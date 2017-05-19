Роман Дворянкин: С игроками в Dota 2 работать сложнее, чем с CS:GO

Корреспондент «Советского спорта» встретился с генеральным менеджером киберспортивной организации Virtus.pro Романом Дворянкиным, чтобы поговорить о том, как работает менеджмент в компьютерном спорте.

«У 18 наших игроков есть обслуживающий персонал порядка 10 человек»



- Роман, каково это быть менеджером самого популярного российского киберспортивного клуба?

- На самом деле мне очень приятно, так как у меня есть шанс поработать с одними из лучших игроков в мире. Я не буду говорить про большую ответственность. В первую очередь мне действительно приятно и интересно по-человечески работать бок о бок с такими игроками, это очень мотивирует.

- Расскажите вкратце, как проходит ваш обычный рабочий день?

- Рабочий день очень сильно зависит от того в какой момент он происходит. Сейчас мы были с командой на киевском мейджоре. Я был целый день с составом, наряду с менеджером команды. Наша задача сделать так, чтобы у команды были самые лучшие условия, чтобы они были в правильном психологическом состоянии, правильно мотивированы. Мне, как руководителю команды на таком важном турнире важно быть с ребятами. В тот период, когда турниров нет - это более спокойный график. Там как правило мы запускаем какие-то инициативы, например, проекты в социальных сетях, либо что-то еще. Также имеется большой объем ежедневной бумажной работы. Сейчас у нас задача по переподписанию состава по League of Legends, поэтому скучать не приходится.

- В чем заключается ежедневная рутинная работа?

- На самом деле блок работы глобальный. Первое - это ежедневный контроль спортивного результата. Это общение с тренерами, с аналитиками. У нас четыре состава и постоянно у кого-то проходят турниры, отборы, они к чему-то готовятся и так далее. Второе - это медийная составляющая. Мы коммерческая организация и живем на деньги спонсоров. Спонсорам нужна аудитория, аудитория - это социальные сети, соответственно для нас важна работа с контентом и все, что касается медийной стороны. Так же никто не отменял бухгалтерские и юридические моменты, договоры, продления соглашений, общение с турнирами. Большой спектр работы.

- Сколько человек составляет ваша команда?

- У 18 игроков есть обслуживающий персонал порядка 10 человек. У нас пока небольшая команда. Мы сейчас находимся на низкой стадии набора, то есть по факту Virtus.pro с точки зрения административного и медийного персонала - это два-три человека. У нас на этот год большие планы на развитие.

- То есть у вас в подчинении не много людей?

- Именно административных людей - да. Также у меня в подчинении весь спортивный блок, но они живут отдельной жизнью. К концу года мы ожидаем, что у нас будет порядка 10 человек только медийного персонала.

- Снаружи есть ощущение, что киберспорт никогда не отдыхает, у него не бывает выходных дней и праздничных. У вас лично как с этим?

- Сейчас после Киева все игроки разъехались по отпускам, они действительно отдыхают. Моя сложность в том, что у меня таких составов четыре и пока отдыхают одни - другие работают, но все-таки делегирование никто не отменял. К сожалению, зачастую многие выходные съедаются какими-то командировками и поездками. Я не скрою, что был период, когда из последних пяти месяцев я бывал дома только два месяца. Три у меня были в разъездах, причем, ладно бы там были длинные командировки, зачастую это были поездки на два-три дня. Это тяжело и очень сильно выматывает, особенно трансатлантические перелеты, но ничего страшного.



- После того как вы заняли эту должность, с каким самым сложным вопросом вам пришлось столкнуться?

- Я бы обрисовал блок ситуаций. Когда мы видим, как игроки стараются, выкладываются по полной, а мы как организация не можешь ответить им тем же. Бывают какие-то накладки, например, как та история с интернетом. Ты видишь, что игроки сделали все, чтобы достичь результата, а ты со своей стороны этого не сделал. Поэтому, можно сказать, что самой сложной ситуацией была эта история с интернетом. Мне просто по-человечески очень неудобно было перед ребятами, потому что я их подвел.

- После этой ситуации последовали кадровые перестановки. То есть тогда была обязательна такая реакция?

