2 октября 2016 года. «Манчестер Юнайтед» – «Сток Сити» – 1:1. В борьбе за мяч Хуан Мата (в центре). Фото: Gettyimages.ru

В интервью испанской газете El Pais хавбек «Манчестер Юнайтед» Хуан Мата поведал о взаимоотношениях с Жозе Моуринью, добросердечной сестре и желании выиграть Лигу Европы.

С первых минут ясно: беседа с ним получится неординарной. Он не опаздывает на встречу, не бросает избитую фразу: «Давайте быстрее, я спешу!» Не отметает неудобные вопросы – аргументированно излагает свою точку зрения, дает ответы, слово мягкий пас. Его команда на днях вышла в финал Лиги Европы, но обсуждаем мы не только футбол.

Хуан МАТА Полузащитник. Родился 28 апреля 1988 года в Бургосе (Испания).

Карьера: выступал за испанские клубы «Реал Мадрид Кастилья» (2006–2007), «Валенсия» (2007–2011), английские «Челси» (2011–2014) и «Манчестер Юнайтед» (с 2014 года). В чемпионатах Испании сыграл 129 матчей, забил 33 мяча, в чемпионатах Англии – 191 матч, забил 45 мячей. Достижения: обладатель Кубков Испании (2008) и Англии (2012, 2016), победитель Лиги чемпионов (2012) и Лиги Европы (2013). Обладатель Кубка английской лиги (2017) и Суперкубка Англии (2016). Чемпион мира (2010) и Европы (2012). За сборную Испании сыграл 41 матч, забил 10 мячей.

«ССОР С МОУРИНЬЮ НЕ БЫЛО»

– Вы называете себя самым обычным человеком. Это своего рода комплимент?

– Я такой, каким меня воспитали, и я футболист, играющий в таком клубе, как «Манчестер Юнайтед». Горжусь тем, чего удалось добиться, но всегда хотел, чтобы в моей жизни и футболе господствовала нормальность. Нельзя терять уважение к окружающим, надо быть более человечным.

– Но вы посещаете музеи, любите читать, вас волнуют социальные проблемы. Это ли не странно для футболиста?

– Не ощущаю себя необычным. Есть достаточно игроков с такой же натурой, подобными интересами. Отчетливо видны наши действия на поле, но непросто постичь то, что таится за конкретным именем, конкретной футболкой. Понятно, бывают случаи обратные, не добавляющие позитива.

– Как изменились ваши отношения с Моуринью, при котором вы перестали попадать в состав «Челси»?

– Поменялись обстоятельства – клуб, состав, стиль игры. Но у меня никогда не было с ним плохих отношений, ссор. И сейчас наши отношения нормальные. Просто в «Челси» Жозе хотел строить игру в строгой, конкретной манере. А в «Юнайтед» другой тип футболистов – более подходящий под мои характеристики. Мы же двое остались прежние, не изменились.

– Каков ваш идеальный тренер?

– Он должен быть лидером и в хорошие, и в плохие моменты, пытаться выжать из игрока все лучшее. Это сложно, но управлять отдельными личностями – едва ли не более важно, чем тактический или физический аспекты. Способность мотивировать футболистов, взаимодействие с ними должны строиться в позитивном ключе, чтобы атмосфера была здоровой. Люди проявляются лучше, когда чувствуют себя комфортно. Так в футболе и во всех остальных сферах.

– Легко заводить дружбу с одноклубниками?

– Вовсе нет. Ты живешь с 25 людьми пятнадцати разных национальностей. И все хотят играть. Отсюда постоянное ощущение соперничества. Но я завел настоящих друзей. Ты с ними изо дня в день, и если какой-то парень – хороший малый и у вас возникает эмпатия, это основа добрых отношений. Зачастую они складываются без возможности выбора.

В 2014 году Мата покинул «Челси», который тренировал Жозе Моуринью, но спустя пару лет тот «нагнал» его в «МЮ». Фото: Gettyimages.ru

«ВАЖНО УМЕНИЕ СКАЗАТЬ «НЕТ»

– Звезды футбола молоды, богаты и знамениты. Как тут не стать эгоистом?

– Окружающая обстановка очень важна. Надо слушать людей, которые могут сказать тебе правду в лицо, оставаться реалистом. Когда вечно твердят то, что хочешь услышать, – не к добру. Да, ты можешь узнать про себя плохое, но это полезно, поучительно.

– Однако человек уже в юности привыкает иметь все.

– Нужно еще уметь этим распорядиться. В противном случае по окончании карьеры возникнут сложности. Будь готов к тому, что игровой этап длится недолго, привилегии со временем закончатся. А дальше – риск неизвестности. Во время последнего приезда в сборную Испании нам показали фильм о бывших футболистах, которые говорили об этом моменте завершения карьеры и последующих попытках стать полезными для общества. Одно дело, если умеешь распоряжаться деньгами. Нет – надо продолжать искать себя в жизни.

– Сколько людей предлагало участие в ваших делах?

– Не скрою, много. Но самое важное – уметь сказать «нет». Мне это стоило немалых усилий, поскольку вначале думал, что люди преследуют благие намерения. Увы, столько народу хочет воспользоваться тобой. Я же, верный своим ценностям, стараюсь помочь, ведь от этого чувствую себя спокойно. Считаю, каждый становится лучше, помогая другому.

Сестра футболиста Паула активно помогает ему в благотворительности. Фото: Gettyimages.ru

«НИЧТО ТАК НЕ ОБЪЕДИНЯЕТ, КАК ФУТБОЛ И МУЗЫКА»

– Одно предприятие в Испании отдает 100 кг мяса в социальные столовые всякий раз, когда вы забиваете гол. Но зачастую звезды прибегают к благотворительности ради имиджа, налоговых льгот…

– Каждый волен думать то, что хочет. Я всегда верю в искренность помощи. Например, сейчас рад участию в проекте, благодаря которому более двух миллионов детей в год на пяти континентах получают помощь посредством футбола. Необходимо понимание его не только как вида спорта, а как мощнейшей объединяющей силы. Ничто так не объединяет, как футбол и музыка. А еще мы вместе с сестрой выпускаем линию футболок в поддержку детей Эфиопии.

– С вашей сестрой?

– Она настоящая звезда! Это фантастическая личность, которая верит в содействие больше, чем в соперничество. Паула посетила разные части света, пытаясь помочь людям. Речь о странах, где крайняя нищета, неравенство между мужчиной и женщиной… Она пример во всем.

– Тем не менее кумир – вы.

– Как говорил Хорхе Вальдано, футбол – самая великая вещь среди невеликих вещей. Так и есть. Футбол вызывает эмоции, страсть, как ничто другое. Победа или поражение твоей команды влияет на настроение, отношения с женой. Но есть врачи, спасающие больных, ученые, изобретающие вакцины, люди, отдающие свою жизнь ради других. И они не имеют признания, которого заслуживают.

– В случае победы в Лиге Европы ваш авторитет только возрастет.

– Турнир имеет большое значение, ведь «Юнайтед» его пока не выигрывал. Кроме того, здесь еще один путь к выступлению в Лиге чемпионов на следующий сезон. Это очень важно для болельщиков, города.

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