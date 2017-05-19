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Валентин Балахничев: Исинбаева не устраивает WADA по политическим причинам

Юрий Волохов
Юрий Волохов
Источник:  «Советский спорт»Комментарии
Елена Исинбаева
Елена ИсинбаеваФото: Gettyimages.ru

Вчера в Монреале завершил работу совет учредителей Всемирного антидопингового агентства (WADA). Совет выдвинул четыре критерия, при выполнении которых Российское антидопинговое агентство (РУСАДА) сможет возобновить свою работу.

Экс-глава Всероссийской федерации легкой атлетики (ВФЛА) Валентин Балахничев прокомментировал решения совета.

«ПРОБЛЕМА ЗАКРЫТЫХ ГОРОДОВ ПРИШЛА ИЗ ПРОШЛОГО» 

– Валентин Васильевич, начнем с критериев WADA. Первый пункт – допуск допинг-офицеров в закрытые города.
– Никто уже давно не прячется в этих закрытых городах. Мне кажется, эта тема надумана, она пришла из прошлого. Думается, здесь проблем быть не должно. Необходимо разъяснить WADA, что мы никого не собираемся скрывать в закрытых городах. Ну и сам спортсмен должен нести ответственность. Он должен понимать, что обязан явиться для тестирования по первому запросу со стороны WADA. И если он проживает в закрытом городе, то технически организовать тестирование за пределами данного города элементарно.

– Переходим ко второму пункту. Не должно быть конфликта интересов главы и заместителя РУСАДА – оба должны быть независимы. Также сообщается, что ключевым критерием восстановления РУСАДА является уход Елены Исинбаевой с поста главы наблюдательного совета РУСАДА до 31 мая.
– Мне понравился ответ Виталия Мутко, который сказал, какую зависимость они видят в Исинбаевой, которая является лишь членом МОК и не связана ни с какими структурами? Это путь в никуда. Нет такого человека, который был бы полностью независимым. Надо просто признать, что WADA не устраивает кандидатура Исинбаевой политическим причинам. Потому что Лена негативно отзывалась о деятельности WADA, деятельности IAAF в сфере антидопинга по отстранению наших легкоатлетов от участия в Играх в Рио.

– Но если Исинбаева член комиссии спортсменов МОК, то некий конфликт интересов существует.
– Но глава WADA господин Крэйг Риди вообще является вице-президентом МОК. Это пример двойных стандартов. Это несправедливо по отношению к Исинбаевой. Но мы это требование должны выполнить ради восстановления РУСАДА.

– Думается, этот пункт включен в критерии восстановления РУСАДА специально из-за Исинбаевой?
– Можно найти человека уровня Исинбаевой, кандидатура которого наверняка бы устроила WADA. Например, Александр Попов. Но тут есть еще один аспект: ее кандидатура была одобрена без согласования с WADA. Видимо, это руководству Всемирного антидопингового агентства не понравилось. А РУСАДА является в большей степени представителем WADA, нежели Российским антидопинговым агентством.

«Убрать Исинбаеву!» WADA выкручивает руки, наши чиновники берут под козырек

«ВОССТАНОВЛЕНИЕ РУСАДА СТАНЕТ ТЕХНИЧЕСКИМ ВОПРОСОМ» 

– Третий пункт – просто конфликт интересов. Он фактически повторяет второй. Поэтому не совсем понятно, что он означает.
– WADA должно объяснить, что они понимают под конфликтом интересов. Кандидатура Исинбаевой для них не приемлема, но они не говорят, в чем это заключается.

– Последний пункт: допуск ко всем пробам, которые ложатся в основу биологических паспортов.
– Но в заявлении совета WADA сказано, что с биологическими паспортами вопрос решен. Думаю, что с этим пунктом проблем нет.

– С критериями WADA разобрались. Хотелось бы, чтобы вы прокомментировали следующие слова Риди. Глава Всемирного антидопингового агентства заявил, что он надеется, что Российское антидопинговое агентство может возобновить свою работу в начале июня. Это что значит: Исинбаева 31 мая уходит, остальные пункты почти выполнены, значит, РУСАДА может начать работу?
– Это называется условным восстановлением. Скорее всего, это станет чисто техническим вопросом. Потому что в ближайшее время совет учредителей WADA собираться не будет. Нам будет достаточно отправить ответ на требования, которые WADA сформулирует в письменном виде. После чего, РУСАДА автоматически должно получить право возобновить работу.

– Но до конца нам пока не доверяют. Говорится, что офицеры РУСАДА могут брать допинг-пробы пока под наблюдением международных экспертов из UKAD (Британского антидопингового агентства).
– Это значит, что наша агентство будет забирать пробы, а отправляться они будут в британскую лабораторию. Потому что у Московской антидопинговой лаборатории до сих пор нет аккредитации.

– Что нужно сделать для ее восстановления?
– Это сложный процесс, в который входит процесс аккредитации директора и сотрудников лаборатории. Проверка контрольных проб, которые будут присланы из других лабораторий безо всякой аннотации. Сотрудники московской лаборатории должны со стопроцентной точностью установить содержимое этих проб и т.д.

– Восстановление РУСАДА положительно скажется на восстановлении членства Всероссийской федерации легкой атлетики (ВФЛА) в Международной ассоциации легкоатлетических федераций (IAAF)?
– Безусловно, скажется, потому что восстановление РУСАДА было одним из важнейших пунктов дорожной карты восстановления ВФЛА.

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