Симон Миньоле: Мы боролись за самые высокие места, но в декабре...

Голкипер «Ливерпуля» Симон Миньоле дал интервью телеканалу Sky Sports.

Первый делом игрок сборной Бельгии оценил уровень чемпионата Англии, отметив, что его клубу по силам выиграть и национальное первенство, выступая в Лиге чемпионов.

«Премьер-лига – один из самых сложных турниров Европы. Здесь нужно бороться до самого конца, при этом вы должны находиться в идеальной физической форме. Каждый матч забирает огромное количество энергии. Однако, я думаю, что «Ливерпуль» способен выиграть АПЛ, выступая в Лиге чемпионов. Одно другому не мешает», – сказал футболист.

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«Конечно, если ваш клуб не выступает в еврокубках, то команде проще выиграть чемпионат Англии. – продолжает футболист «красных». – Вы можете спокойно сосредоточиться на предстоящих матчах, готовиться к ним, и выпускать одних и тех же футболистов на поле. Но посмотрите на «Лестер». Этой команде удалось одним составом выступать как в премьер-лиге, так и в Лиге чемпионов. Здесь можно вспомнить и «Челси», который провел нынешний сезон не меняя основу.

Очевидно, национальный чемпионат всегда был в приоритете у «Ливерпуля», однако, если обратиться к истории клуба, то мы просто обязаны бороться за трофеи в еврокубках.

Сейчас у нас есть шанс выйти в Лигу чемпионов. Все игроки очень этого хотят, потому что подобный турнир – самое лучшее, что есть в футболе. Здесь сражаются сильнейшие клубы Европы», – заявил бельгиец.

Также Миньоле рассказал, чему научился «Ливерпуль» Юргена Клоппа, а также объяснил с чем связан спад «красных» в первый месяц зимы.

«В этом году, особенно это касается последних месяцев, мы научились играть против команд, которые делают ставку на оборону. У нас есть понимание того, как нужно побеждать такого соперника.

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В нынешнем сезоне мы вели борьбу за самые высокие места чемпионата Англии. Однако, в декабре команду настиг какой-то кризис. Но сейчас ситуация выглядит иначе: «Ливерпуль» находится в четверке лучших команд премьер-лиги. Это была наша цель, и мы ее достигли.

Перед стартом каждого сезона ты знаешь, что тебе придется конкурировать с самыми сильными командами АПЛ. Каждый из них готов пойти на все ради достижения поставленных целей. Мы видим, что чемпионат выигрывают одни и те же клубы, однако, случаются и такие истории, что аутсайдер преподносит настоящий сюрприз, как это было с «Лестером».

Сейчас мы хорошем положении. – говорит Миньоле. – Надеюсь, что в это воскресенье «Ливерпуль» поставит окончательную точку в борьбе за Лигу чемпионов», – заключил голкипер.