдельные функционеры вдохновенно боролись за сферы влияния, отодвинув непосредственно футбольные вопросы на второй план, что не могло не сказаться на результатах.

Недавние гегемоны Эредивизи получали удар за ударом от «старой гвардии». Сначала Гус Хиддинк, с триумфом вернувшийся из Южной Кореи, заново отстроил в Эйндховене зубастый «ПСВ» (именно в этой команде блистал молодой Арьен Роббен). Затем Луи ван Гал, чья политика в Каталонии окончательно зашла в тупик, добился успеха с провинциальным клубом «АЗ Алкмар». Чемпионом успел побывать даже «Твенте» Стива Макларена, в то время как амстердамцы никак не могли побороть внутренние дрязги.

Ситуацию в корне изменили два судьбоносных события: приход на тренерский пост Франка де Бура и долгожданное возвращение к корням Йохана Кройфа. 11 февраля 2011 года самый популярный и почитаемый голландский футболист всех времен, всегда отличавшийся непростым и независимым характером, вошел в наблюдательный совет «Аякса».

В результате, команда выиграла четыре национальных первенства кряду (2011 - 2014). У коллектива снова появилось собственное лицо на футбольном поле, а финансовое положение организации в целом постепенно стабилизировалось.

Франк де Бур быстро стал на тренерской скамейке команды своим человеком



Впрочем, наступившее благополучие было весьма относительным. Быстро привыкнув к хорошему (вновь обретенной способности команды добывать титулы), требовательные болельщики «Аякса» начали критиковать де Бура за его прагматизм, недостаточную эмоциональность и осторожную по голландским меркам тактику. А Кройф уже не мог продолжать неравную борьбу с мучившим его долгие годы онкологическим заболеванием. Великий Йохан ушел из жизни 24 марта прошлого года.

Тем временем, бывший партнер Франка по сборной страны и «Барселоне» Филлип Коку, встав во главе «ПСВ», обострил борьбу в Эредивизи до предела: его подопечные дважды (2015, 2016) обставили «Аякс» в чемпионате. Сигнал прозвучал максимально отчетливо, и де Бур понял, что настало время уйти. Как игрок и как тренер он уже дал родному клубу все, что мог… Франк соблазнился предложением «Интера», но всего за несколько месяцев в Милане потерпел оглушительное фиаско.

Радикальным фанатам «Аякса» вскоре пришлось горько пожалеть о своей реакции на деятельность де Бура в последние годы. Знали бы они, кто станет его преемником!

Хавбек «Фейеноорда» Петер Бос на поле в матче против «Аякса»



Уроженец провинции Гелдерланд Петер Бос с 1991 по 1996 год был ключевым игроком в линии полузащиты ненавистного столичной публике «Фейеноорда», а в 2006 – 2009 годах он занимал пост технического директора клуба из Роттердама. В Амстердаме он воспринимался как человек «народной команды» (да, такая есть и в Голландии), хотя в 2013 – 2016 годах Бос вполне успешно работал с «Витессом», а затем перебрался в «Маккаби» из Тель-Авива.

Тот факт, что Петера связывали дружеские отношения с самим изобретателем «тотального футбола» Ринусом Михелсом, а также с Йоханом Кройфом и его сыном Хорди – не мог примирить торсиду «Амстердам-Арены» с этим назначением.

«Мы говорим ему нет!» Отдельные фанаты «Аякса» даже сегодня выражают вотум недоверия главному тренеру



Конечно, взгляды и чувства футбольных болельщиков порой меняются до неузнаваемости. Тот же Луи ван Гал на заре своего царствования в «Аяксе» был отчаянно непопулярен. Бывшего учителя физкультуры считали не в меру амбициозным догматиком, затеявшим починку того, что никак не выглядело сломанным. Тренеру понадобились годы кропотливой работы, чтобы отшлифовать свою концепцию игры и доказать жизнеспособность новой кадровой политики.

Российские любители футбола прекрасно помнят, с чего начинал в Амстердаме Петер Бос. Сокрушительное и заслуженное гостевое поражение от «Ростова» Курбана Бердыева (1:4) выбило команду из Лиги чемпионов, основной вратарь «Аякса» Яспер Силлессен на этой минорной ноте отправился полировать скамейку «Барселоны», а первый круг чемпионата Голландии, казалось, всецело подтверждал скептический настрой фанатов. Увольнения тренера ждали со дня на день.

То, что произошло с клубом в 2017 году – эталон чудесного преображения.

Peter Bosz, Ajax coach: "No-one could have imagined this at the start of the season, it's unbelievable." 💪 #UELfinal pic.twitter.com/CifB8RSpeH