«Спартаку» можно все. Шоу «Теория заговора»
Любовь руководства к «Спартаку» получает подтверждение.
Прав ли Луческу?
Сергей Данилевич и его параноидальные заговоры.
Показывать новые сообщения медиатрансляции автоматически
|Футбол
|СКА-Хабаровск2 : 2Тамбов
|Футбол
|Сибирь0 : 0Спартак-2
|Хоккей
|Канада- : -Россия
|Футбол
|Арсенал (мол)0 : 1Спартак (мол)
|Футбол
|Шинник0 : 0Балтика
|Хоккей
|Швеция- : -Финляндия
Любовь руководства к «Спартаку» получает подтверждение.
Прав ли Луческу?
Сергей Данилевич и его параноидальные заговоры.