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«Если летом купим нужных игроков – выиграем лигу». Моуринью – о планах «МЮ»

Источник:  Sky SportsКомментарии
Жозе Моуринью во время матча с "Тоттенхэмом"
Жозе Моуринью во время матча с "Тоттенхэмом"Фото: Gettyimages.ru

Главный тренер «Манчестер Юнайтед» Жозе Моуринью дал небольшое интервью телеканалу Sky Sports.

Первым делом наставник «красных дьяволов» оценил выступление своей команды в нынешнем сезоне. «МЮ» на данный момент занимает шестое место в таблице АПЛ. Также клубу предстоит сыграть в финале Лиги Европы против «Аякса».

«Согласен, в этом сезоне мы не смогли побороться за титул чемпиона Англии. Наши конкуренты играют намного лучше. Они демонстрируют стабильность. Однако, я могу сказать, что у «Манчестер Юнайтед» есть характер. К тому же, мы поменяли некоторые вещи в тактике, что принесет пользу в будущем.

Если в летнее трансферное окно нам удастся подписать нужных игроков, мы сможем выиграть премьер-лигу. Мне нравится заниматься предсезонной подготовкой после первого сезона. Почему? Потому что я уже знаю о слабостях своей команды. 

Понимаете, всегда есть работа, которую нельзя откладывать на завтрашний день. Хорошо, что руководство относится к этому с пониманием. Я рад, что мы движемся в одном направлении. Вы сами видите, что сейчас «МЮ» уже не тот клуб, куда можно придти и выиграть все титулы», – заявил Моуринью.

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Также наставник «красных дьяволов» встал на защиту французского хавбека Поля Погба, который вернулся в команду из «Ювентуса» за 105 млн евро.

«Вся проблема заключается в деньгах, которые «МЮ» заплатил «Ювентусу» за его трансфер. Надеюсь, этим летом Погба больше не будет самым дорогим футболистом в истории. Таким образом, это давление останется в прошлом. Однако, если бы «Юнайтед» заплатил на 50% меньше, все бы говорили, что это великолепный трансфер.

Конечно, каждый фанат ждет настоящего спектакля от Погба. Это и оказывает давление. К тому же, некоторые эксперты незаслуженно критикуют Поля. Точнее, их анализ не соответствует действительности.

Лично я могу сказать вам, что Погба провел много матчей на отлично. Конечно, лучшими всегда называют тех, кто много забивает. В этом плане мне обидно за Погба, потому что он делает все, и на мой взгляд, входит в число лучших полузащитников мира. В любом случае, он должен развиваться. С этим я согласен».

Напоследок Моуринью похвалил капитана «МЮ» Уэйна Руни, который после его прихода перестал проходить в стартовый состав.

«Конечно, это непросто – в своей карьере я не раз сталкивался с подобной ситуацией, когда великолепные игроки с великолепной историей попадали ко мне на закате своей карьеры. У меня случилось это в «Интере», в «Реале» и в «Челси».

Иногда такие футболисты понимают всю ситуацию. Но иногда они по-прежнему думают, что им 25 или 26 лет, и тогда возникают определенные сложности. Уэйн хорош тем, что он командный игрок и человек. Если ему что-то не нравится, он это прячет, и старается вести себя профессионально. И когда он не травмирован, то всегда готов играть. И сейчас Руни мне нужен, потому что у нас очень много проблем», – заключил Моуринью.

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