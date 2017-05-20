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«Спартаку» можно все. Шоу «Теория заговора»

Сергей Данилевич
Источник:  «Советский спорт»Комментарии
«Спартаку» можно все. Шоу «Теория заговора»
Фото: «Советский спорт». Дарья Исаева

Любовь руководства к «Спартаку» получает подтверждение.
Прав ли Луческу?
Сергей Данилевич и его параноидальные заговоры.

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