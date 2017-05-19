Жулиано: Я нисколько не убавил после возвращения Данни (видео)

Полузащитник «Зенита» Жулиано – о матче с «Локомотивом», приезде Роналдиньо в Петербург и игре с Мигелем Данни.

«Анжи может отобрать очки у ЦСКА»

– Вы сейчас вышли из административного здания базы. Что там происходило?

– Мы обсуждали предыдущую игру против «Краснодара». Анализировали, что мы сделали хорошо, а что нужно улучшить. Уже готовимся к следующей игре.

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– Что думаете о «Локомотиве»?

– С ним всегда сложные матчи, в нем собраны сильные игроки. Но нам остается только побеждать и надеяться на второе место.

– Есть хоть один шанс, что «Анжи» заберет очки у ЦСКА?

– Я думаю, что да, потому что они сейчас в такой ситуации, что им тоже нужны очки, чтобы остаться в премьер-лиге. Так что ЦСКА ждет непростая игра.

– В прошлом матче вы играли в полузащите с Маурисио. Насколько вам с ним комфортно действовать?

– Это прекрасный игрок, и с ним, конечно, было очень приятно работать. Мы общаемся с ним на одном языке, мы друзья, и он показывает прекрасные игровые качества.





«Был бы рад встретиться с Роналдиньо»

– На выходных в Петербург приедет Роналдиньо. Собираетесь с ним встретиться?

– Если будет такая возможность – то да, буду рад. Он один из моих идолов, его игра очень много для меня значит.

– Когда на поле вернулся Данни, стали говорить, что Жулиано ушел в тень. Согласны с этим?

– У нас с Данни похожие игровые качества. Тем не менее, если смотреть статистику, я нисколько не убавил. Я продолжаю помогать команде и отдаваться полностью на поле.

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– «Зенит» и ЦСКА второй раз будут играть в одно время. В такой ситуации лучше знать или не знать, что творится на поле в другом матче?

– Думаю, что лучше нет, потому что это может повлиять на нашу игру. Нам важно сейчас думать о том, чтобы сейчас выиграть. Это единственный шанс попасть в Лигу чемпионов. Если ЦСКА проиграет, а мы не выиграем, то это не будет иметь значения.

– Вы не просили Майкона и Гилерме особо не напрягаться?

– Я не общаюсь с ними лично, у нас нет контактов. С Майконом когда-то общались, когда играли в сборной. Но я не думаю, что они будут давать слабину, а будут играть в полную силу.