- На самом деле та ситуация была исключительно катализатором изменений. Мы сделали кадровые перестановки не из-за этого, но история с пропавшим интернетом послужила спусковым крючком к тому, что случилось. Сейчас мы видим, по ситуации с командой Gambit, когда там были не очень понятные истории, что ситуация отчасти повторилась, к сожалению.



«Я понимаю за счет чего мы можем выиграть The International»

- У вас есть два основных состава: Dota 2 и CS:GO. С каким из этих составов сложнее работать? Есть такое мнение, что «дотеры» капризнее, сложнее с ними.

- Я могу сказать абсолютно открыто. Мне очень сильно повезло, потому что в нашем составе по CS:GO есть три достаточно возрастных игрока, которые безумно профессиональны с точки зрения отношения к делу. Поэтому какие-то вещи, с которыми возникают проблемы у других команд по CS нас абсолютно не касаются. Ребята всегда спокойны: приехали в незнакомый город и сами нашли банкомат, сняли денег, то есть они сами могут обустроить свой быт. В этом плане с Dota-составом сложнее. Я могу сказать, что с ними интереснее, потому что они такая группа достаточно неординарных ребят. Но да, с ними сложнее, не буду отрицать.

- Это причина возраста или дисциплины?

- Это причина дисциплины, потому что, не будем скрывать, что в CS играть проще. Люди, которые играют в Dota 2 интроверты и разница в возрасте тоже есть. На уровне бытовых шуток есть какие-то вещи, которые мне непонятны, потому что я не всегда понимаю чего-то, что понимает 18-летний игрок в силу разных интересов. Я не вижу в этом большой проблемы.

- В целом отрицать успех вашего Dota-состава нельзя. За счет чего, на ваш взгляд, удалось этого добиться?

- Я бы отметил две вещи. Первая - это потенциал команды. Я очень благодарен Антону Черепенникову за то, какой состав он собрал незадолго до моего прихода. Второй - четкая и последовательная командная работа. Ребята очень хорошо понимают к чему нужно стремиться. Они готовы задвинуть на задний план какие-то личные моменты и просто работать. И когда каждый из них видит как работает другой - это подстёгивает всех членов команды. Очень важен был тот факт, что у нас появился тренер, который вселил в ребят уверенности и стал авторитетным человеком со стороны.



- Вот вы упомянули тренера. В чем заключается его ежедневная работа? Он рассказывает ребятам как им играть в доту или что?

- На самом деле он не всегда работает с командой в ежедневном режиме. Если говорить о подготовке, например, к квалификациям на Киев, то это выглядело следующим образом. За неделю до квалификации он приехал к ребятам на буткемп (место, в котором тренируются киберспортсмены - прим. редакции). Он слышит, о чем они говорят во время игры, следит за играми и дальше, проанализировав ту информацию, которая была во время подготовки, вносит коррективы в какие-то моменты. Если были конфликты, то он их разрешал, исходя из своего видения. Тренер может дать советы капитану команды с точки зрения выбора героев или сделать замечания игрокам по их действиям во время матчей . В его задачи входит психологический климат в команде. Это дополнительные вводные с точки зрения именно игровых моментов, то есть, как поступить в конкретной ситуации. Также тренер разрабатывает стратегию того, как играть против других команд.

- В традиционном спорте обычно ставится задача для команды на сезон. Ставилась ли задача на сезон и что такое сезон в вашем понимании? Есть ли такое понятие?

- Да, конечно. Эти задачи абсолютно прозрачны и понятны. Например, осенью, когда ребята только собрались, вся подготовка шла исходя из мейджора в Бостоне. Ребята подготовку выполнили на отлично, выиграв представительный турнир незадолго до этого. Сам Boston Major прошли по нижней грани допустимости. Первый турнир, могли пройти дальше, но в целом выступили хорошо. А уже начиная с зимы, мы готовились к киевскому мейджору. Здесь результат был выполнен и на стадии подготовки и на стадии самого турнира. Второго место - это очень достойный результат, хотя можно было сделать лучше. Тем не менее, ребята большие молодцы.



- А про состав по Counter-Strike?

