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Михайлов и Куркаев. Главные герои чемпионата России

Владислав Усачев
Владислав Усачев
Источник:  «Советский спорт»Комментарии
Максим Михайлов
Максим МихайловФото: Всероссийская федерация волейбола (ВФВ)

 «Советский спорт» рассказывает о лучших волейболистах завершившегося чемпионата России.

Диагональный. Максим Михайлов («Зенит»)

25 матчей, 284 очка, 57 эйсов, 66% - атака, 58 блоков.

Конкуренцию Михайлова в этом сезоне составили два волейболиста. И оба связаны с «Зенитом», Виктор Полетаев отправился из казанского клуба в аренду в «Кузбасс», где раскрылся во всем блеске, но из-за травмы не смог помочь клубу в концовке сезоне и, несмотря на это остался самым результативным игроком Суперлиги. На его счету 460 очков в 22 матчах.

Другим ярким открытием чемпионата стала игра Никиты Алексеева, он набрал 429 очков в 26 встречах, но при этом его хватило только на первую часть чемпионата. Вторую он все чаще начинал со скамейки запасных, но эффекта хватило для того, чтобы он был приглашен в «Зенит».

Максим Михайлов же стабильно провел весь сезон, сумев в ключевых матчах выглядеть лучше своих одноклубников Вильфредо Леона и Мэттью Андерсона. Он установил личный рекорд результативности – 33 очка, а по эйсам уступил лишь Дмитрию Мусэрскому.  

Связующий. Игорь Колодинский («Факел»)

Игорь Колодинский
Игорь Колодинский

24 матч, 79 очков, 18 эйсов

Пожалуй, самый сложный выбор – это выбор лучшего связующего. Первую часть чемпионата с положительной стороны удивлял Роман Порошин. Но зимой в «Белогорье» его почему-то решили заменить на бразильца Марлона. В «Зените» красавцем выглядел Александр Бутько, но с такими партнерами на его месте мог проявить себя любой.

Поэтому стоит отдать предпочтение Игорю Колодинскому. При нем продолжают прибавлять в мастерстве молодые игроки «Факела», которым уже удалось выиграть первый трофей. Неудивительно, что сразу после окончания сезона контракт с Колодинским был продлен.

Блокирующие. Дмитрий Мусэрский («Белогорье») и Ильяс Куркаев («Локомотив»)

Дмитрий Мусэрский
Дмитрий Мусэрский

25 матчей, 385 очков, 57 эйсов, 66% - атака, 58 блоков

24 матча, 262 очка, 18 эйсов, 70% - атака, 68 блоков

С выбором блокирующий у России все хорошо. Отличные сезоны провели Артем Вольвич и Дмитрий Щербинин, надежны Николай Апаликов и Вадим Лихошерстов, на высочайший уровень вернулся Александр Волков, а ведь  есть Илья Власов и Александр Гуцалюк.

Но выбрать лучших не составило труда. Дмитрий Мусэрский, отдохнув от сборной России, вернул себе прежние кондиции и стал лучшим подающим, нападающим и блокирующим своей команды. Во многом на нем держалось «Белогорье».

Ильяс Куркаев
Ильяс Куркаев

Очень приятным сюрпризом стал столь высокий взлет Ильяса Куркаева. Он стал вторым по количеству блоков и выдал сумасшедшие 70% в атаке, практически безболезненно восполнив потерю «Локомотивом» Артема Вольвича.

Доигровщики. Вильфредо Леон («Зенит») и Сергей Савин («Локомотив»)

Вильфредо Леон
Вильфредо Леон

23 матча, 323 очка, 46 эйсов, 58% - атака, 25 блоков

26 матчей, 405 очков, 39 эйсов, 53% - атака, 29 блоков

Среди доигровщиков обычно выбор самый обширный, но новых имен прошедший сезон не дал. Традиционно одним из лучших стал кубинец Вильфредо Леон, чуток расслабившийся в начале сезоне. В конце он вышел на привычную результативность, показав 58% реализации атак – сумасшедший показатель для любого доигровщика.

Сергей Савин
Сергей Савин

Пару ему составил самый стабильный доигровщик страны Сергей Савин. Пока травмы мучили Николая Павлова, а Лукаш Дивиш в каждой игре уступал место Станиславу Еремину, Савин нес основную нагрузку по всем фронтам, став самым результативным игроком «Финала шести».

Либеро. Лаури Керминен («Кузбасс»)

Лаури Керминен
Лаури Керминен

26 матчей, 57% - прием, 26 ошибок

На эту позицию достойных кандидатов хватает. Эрик Шоджи показал высокий уровень. Раскрылся  Евгений Андреев. Алексей Вербов все еще выступал на высоком уровне, хотя в Лиге чемпионов его менял Теодор Салпаров, а в чемпионате Алексей часто руководил командой с тренерской скамейки.

В этой связи с лучшей стороны показался себя новичок «Кузбасса» Лаури Керминен, чьи регулярные спасения могли пополнять хит-парад каждого тура. При этом он был очень стабилен, ошибавшись лишь один раз за игру.

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