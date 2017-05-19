«Убрать Исинбаеву!» WADA выкручивает руки, наши чиновники берут под козырек

WADA выставило четыре условия восстановления членства РУСАДА, одно из них – лишить Елену Исинбаеву поста главы наблюдательного совета.

Вот эти условия:

1. Обеспечить доступ к пробам, которые ложатся в основу биологического паспорта спортсмена. Это условие уже выполнено.

2. Обеспечить доступ в закрытые города для допинг-офицеров WADA. Это условие в находится в процессе выполнения, тем более, что в этом вопросе WADA готово к компромиссу.

3. Введение правил, исключающих конфликт интересов. Здесь проблем быть не должно.

И, наконец:

4. Независимость главы наблюдательного совета РУСАДА и его заместителя.

Чем конкретно Исинбаева не устраивает вадовцев? Вы удивитесь: тем, что она – член Международного олимпийского комитета! Отсюда, по мнению антидопинговых деятелей, логично следует конфликт интересов. При этом они настаивают и на том, что двукратная олимпийская чемпионка не может быть и заместителем главы набсовета, а вот простым членом – запросто. Почему тема конфликта интересов не распространяется на рядовых членов наблюдательного совета не известно.

Зато известно другое – кандидатура Исинбаевой изначально не устраивала WADA. Притом что все понимают, что должность главы наблюдательного совета РУСАДА находится в одном ряду с постом свадебного генерала.

Полгода наши чиновники безуспешно пытались отстоять Елену, но в итоге признали свое поражение. Однако, признав его, пойдя на поводу бессмысленного ультиматума, люди ответственные за эту работу даже не удосужились все обставить красиво. Придумать причину: семейные обстоятельства, общая занятость… Да что угодно! Главное: самим принять решение. Нет: решение о том, что Исинбаева покидает пост до 31 мая, было озвучено на заседании WADA в Монреале.

«Российская сторона была в курсе», – заявили в WADA.

– Я хотел бы, чтобы мы в России правильно поняли, – цитирует «Р-Спорт» вице-премьера Виталия Мутко. – Мы почему-то фокусируемся на личности Лены Исинбаевой. Лена – выдающаяся спортсменка, она член МОК. Вопрос к критериям. И они нам поставили такое условие (что глава набсовета не может представлять учредителя). Мы можем с этим не соглашаться, дискутировать и отодвигать восстановление на более поздний срок.

Но вопрос в том, что эта организация (WADA) должна работать по определенным лекалам, по определенному регламенту, и это второй вопрос, который, я надеюсь, они там обсуждали. Да, мы можем эти критерии выполнить, но самое страшное другое – в том, что они не предъявили никаких нормативных документов самого WADA. Это такое желание WADA по отношению к России. А по отношению к другой стране они такое желание могут не проявить. Конечно, мы эти критерии выполним, но ответственность WADA должна быть в том числе и за то, что происходит в этой организации. И критерии должны быть одинаковыми.

В общем, продолжаем пить чашу нашего унижения, авось, скоро увидим ее дно.

Из положительных моментов: по словам гендиректора WADA Оливье Ниггли РУСАДА будет возвращено право проведения тестирования спортсменов, правда, под контролем Всемирного антидопингового агентства. Полное восстановление членства РУСАДА ожидается к ноябрю при выполнении вышеозначенных условий.

Если, конечно, WADA не выставит новых…