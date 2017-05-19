«У армейцев все в порядке с мотивацией!» Колонка Владимира Гомельского

Эксперт «Советского спорта» Владимир Гомельский – о том, что нужно сделать ЦСКА, чтобы пройти «Олимпиакос» и выйти в финал Евролиги.

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Две победы ЦСКА над «Олимпиакосом» в регулярном чемпионате только усиливают тревогу. Команда, ведомая такими лидерами, как Спанулис и Принтезис, не сдается даже при минус 20, что мы, к сожалению, прекрасно помним на примере матчей с ЦСКА в предыдущих «Финалах четырех». Она ищет пути, что делать дальше. И зачастую их находит. Времени на отдых перед Стамбулом у ветеранов пирейцев было достаточно, и думать, что армейцы сумеют их перебегать-перепрыгать, в конечном счете – победить за счет лучшей физической подготовки, не приходится.

Как-то, после двух поражений от «Реала» в Кубке европейских чемпионов, Папа говорил: «По закону больших цифр теперь наша очередь выигрывать». Хочется верить, что это правило применимо и к нынешней ситуации. Мне кажется, что победы ЦСКА в регулярке не убили те ощущения, ту память, которая сохранилась в команде после обидных поражений в Стамбуле, Лондоне, Мадриде. Многие игроки из текущего состава армейцев были тогда на площадке. И проблем с мотивацией у них сейчас точно не будет.

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Можно много говорить о психологии. Хочется порассуждать и о тактике, но это – гадание на кофейной гуще. Я думаю так, Итудис – по-другому, у Сферопулоса – вообще иное мнение, и смеящийся над ними со скамейки Желько Обрадович может иметь свое. Это как литовская поговорка: «В Литве живет 300 000 гениальных тренеров, 15 000 из них сидят на трибуне, а руководит сборной поставили этого придурка». В общем, что бы мы не предполагали, вести матч будут Итудис и Сферопулос. Хочется, чтобы Итудис сработал лучше. Да, мне тревожно. Понимаю, что будет сложный поединок. ЦСКА встретится с волевым соперником. Но мандража у меня нет. Меня не колотит. Я готов сделать прогноз – армейцы выйдут в финал. И там сыграют с «Фенербахче».

«Жду в финале ЦСКА и «Фенербахче». Владимир Гомельский – о «Финале четырех»

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У ЦСКА выходит стабильная стартовая пятерка, которая, как правило, с самого начала находится друг с другом в плотном контакте, хорошо друг друга чувствует, и отлично защищается. Пока Кайл Хайнс на площадке, мы не делаем ошибок в пик-н-ролах. Что касается дальних бросков, то здесь панацеи нет – если у «Олимпиакоса» прорежется дальняя артиллерия, сделать что-то будет сложно. Как усилить оборону от трехочковых выстрелов, не знает ни один тренер, хотя многие этим и хвастаются. Если снайперы соперников забивают через руки – что тут поделаешь? А у пирейцев есть ребята, которые это умеют. Тот же Спанулис это делает с завидной регулярностью.

Другое дело, что когда Сферопулос меняет Папаниколау на еще одного маленького – особенно, если при этом еще и Спанулис отдыхает – у ЦСКА появляется возможность применить зону «один-два-два». Без Вассилиса на площадке она может пройти – какой бы хитрый Принтезис не был, он не может быть сразу на двух позициях. Что касается позиционного нападения, тот тут ЦСКА мало играет изоляцию. Однако изоляция хороша, если Спанулис держит Де Коло. А я не думаю, что будет так – дураков нет, по разбору не получится. Тем не менее – пойдет ли Берч за Хайнсом? Он же американец. Пойдет! Я уверен! И может получиться неплохая изоляция, когда треть площадки в нападении будет у Де Коло. Кроме того, мы знаем, что у Нандо не только короткая скидка есть. Если понадобится, он и длинную передачу вдоль лицевой линии в противоположный угол может отдать. Не было бы у него заигрываний, ведущих к потерям – и все будет хорошо.

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Если Спанулис будет держать Джексона, то сложно представить, чтобы Аарон уже в первой четверти заставил грека получить два персональных замечания. Но я бы его накачивал, нацеливал именно на это. Попробуй его за три-четыре секунды заставить сфолить! Не выходит? Продолжай играть комбинационно. И, конечно, хотелось бы, чтобы наши Воронцевич и Курбанов забили свои первые броски. Не важно откуда. Главное – чтобы Принтезис и Папаниколау больше не могли легко ходить на подстраховку. И тогда в трехсекундной зоне соперников появятся простветы. А тут уже и Кайл Хайнс начнет открываться – ему только мячик отдавайте об пол, а не навесную передачу делайте. И Де Коло с мячом пойдет, и Джексон – без мяча. Там есть кому ворваться. Были бы те самые просветы!

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С «Олимпиакосом» нельзя убегать заранее. Если Де Коло и Джексон не будут отсекать своих игроков, особенно – Мацариса (кто бы его не держал), то при бросках по кольцу ЦСКА вполне вероятно, что у соперника будет численное преимущество в нашей краске при борьбе за подбор. Это очень опасно! С другой стороны, большие «Олимпиакоса», особенно Принтезис и Янг, медленно возвращаются в оборону. Когда они на площадке, надо этим пользоваться – наши ребята быстрее. При этом уверен – все, что я сейчас сказал, уже раз сто своим игрокам рассказал и Итудис.