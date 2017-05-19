Кубок конфедераций: что нужно знать о сборной Новой Зеландии

«Советский спорт» рассказывает о сборных, которые сыграют на Кубке конфедераций-2017.

КОМАНДА

Сборная играет по модной схеме 3-5-2, хотя на КК она наверняка трансформируется в 5-3-2. Основная проблема команды – оптимальная тройка защитников. Главный тренер Энтони Хадсон перепробовал уже восемь различных сочетаний и посмотрел в деле девять защитников. Железное место в составе было лишь у Уинстона Рида, но после его травмы проблем в обороне прибавится.

Главная идея специалиста к КК — сделать 23 клона Тони Старка, Железного человека. Футболисты должны быть идеально готовы физически и превзойти в этом показателе всех трех соперников по группе: Португалию, Мексику и Россию. «Для нас физическая подготовка — ключ к трем матчам. Мы должны сделать все, чтобы быть выносливее оппонентов», – говорил Хадсон.

ЗВЕЗДА

Крис Вуд (25 лет, «Лидс»)

Первая звезда команды, защитник «Вест Хэма» Уинстон Рид, пропустит турнир из-за травмы. А значит, капитанство и статус самого известного игрока переходят к нападающему Крису Вуду. В этом году Вуд находится в сумасшедшей форме – он забил 30 голов за «Лидс» и был признан лучшим игроком сезона.





ТРЕНЕР

Энтони Хадсон

36-летний англичанин стажировался у Жозе Моуринью и Марсело Бьелсы, два года назад был претендентом на пост главного тренера сборной Дании, но в итоге стал знаменит сначала в Азии, а затем и в странах Океании. В 2013 году его сборная Бахрейна U-23 завоевала Кубок наций Персидского залива. Та золотая медаль стала для команды первой в истории. С Новой Зеландией Хадсон выиграл Кубок наций ОФК в 2016, благодаря чему и отправился на КК в Россию.

КТО УДИВИТ

Райан Томас (22 года, «Зволле»)

Томас считается восходящей звездой новозеландцев. Атакующий полузащитник уже три года играет в Голландии, и завоевал со «Зволле» Кубок Нидерландов. А еще Томас – один из самых дорогих футболистов сборной – 1,25 млн евро по оценкам Transfermarkt. Дороже только капитан Вуд (6 млн), да защитник «Ипсвича» Томми Смит (1,5 млн). Впрочем, считается, что Томасу не хватает выносливости. А потому он может стать одним из джокеров команды, способных усилить атаку по ходу матча.





КТО РАЗОЧАРУЕТ

Игроки и тренеры Новой Зеландии столько говорят о желании показать атакующий футбол, что главным разочарованием может стать отсутствие этого яркого футбола. Пока неизвестно, хватит ли футболистам мастерства (желания, понятно, хватит), чтобы создать проблемы такой сборной, как Португалия. Возможно, что-то интересное удастся показать в первом матче против сборной России.

ЦЕЛЬ НА КК

Любые добытые очки в группе с Россией, Мексикой и Португалией уже будут считаться подвигом. Впрочем, сборная настроена на бой. «Мы едем не для статистики и не руководствуясь принципом «главное не победа, а участие». Напротив, мы хотим обыграть кого-нибудь из грандов, с которыми нам предстоит встретиться. Готовимся показать свою лучшую игру и преподнести пару сюрпризов. От нас никто ничего не ждет, и это хорошо. Вполне устраивает, что на этом турнире нас считают самой слабой командой», – заявлял Энтони Хадсон в интервью FIFA.com.

ИНТЕРЕСНЫЕ ФАКТЫ

– Новая Зеландия трижды участвовала в Кубке конфедераций – в 1999, 2003 и 2009 годах.

– На ЧМ-1982 команда играла в группе со сборной СССР и потерпела поражение 0:3.

– Сейчас в Новой Зеландии вспоминают ту сборную 1982-го года. Пробиться на ЧМ новозеландцам помогла адская легкоатлетическая подготовка. Игроки наматывали бесчисленные круги на беговой дорожке стадиона, а еще совершали забеги на вершину местной горы-мемориала. Не исключено, что подобную подготовку футболисты пройдут и перед КК-2017.

Состав по версии «Советского спорта»: Маринович, Дойл, Смит, Дюранте, Боксолл, Ингэм, Льюис, Томас, Макглинчи, Вуд, Рохас.