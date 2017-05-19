«Поэтому Россия не поднимается!» Луческу объяснил, что наш футбол – неправильный

Мирча Луческу снова не дал журналистам задать вопросы, но выдал 25-минутный монолог. Все, как вы любите.

О пресс-конференции после матча с «Краснодаром»

– В первую очередь, я хотел бы извиниться за тот инцидент, который произошел на пресс-конференции. Мои слова не были адресованы тем журналистам, которые постоянно с нами. У меня всегда были невероятно хорошие отношения с прессой, но в Петербурге некоторые с первых дней относились ко мне предвзято. Я 40 лет работаю тренером, у меня никогда не было таких инцидентов. Мой опыт позволяет мне иногда высказываться, я всегда делаю это аргументированно. Хочу пожелать тем журналистам, которые атакуют меня вопросами, анализировать все мои слова, а затем что-то спрашивать.

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Нет журналистов, которые закроют мне рот и не дадут мне обсуждать чьи-то слова или действия. Мы находимся в демократической стране. Я отталкиваюсь от идеи: кто знает и может, тот делает. Кто знает и не умеет делать – дает советы. Кто не знает и не умеет – только ругается, больше ничего не умеет. Если я кому-то что-то отвечаю – я читаю и анализирую. Я читаю все, что пишут о «Зените», обо мне и команде. Знаю, как выигрывать чемпионаты – неоднократно это делал.

О Виталии Мутко и судейских решениях

– 4 марта вышло интервью с бывшим президентом «Спартака» Червиченко. У него спросили мнение о трансферах «Спартака». Он сказал, что лучший их трансфер – это Мутко, который защищал красно-белых. Это не мои слова, а Червиченко. Я задумался, почему он так сказал. И начал анализировать все, что произошло после некоторых наших матчей. Я не видел за свою карьеру, чтобы так защищали одну команду, в трех самых сложных моментах он взял сторону одной команды – получилось, что против «Зенита».

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Я проанализировал две недели до игры со «Спартаком», пока не было скандального момента. Мы выигрывали у всех: у «Амкара», «Рубина», «Арсенала» – и не было никаких проблем с судейством, никто ничего об этом не говорил. Напомню, как потом все происходило. В кубковой игре с «Анжи» был удален Кержаков, и все видели на видео, что никакой красной карточки не было. Это опять заставило задуматься и анализировать. После вылета из Кубка на команду началось давление, мы не смогли выиграть один из турниров, в котором стояла задача победить.

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Снова вернемся к матчу с «Уралом»: Еськов всегда был прав, удалив трех игроков соперника. Бикфалви заслуживал второй желтой, Павлюченко никто из партнеров не остановил. Судья был вынужден удалить его, потому что тот оскорблял арбитра. В ситуации с удалением Емельянова Дзюба тоже должен был получить красную карточку, но это уже другой вопрос. Столько некорректных разговоров было об этой игре, но никто перед «Зенитом» так и не извинился.



Возьмем матч с «Краснодаром»: судья не поставил три чистых пенальти после двух рук в штрафной и фола на Смольникове.

О новом стадионе и местной прессе

– Что касается поля нового стадиона, которое мы тестировали – я говорил еще до игр, а не после, что на нем очень сложно играть в футбол. Так и получилось. Мы вернулись на «Петровский» и играли совсем по-другому. Было очень много моментов, и игра с «Краснодаром» могла закончиться с другим счетом. Я всего лишь высказал свое мнение. Может, чересчур эмоционально, но я его аргументировал. Если кого-то обидел – прощу прощения у этих людей. Все атаки за результат, в том числе и негативный – на моей совести, а все положительное за этот сезон принадлежит нашим футболистам.

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Титулы выигрываются не только на футбольном поле, но и за его пределами – вы наверняка хорошо это знаете. Я могу подтвердить свои слова: «Спартак» заслужил чемпионство, поздравляю их с этим. Там есть два футболиста, которых я очень люблю и уважаю, они у меня многое взяли: это Фернандо и Луис Адриано. Очень обидно, что агент Шатова или, например, друг «Спартака» Трабукки – создал проблемы с одним из наших игроков.

До конца не понимаю позицию местной прессы, которая пишет о нас. Такое соперничество идет и на уровне прессы. Допустим, как пишет о «Барселоне» El Mundo Deportivo, а как Marca – о мадридском «Реале». Или как Tuttosport пишет о «Ювентусе», а La Gazzetta dello Sport – о «Милане». В какой-то мере местная пресса должна давать положительную информацию, чтобы футболисты и тренеры видели хоть какую-то поддержку. Сами знаете, как воспринимается критика. Хвалебных моментов – даже заслуженных – всегда мало.

В матче с «Крыльями» Корниленко и Иванович боролись в чужой штрафной. Просто боролись, но кто-то почему-то все равно увидел фол со стороны Бранислава. И это снова была петербургская пресса. Как я должен реагировать на то, что местная пресса просит пенальти, которого не было? Наши игроки все читают и задаются вопросами. Нас могут критиковать за наши ошибки, но не за все подряд.

О противостоянии Москвы и Петербурга

– Если взять того же Рейнгольда, который на 500 процентов фанат «Спартака», даже в местной прессе он отзывается о нас с плохой стороны. С первого же момента пресса из Москвы всегда находила такие вопросы, чтобы это отражалось на команде негативно. Ясно, что они живут в Москве и симпатизируют местным командам, а также хотят, чтобы титул остался в их городе. Я это прекрасно понимаю. Не могу понять все эти злобные атаки на нас. Не знаю, останусь ли я в следующем году в «Зените», но задачи у команды будут прежние, поэтому местной прессе нужно поддержать команду. Санкт-Петербург – такой же великий город, как и Москва. Было бы корректно, что главный штаб РФПЛ находился в Петербурге, а РФС в Москве, как это сделано в Италии.

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Система футбола в России неправильная. Из-за этого и сборная России не может подняться высоко в рейтинге УЕФА и выйти из группы на чемпионате мира. Потенциал у России огромный, но он используется неправильно. Нельзя попадать в такие курьезные ситуации, которые были со стадионом. Его делали 10 лет, но мы вышли на него, а играть там невозможно. После этого мы под общий смех вернулись на «Петровский». Если мы победим «Локомотив» на выезде, то все равно не сможем попасть в Лигу чемпионов из-за того поражения от «Терека» на ужасном газоне. Я просил, чтобы мы играли на «Петровском», но федерация попросила нас протестировать поле перед Кубком Конфедераций. Я ничего не придумывал про газон, я все аргументировал еще до игры, а не после.

P.S.

– В третий раз прошу прощения за эмоциональное поведение после матча с «Краснодаром», я никого не оскорбил и не обидел. Но уже четыре представителя РФС высказались и оказали на меня давление. Я что, не имею права высказывать то, что я чувствую и вижу? Я отвечаю за результат «Зенита», а если кому-то что-то не нравится – они могут прийти ко мне и все объяснить. Уверен, после сегодняшнего разговора полемика будет приличная. Если вы заметите, я никогда не говорил о соперниках, а всегда поздравлял их. Желаю ЦСКА хорошо выступить в Лиге чемпионов, если они туда попадут. Они достойны этого и весь сезон были хорошим соперником. Просто хочется высказаться о тех проблемах, которые были у нас по ходу сезона

Это последняя пресс-конференция в этом году в Петербурге. Спасибо тем журналистам, которые сейчас на поле, а не тем креативным редакторам, которые задают вопросы после матчей. Вы цените мой монолог, а значит уважаете меня, а я уважаю вас.