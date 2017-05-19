Интерес «Спартака» к экс-игроку «Барсы» и новая правда о «Зенит-Арене» (видео)

В рубрике «Пока вы спали» мы рассказываем о самых интересных событиях в российском футболе.

Перед 30-м туром

В нынешнем футбольном сезоне осталось сыграть восемь матчей. Что хорошо, в последнем туре турнирные задачи будут решать 10 команд из 16 – это те, кто претендует на Лигу чемпионов и Лигу Европы или борется за выживание (за спасительную зону или зону стыков). Неплохо. Товарищеских матчей не будет. Даже с участием «Спартака» – Тула стоит на вылет.

«Спартак-ТВ» смонтировал прекрасный видеоролик о незабываемом чемпионском вечере. Это видео будут пересматривать постоянно. Особенно если нового трофея опять придется ждать столь долго.





«Спартак» финишировал со второй домашней посещаемостью в истории чемпионата России – более 32 тысяч человек. Это фантастические цифры – у ближайшего преследователя нет и 20. Вчера Леонид Федун заявил, что в случае роста посещаемости вместимость «Открытие Арены» может быть увеличена.

– Пусть сначала четыре-пять сезонов у нас будет стабильный прирост. А так, у меня есть проект, при реализации которого можно увеличить вместимость арены еще на пять тысяч зрителей.

Что ждет «Спартак» в будущем? Колонка Михаила Борзыкина

Главный трансферный слух последних суток – интерес «Спартака» к бывшему защитнику «Барселоны» Монтойе. Как сообщает официальный сайт итальянского журналиста Джанлуки Ди Марцио, красно-белые заинтересованы в услугах защитника, выступающего сейчас в «Валенсии». И что сам Монтойя уже получил предложение и раздумывает над переездом в Россию.

Сегодня «Советский спорт» расскажет подробно об игровых качествах этого защитника.

Ломбертс, отдавший «Зениту» десять лет карьеры, прощается с клубом.

В «Зените» Ломбертс выиграл 12 трофеев: четыре чемпионских титула, четыре Суперкубка России, два Кубка, а также Кубок УЕФА и Суперкубок УЕФА.





«Остановите, Коле надо выйти» – классная песня!» Ломбертс прощается с «Зенитом»

ЦСКА готовится к схватке с «Анжи». На кону – путевка в Лигу чемпионов.





А «Тосно», новичок премьер-лиги, в следующем сезоне будет играть на «Петровской». Хм… Это если на «Петровском» не придется играть «Зениту».





Еще один клуб с посещаемостью 3-4 тысячи человек…

Домашним стадионом «Тосно» будет «Петровский», запасным – арена «Амкара»

Изменение в составе сборной

Вместо получившего травму Лунева в сборную вызван Габулов. Странное решение. Но Станислав Черчесов убедителен.

– Сожалеем о том, что попавший в расширенный список Андрей Лунев, на которого тренерский штаб рассчитывал как в данный момент, так и в перспективе, получил травму и выбыл из числа кандидатов на участие в Кубке конфедераций. Надеемся на его скорейшее возвращение в строй. В то же время мы приняли решение включить вместо него в список голкипера тульского «Арсенала» Владимира Габулова. Это обусловлено несколькими обстоятельствами. Тренерский штаб хорошо знаком с этим опытным вратарем, а он соответственно с нашими требованиями. Другому кандидату для адаптации потребовалось бы гораздо больше времени. Он имеет опыт выступления за сборную (10 матчей), хорошо знает партнеров, что тоже немаловажно в преддверии такого турнира.



Фото: РФС

Похоже, Кубок конфедераций нужен только сборной России. Например, Германия приедет без Мюллера, Озила, Нойера и других звезд. Йоахим Лев объяснил это так.

– Я заявил сразу, что на этот турнир поедут игроки на перспективу. Мы хотим, чтобы они усвоили нашу философию, идею и игровые принципы не в рамках товарищеских матчей и кратковременных сборов, но в боевой обстановке.

Действительно, товарищеские турниры и матчи для того и нужны, чтобы проверять ближайший резерв.

Рубрика «Зенит-Арена»

Поскольку с самого позорного вечностроя страны каждый день поступают новости, мы решили сделать отдельную рубрику.

Вчера сообщалось, что новую арену загадили. В буквальном смысле. Поэтому уровень аммиака значительно превышает норму. Теперь стало известно, что прилегающая к стадиону территория может превратиться в болото.

– Отсутствовали щебеночные сваи и береговое укрепление. Песок был использован еще не того качества, которое требовалось по документам. Это все ведет к тому, что в скором времени под слоем асфальта появится болото, – сказал Станислав Шайдуров, представитель одной из компаний-подрядчиков.

А не провалится ли новый стадион под землю? Аншлаг-то выдержит? 60 тысяч прыгающих одновременно болельщиков?

Вообще у «Зенит-Арены» такая репутация, что очень сложно определить, где фейковые новости, а где правда. Поверить можно во что угодно.

Останется ли Семин в «Локомотиве»?

После победного финала Кубка России Юрий Семин заявил, что останется в «Локомотиве» на следующий сезон. Однако судьбу главного тренера будут решать на совете директоров клуба, заседание которого состоится по окончании сезона. Одним из возможных преемников Семина называют украинского специалиста Виктора Скрипника, известного по работе в немецкой бундеслиге.



