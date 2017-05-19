Как «Спартак» шел к золоту. Часть пятая: «Зенит» и ЦСКА повержены! (видео)

«Советский спорт» завершает мини-сериал, рассказывающий о том, как «Спартак» шел к первому чемпионскому титулу за 16 лет.

Часть первая: «назначение» Бердыева

Часть вторая: судейский беспредел в Питере

Часть третья: лучший футболист России

Часть четвертая: трансферы

Разгромное поражение в Ростове-на-Дону было воспринято спокойно – ну, бывает, в следующем матче все будет по-другому. «Спартак» приучил к тому, что работу над ошибками проводит немедленно. Так было после осенних поражений и после Самары. Так должно быть и сейчас. И было. Три очка в Екатеринбурге и триумф на «ВЭБ Арене» – убедительный, красочный, исторический. Впервые за 18 лет ЦСКА бит дважды за сезон. И впервые за много-много лет «Спартак» имел тотальное превосходство над всеми.





Весенний отрезок «Спартак» начал в обычном составе. Но после серии неудачных действий в обороне Массимо Каррера произвел перестановки. Начинала чемпионат связка Боккетти – Кутепов, а заканчивала – Таски – Джикия. К слову, это еще один штрих к портрету итальянского тренера – не упрямился, а адекватно оценил ситуацию, пойдя на оправданный риск. Правда, не сразу. Джикия смотрелся предпочтительнее всех еще на сборах. И, наверное, надо было менять оборону уже к первому весеннему матчу.





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Вечером 7 мая, когда разваливающийся «Зенит» уступил «Тереку» на своем безобразном поле, тысячи человек вышли на московские улицы, многие из них отправились к стадиону «Открытие Арена», где их уже ждал веселый Глушаков с гитарой и чемпионским зельем. Долгожданный год, день, час и миг наконец-то настал. И это в сезоне, который не сулил «Спартаку» ничего хорошего. Разве могла команда, сменившая тренера после первого тура, на что-то рассчитывать? Обычно такие погружаются в хаос и смуту. А тут – триумф!





Победа «Спартака» феноменальна. Это удивительная, уникальная, сказочная история, в которую никто бы не поверил, не воплотись она в реальной жизни. Мало кому известный итальянский тренер, не имеющий опыта самостоятельной работы, еще не освоившийся в чужой стране и в специфическом российском футболе, не просто привел команду к золоту, а сделал это настолько убедительно, что главные конкуренты о своих притязаниях на трон перестали заикаться за много туров до финиша.

«Спартак» был сильнее всех и осенью, и весной, он показал самый стабильный ход и стал первым чемпионом, обыгравшим по ходу сезона все команды.





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Но защитить титул сложнее, чем выиграть. Для этого надо развиваться. Несмотря на качественный футбол по ходу сезона, тактические и кадровые проблемы у «Спартака» все же были. И даже явные.

Команде нужны, по крайней мере, три сильных исполнителя – но не вместо тех, кто есть, а в компанию к ним. Впереди Лига чемпионов – пополнение состава жизненно необходимо. Вместе с этим надо работать и над игрой в защите. С такой соваться в еврокубки страшно. Вот, словом, еще один парадокс – у специалиста по обороне слабым звеном является именно оборона. Ох уж этот загадочный, парадоксальный, невероятный «Спартак»…

Если эти десять месяцев вы находились в плену у пришельцев, покоряли горные вершины или были заняты в арктической экспедиции – в общем, все пропустили, не переживайте! Вот 50-секундное видео, которое расскажет вам о завершающемся сезоне абсолютно все.





Что ждет «Спартак» в будущем? Колонка Михаила Борзыкина

Факт

«Спартак» установил новый рекорд чемпионата России по количеству домашних побед – 14. Только в одном матче – с «Уфой» (0:1) – он потерял очки. Дома «Спартак» набрал 93% очков. У идущего вторым «Ростова» – 82%.

Слова

«Самый главный момент в этом сезоне? Это был первый день, когда я разговаривал с командой. Это тот момент, когда я сказал команде, чего от нее жду». Массимо Каррера, 7 мая.

Результаты

«Ростов» – «Спартак» – 3:0

«Спартак» – «Урал» – 1:0

ЦСКА – «Спартак» – 1:2

«Спартак» – «Томь» – 1:0

«Амкар» – «Спартак» – 0:1

«Спартак» – «Терек» – 3:0

Тактика: 3–4–3, 4–2–3–1.

Состав