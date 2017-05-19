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Ну и кто в хоккее «отсталый варвар»? Сборная России ответила на оскорбление

Дмитрий Пономаренко
Дмитрий Пономаренко
Источник:  «Советский спорт»Комментарии
Ну и кто в хоккее «отсталый варвар»? Сборная России ответила на оскорбление
Обозреватель «Советского спорта» Дмитрий Пономаренко урезонивает чешского коллегу, пытающегося посеять вражду между Россией и Чехией.

После матча россиян с американцами в чешском СМИ появилась любопытная статья за подписью Яна Зиглера. Вот, что автор в ней пишет:

«После игры с США, в которой россияне проиграли на чемпионате мира по хоккею, российские болельщики повели себя жалко. Во время исполнения гимна противников они свистели, орали, как сумасшедшие «Россия!», ну и так далее. ИИХФ следовало бы сурово за это наказать Россию.

Заголовок – «Когда западные монголы попадают в цивилизованный мир» я позаимствовал из обсуждения игры под одной из статей на портале iDNES. Надо сказать, что эти слова в адрес русских - еще довольно тактичные. Были и более резкие высказывания, типа мужланов, мужиков и прочего. Я без труда продолжу список, например,: деревенщины и отсталые варвары.

Русские просто не стерпели поражения. Для подобного отвратительного поведения у русских не было причин. И я бы хотел, чтобы мы отделали Россию в четвертьфинале, выиграли и отправили ее игроков на «Аэрофлоте» домой».

…Вот такие обвинения кинул в адрес российских болельщиков мой чешский коллега. И можно было бы ему не отвечать. Покрутить пальцем у виска, улыбнуться сочувственно и дальше заниматься своими делами.

Но мне стало интересно – почему освистывание американского гимна привлекло именно чешского журналиста?

От себя я сразу отмечу, что гимн любой страны на спортивных состязаниях надо уважать. Какие бы страсти не бушевали на политических аренах – спортсмены здесь не при чем. Они выходят на лед, газон, паркет… И бьются. Поэтому побежденным надо говорить спасибо за игру. А победителей благодарить вдвойне – за науку. Такое вот лично у меня мнение. И я хочу, чтоб наши болельщики его услышали. Проигрывать всегда больно. Но именно поэтому это надо делать достойно.

И все-таки почему больше всех возмущался чех? Ответ оказался на поверхности! Оказывается, этот же самый автор не так давно, в январе, горячо оправдывал чешских фанатов, которые освистали российский гимн на женском МЧМ-2017.

И пан Зиглер даже объяснил свою позицию. По его мнению, тогда гимн России освистать было допустимо, поскольку «россиянки жестоко били бессильно лежавших чешских хоккеисток.»

…Я это оставлю без комментариев, потому что отвечать на подобную ересь бессмысленно. Пусть чешские хоккеистки на это отвечают – бессильные они или нет?

Для меня тут важно другое. Потому что я тоже писал заметку о том случае на МЧМ. Но вовсе не осуждал в ней чехов. Понимал, что люди на спортивных аренах в запале способны и не такое. «Подвиги» футбольных фанатов всех стран в помощь.

Я восхищался тогда тем, как здорово наши девчонки вышли из ситуации. Во дворце, где все болели против них, они обнялись и запели гимн хором. И заставили трибуны смолкнуть.

Мой коллега объявил россиян отсталыми варварами… Но я не собираюсь платить ему той же монетой. И вас в комментариях тоже призываю этого не делать. Потому что у меня есть друзья среди чешских журналистов. И это очень достойные люди. Потому что я знаком с хоккейными тренерами – Вуйтеком, Ржигой, Сикорой… И очень хорошо к ним отношусь. И ко многим чешским игрокам - тоже. Они заслужили мое искреннее уважение. А в Чехии я бывал много раз. И мне нравится там. Нравится сам дух и характер жителей этой страны – миролюбивых и далеко неглупых.

И именно поэтому мне жаль, что именно в Чехии сейчас пустила корни вот такая безумная антироссийская истерия, которая неоднократно выплескивается в печать во время мировых хоккейных форумов.

Ну а насчет преждевременных и напыщенных пожеланий кому после четвертьфинала домой ехать… Сборная России ответила молча. Мы в полуфинале. А чехи и американцы с турниром простились. Потому что в хоккее мы не «отсталые варвары». Мы его элита. Были ей и останемся. И пусть у нас хоккей не так популярен, как в Канаде или даже Финляндии и Швеции. Но это наш вид спорта. Где мы всегда играем только на победу.

Я не требую от пана Зиглера уважать Россию. Мы не пряники медовые, чтобы нравиться всем. Но я ему желаю больше уважать себя и свою Родину. И не позорить ее.

P.S. Поскольку между Чехией и Монголией существуют дипломатические отношения, я предлагаю послу Монголии в Чехии обратить внимание на заголовок к заметке Яна Зиглера в чешской прессе – «Когда западные монголы попадают в цивилизованный мир». Возможно, вам тут есть над чем поразмыслить. И задать руководству Чехии некоторые вопросы. На своем, дипломатическом уровне.

Голосование: Кто сыграет в финале ЧМХ-2017?

Матч

Россия - Чехия - 3:0 (2:0, 0:0, 1:0)

Голы:

Орлов (Плотников, Антипин), 8:45 (1:0). Кучеров (Кузнецов, Антипин), 13:36 (2:0 - бол.). Панарин (Кузнецов, Кучеров), 53:55 (3:0).

Место и дата

18 мая 17:15, АккорХотелс Арена, Онлайн-трансляция

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