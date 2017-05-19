О, деревня! Ровесник Комбарова и Глушакова выводит «Хоффенхайм» в ЛЧ

Главным открытием завершающегося европейского сезона стал «Хоффенхайм». Базирующаяся в деревне команда в прошлом году едва спаслась от вылета, а в этом перед последним туром чемпионата Германии делит третье место с дортмундской «Боруссией» и уже гарантировала себе место в Лиге чемпионов. «Советский спорт» рассказывает об этом феномене.



НЕМЕЦКИЙ СЛУЦКИЙ

Успехи «Хоффенхайма» тем более удивительны, что возглавляет его 29-летний тренер. Юлиан Нагельсманн никогда не играл на высоком уровне. Но, несмотря на это, в его взлете нет абсолютно ничего удивительного.

Мало ли в футболе специалистов, которые достигают высоких результатов, не имея за плечами большого игроцкого опыта? Самый известный в Европе пример - Жозе Моуринью. Уже в 23 года он начал тренерскую карьеру в молодежных командах. Футболистом Моуринью не стал, так как не видел перспектив, и решил не тратить зря время.

Из менее известных тренеров стоит выделить Маурицио Сарри из «Наполи». До 30 лет он был банковским клерком, пока ему эта работа не наскучила. Одновременно с занятостью в банке Сарри тренировал любительские команды. И в один прекрасный момент он решил, что можно сделать это своей профессией. Когда Сарри перевалило за 50, он вывел в серию А «Эмполи». А там удивил всех симпатичной игрой. В первую очередь владельца «Наполи» Аурелио Де Лаурентиса, который позвал его в свой проект.

Ну а мы в России можем вспомнить Леонида Слуцкого, чью карьеру вратаря оборвала некстати забравшаяся на дерево кошка.

История Нагельсманна в чем-то похожа. Уже в 20 лет он вынужден был закончить карьеру из-за травмы колена. Уже удар. Тут же последовал второй - умер его отей. Одному тренеру известно, как он пережил тот период.

СПЕЦИАЛИСТ ПО МОЛОДЕЖИ

Травму Нагельсманн получил в игре за юношескую команду «Мюнхен 1860». Держать его на контракте и оплачивать лечение клуб отказался. А вот «Аугсбург» рискнул. Отдачи не последовало - продолжить карьеру Нагельсманн не смог. А вот самому парню чертовски повезло. Дело в том, что юношей «Аугсбурга» тренировал возглавляющий ныне «Боруссию» из Дортмунда Томас Тухель. Он прекрасно понимал ситуацию, в которой оказался Нагельсманн, ведь сам из-за проблем со здоровьем закончил карьеру игрока в 25 лет. Поэтому Тухель предложил Нагельсманну стать своим помощником. Тот согласился.

Дальше Нагельсманна ждало еще одно испытание - Тухеля позвали в «Майнц», и тот принял приглашение. Взять его с собой он не мог. Но тут руку помощи Нагельсманну протянул Александр Шмидт. Он позвал его своим помощником в юношескую команду «Мюнхен 1860». Шмидт помнил Нагельсманна, так как совсем недавно тренировал его, и был о нем высокого мнения.

В «Аугсбурге» и «Мюнхене 1860» Нагельсманн занимался изучением соперников. И слухи о его хорошей работе стали расползаться по Германии. Тогда то его и пригласил «Хоффенхайм». Опять в юношескую команду.

«БАВАРИЯ»? ОТКАЗАТЬ

В деревне с населением в 3 тысячи человек Нагельсманн прижился. Получив однажды приглашение от мюнхенской «Баварии», тренер ответил отказом. Мотив такого решения понять можно. Нагельсманн хотел работать главным тренеров взрослой команды. Шанс получить эту должность в «Хоффенхайме» был. В «Баварии» - нет.

Интуиция Нагельсманна не подвела - в феврале 2016-го он, проработав в структуре «Хоффенхайма» почти шесть лет, возглавил первую команду, увязшую в зоне вылета. Но с приходом Нагельсманна ситуация стала меняться. При нем «Хоффенхайм» набрал 55% очков (23 из 42 возможных), тогда как до него – 23% (14 из 60 возможных), и сохранил прописку в бундеслиге.

На этом Нагельсманн не остановился, и в дальнейшем восхождении ему помогли накопленные футбольные знания. Плюсом стало и то, что он знал способности игроков команды, с многими из которых работал в «молодежке».

«Футболисты всегда могут обратиться ко мне в сложные периоды, ведь у меня богатый опыт», - сказал однажды Нагельсманн.

После того, что ему пришлось пережить, место внизу турнирной таблицы – никакая не трагедия. Есть вещи и похуже. Нагельсманн прекрасно знал, что выбраться можно из самых трудных ситуаций – нужны лишь работа, вера в себя и поддержка друзей.

ТОТАЛЬНЫЙ ФУТБОЛ

В нынешнем сезоне «Хоффенхайм» играет в комбинационный футбол. В среднем за матч «деревенские» делают 460 передач - это четвертый результат в лиге. Больше лишь у «Боруссии» из Менхенгладбаха (474), «Боруссии» из Дортмунда (527) и «Баварии» (659).

Что интересно, по количеству длинных передач «Хоффенхайм» входит в число аутсайдеров - 61 такой пас в среднем за игру. Столько же делает дортмундская «Боруссия». Меньше таких передач лишь у «Баварии» - 57.

Футболу, в котором забить может практически каждый. После 33 туров сразу пять игроков имеют в своем активе больше пяти голов - полузащитник Демирбай (6) и нападающие Утт (7), Салаи (8), Вагнер (11) и Крамарич (15). К примеру, у «Баварии» лишь трое забили больше пяти мячей - полузащитник Тиаго Алькантара (6) и нападающие Роббен (12) и Левандовски (30). Это свидетельствует о том, что сила «Хоффенхайма» - в организации игры. А это уже работа Нагельсманна. Кстати, помните, что мы говорили о трудностях и о том, что любой футболист может поговорить по душам с тренером? Реанимировать уже было списанных в утиль игроков Нагельсманн тоже умеет – восемь баллов по системе «гол+пас (4+4) набрал хавбек Цубер, не прижившийся в ЦСКА.

Несмотря на любовь к комбинационному футболу, владением мячом «Хоффенхайм» не злоупотребляет - всего лишь 54%. При этом по этому показателю команда занимает третье место в бундеслиге - выше лишь «Боруссия» Д (59%) и «Бавария» (65%). Таковы особенности немецкого чемпионата – интенсивность игры тут запредельная, катать мяч никому особенно не дают. Да и не любит Нагельсманн владение ради владения. Вступили в отбор и провели быструю, умную атаку – вот его кредо.

БАЗОВЫЙ КЛУБ СБОРНОЙ

Еще одна особенность Нагельсманна – он уделяет много внимания каждому компоненту игры. Например, «стандартам». Благодаря им команда забила в бундеслиге уже 16 голов – больше всех. На втором месте «Бавария» - 15 мячей.

Другой важный момент – под руководством Нагельсманна футболисты прогрессируют, выходя на новый уровень. Про Цубера мы уже сказали, но другой пример даже более показателен: «Хоффенхайм» - базовый клуб сборной Германии на Кубке Конфедераций. В заявку бундестим попали сразу четыре игрока – защитник Зюле, хавбеки Руди и Демирбай, нападающий Вагнер.

Легко с «Хоффенхаймом», пока там трудится Нагельсманн, точно никому не будет. Например, «деревенские» в этом сезоне ни разу не уступили «Баварии» - 1:1 и 1:0. Жди, Европа! Эти парни могут пошуметь.