- Если говорить про CS, то тут все совершенно понятно. Был зимний мейджор, после него была серия турниров, на мейджоре мы заняли второе место, один из турниров выиграли. Весну мы прогнозируемо играем не очень сильно в силу изменения некоторых ролей в команде. Сейчас наша подготовка полностью направлена на домашний мейджор, который будет проходить в Кракове. Внутри календарного года есть несколько мелких сезонов и ребята готовятся к ним по определенной программе.

- В Dota 2 есть самый значимый турнир - The International (Чемпионат мира по Dota 2- прим. редакции). Какая задача стоит на него перед командой?

- Здесь абсолютно тоже самое. Сейчас мы закончили мейджор, ребята отдохнули, сразу идет EPICENTER: Moscow, где стоит задача сыграть очень хорошо, на максимум, потому что это домашняя публика. Дальше у нас будет несколько турниров. Мы сразу после Эпицентра вылетаем в Калифорнию, потом еще будет турнир в Атланте, где задача через официальные игры набрать форму. На The International хорошей целью будет топ-4.

- Нынешний состав способен на топ-4?

- Абсолютно да.

- А выиграть?

- Скажем так, я не хочу громко говорить о том, что мы его выиграем. Я хочу сказать только о том, что я понимаю за счет чего мы можем выиграть. Я понимаю, что наши соперники очень сильны. Это будет для всех игроков, кроме Ильи Ильюка, первый The International. Понятно, что мандража от значимости события никто не отменял, поэтому все может случиться. Посмотрим, какой будет формат, повезет ли с группой или нет. Я думаю, что топ-4 будет очень хорошим результатом.



«В традиционном спорте гораздо больше обслуживающего персонала»

- Еще какие-то дисциплины в будущем вы попытаетесь охватить?

- Не скрою, что сейчас мы смотрим на другие дисциплины. В первую очередь на Quake Champions, который скоро выходит из закрытой беты. Наш основной приоритет - это Quake Champions. С FIFA посмотрим. Есть некоторые мысли, но пока не готов поделиться.

- Как можете в целом оценить свою работу с момента прихода в Virtus.pro?

- Оценивать не мне, а акционеру. У меня есть чувство, что я мог бы сделать больше по отношению к ребятам не с точки зрения бытовых вещей, но с точки зрения помощи развития их медийного потенциала. Именно на это у нас будет фокус на ближайшие полгода. С момента моего прихода мы выиграли уже четыре турнира. Два - CS:GO состав, один – Dota 2 и один League of Legends. Было четыре финала и было обидно в них проиграть, но все бывает. Главное не расслабляться и двигаться дальше.

- У вас огромный опыт работы в традиционном спорте. В чем заключается специфика работы в киберспорте?

- В том, что в спорте гораздо больше обслуживающего персонала. Когда к Dota-составу на этапе подготовки к турниру пришел массажист и сделал им после игры массаж плеч, то они поняли, как это здорово и помогает. В обычном спорте это было бы в норме вещей. Я думаю, что киберспортсмены пока что не понимают, на сколько дальше они смогут продвинуться с точки зрения своей игры, когда их будут обеспечивать полным объемом подготовки, расслабления и т.д. Но здесь экономика правит балом, поэтому, как только ресурсы будут позволять такое делать, то мы это будем делать.

- Что значит открытие Yota-арены для организации Virtus.pro?

- Не скрою, что на арене есть задел под организацию буткемпа. Как только все строительные работы будут выполнены, мы посмотрим, как это будет выглядеть. Самое главное, что теперь у команды появилось некое место, куда они всегда могут прийти, почувствовать себя дома. Сюда переедет офис Virtus.pro в течении месяца. Это большое событие и я очень рад, что арена наконец открылась.

- Проводя аналогию с традиционным видом спорта - это домашняя арена?

- Я бы сказал, что это тренировочная база. Может быть, мы здесь не всегда тренируемся, но мы здесь находимся, мы здесь чувствуем себя дома.

- Что вас впечатляет в этой месте?

- Меня впечатляет набор того, что здесь есть.



Неделей ранее Роман уже рассказал в интервью другому изданию о том, что средняя зарплата внутри Virtus.pro с учетом всех дисциплин составляет где-то 7 тысяч долларов в месяц. Призовые за победы являются основным источником заработка для игроков. Они почти полностью идут киберспортсменам Virtus.pro, организация берет небольшой процент, причем с годами этот процент уменьшается.