Хитрость «Милана» и признание Фабрегаса. Главные события еврофутбола

«Советский спорт» представляет главные события в мире зарубежного футбола за последние пять дней.

Возвращение Модрича

Один из лидеров мадридского «Реала» Лука Модрич может вернуться в чемпионат Англии этим летом. Как сообщают СМИ, за игрока сборной Хорватии поборются «Челси», «Арсенал», а также «Манчестер Юнайтед».

При этом, видеть в своих рядах полузащитника хотят мюнхенская «Бавария» и «Милан».

Интересно, что итальянский клуб рассчитывает заполучить хавбека, делая акцент на его возраст. «Милан» надеется, что «бланкос» расстанутся этим летом с Модричем, поскольку тому исполнился 31 год, а конкуренция за место в основе «Реала», как мы знаем, просто сумасшедшая. Особенно это касается средней линии.

Признание Фабрегаса

Полузащитник «Челси» Сеск Фабрегас готовится к финалу Кубка Англии против лондонского «Арсенала». Известно, что для испанца этот клуб значит очень многое. Именно в стане «пушкарей» хавбек заявил о себе всему миру. Однако, как отметил Фабрегас, в преддверии финала нужно забыть о своих чувствах к «Арсеналу»:

«Это будет очень эмоциональный матч, но мне не нравится играть против «Арсенала». Эта команда навсегда останется в моем сердце. Однако нужно оставаться профессионалом и на время игры забыть о своих чувствах. Надеюсь, «Челси» сможет выиграть Кубок Англии. Это было бы фантастическое завершение сезона», – заявил полузащитник.

Посмотрим, как проявит себя Фабрегас в этом матче, который состоится 27 мая на «Уэмбли».

Совет Гиггза

Бывший капитан и полузащитник «Манчестер Юнайтед» Райан Гиггз назвал игрока, который мог бы усилить состав «красных дьяволов». По словам известного валлийца, этот футболист может серьезно повлиять на игру своих партнеров:

«Думаю, Моуринью нужно найти замену Майклу Кэррику. К тому же, Ибрагимович вернется в строй только через год. Исходя из этого, «Манчестер» должен приобрести нападающего. Руни? Не знаю, как сложится его карьера. На мой взгляд, для достижения целей «Юнайтед» должен пригласить еще пять игроков.

Что касается игры Златана, то Моуринью пригласил его не зря. Ибрагимович – настоящий победитель. Где бы он не был, ему удавалось побеждать и завоевывать трофеи. То же самое, кстати, касается и Алексиса Санчеса. Этот игрок может серьезно повлиять на партнеров по команде».

Заполучить Санчеса будет непросто. Чилиец ведет переговоры о новом контракте, и на него претендуют несколько ведущих клубов Европы. А совсем недавно Санчес рассказал о главных проблемах «Арсенала».

Переезд Хамеса

Полузащитник мадридского «Реала» Хамес Родригес принял решение покинуть испанский клуб этим летом. По информации СМИ, игрок сборной Колумбии продолжит карьеру в «Манчестер Юнайтед».

По другим источникам, о его трансфере будет объявлено завтра, 21 мая. Интересно, что совсем недавно «красные дьяволы» купили у «Реала» Анхеля Ди Марию, трансфер которого многие назвали провальным.

Интересно, как сложится карьера Хамеса в «МЮ». О том, почему хавбек не ужился с Зинедином Зиданом – в материале «Советского спорта».

Прогресс Балотелли

Вы, конечно, удивитесь, но итальянский форвард Марио Балотелли вернулся на путь истинный. По крайней мере, такое впечатление складывается после слов главного тренера «Ниццы» Люсьена Фавра:

«Конечно, нам было сложно сделать ставку на Балотелли. Мы много думали над его трансфером. Многие сомневались в том, что это действительно сработает. Однако Марио помогал команде на протяжении всего сезона. Благодаря ему

«Ницца» выиграла несколько матчей в сентябре, что придало уверенности всему коллективу.

Да, в январе-феврале Балотелли стало труднее, но позже он вновь вернулся на прежний уровень. Скажу честно: я был готов принять Марио. К тому же, у нас было не так много вариантов на усиление атаки. В конечном итоге, это был правильный выбор.

Думаю, переход в «Ниццу» во многом помог этому парню. Посмотрите на «Ливерпуль» – они занимают сейчас четвертое место в АПЛ, а мы располагаемся на третьей строчке в лиге 1. Лично я не вижу никакой разницы».

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