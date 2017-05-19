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Звезды футбола съехались в Китай

Павел Чуринов
Павел Чуринов
Источник:  «Советский спорт»Комментарии

Фото: «Советский спорт»

Во второй день Всемирного футбольного форума, который в эти дни проходит китайском городе Чанша провинции Хунань, съехались звезды мирового футбола: чемпионы мира в составе сборной Бразилии – Роберто Карлос и Жилберто Силва, чемпион мира в составе сборной Италии Джанлука Дзамбротта, бывший вратарь сборной Англии Дэвид Джеймс, полузащитник сборной Испании Гаиска Мендьета и бывший игрок сборной Франции Робер Пирес. ИД «Советский спорт» является эксклюзивным информационным партнером форума от России.

В рамках этого форума звездные футболисты провели автограф-сессию и показали китайским молодым игрокам небольшой мастер класс на футбольном поле.

Фото: «Советский спорт»

Фото: «Советский спорт»

Фото: «Советский спорт»

Фото: «Советский спорт»


Когда все присутствующие зрители получили свои автографы, именитые игроки отправились на пресс конференцию, на которой обсуждали о проблемах и, конечно, о развитии футбола в Китае, Азии и во всем мире.

Фото: «Советский спорт»

Фото: «Советский спорт»

Фото: «Советский спорт»

Фото: «Советский спорт»

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